ضجة واسعة في تونس إثر خطبة طفلة ونشر صورها – صورة

صحيفة المرصد:تشهد الشبكات الاجتماعية في تونس نقاشًا واسعًا إثر تداول صور طفلة تونسية ترتدي ملابس الزفاف رفقة زوجها الذي يكبرها ببضع سنوات. ورغم أن مقرّبين من الطفلة أوضحوا أن الأمر يتعلّق بخطبة، إلّا أن ذلك لم يوقف الضجة في هذا البلد، ما أدى إلى دخول وزارة المرأة والأسرة والطفولة على الخط.
ويتعلّق الأمر بطفلة لا يتجاوز سنها 12 عامًا، من ولاية قفصة بجنوب غرب تونس ، نشرت قبل أيام صورًا من حفل خطبتها على موقع فيسبوك، وحاول مندوب للطفولة، موظف تابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، الدفاع عن خطبة الطفلة بالقول إن لديها بنية جسدية معقولة وهي في سن البلوغ، زيادة على عدم وجود قانون يحدد السن الأدنى للخطبة.
إلاّ أن الوزارة أعلنت يوم الجمعة أنها تتبرّأ من تصريحات المندوب الجهوي لحماية الطفولة بولاية قفصة، معلنة عن إنهاء مهامه نظرًا لما جاء في تصريحاته من “خرق لقانون حماية الطفل ومس بالمصلحة الفضلى للطفلة”، وقد أكدت الوزارة قبل يومين فتح بحث في القضية.
وقال المحامي والناشط السياسي خالد عواينية إن صور الحفل الذي ظهرت فيه الطفولة لا تتعلّق بمواعدة زواج ولا تعطي دليلا قانونيا على وجود زواج، مستدلاً بالفصل الأول من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص أن ” كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به، وفقاً لموقع cnn .
وأضاف عواينية أن المواعدة بالزواج أي الخطبة رغم أهميتها لم تنظم في صلب مجلة الأحوال الشخصية بشكل دقيق، بل تم الاكتفاء بفصلين يتيمين أولهما الفصل الأول، والثاني الذي عالج أمرا آخر هو أمر الهدايا المرتبط بالعدول والتراجع عن الخطبة.
وتابع عواينية أن مناهضي خطبة القُصر ممّن يرونها خطرًا اجتماعيا يهدد المجتمع، لا يجدون من سند قانوني سوى مجلة حماية الطفل الصادرة عام 1995 التي تتضمن أهدافًا متنوعة غايتها حماية الطفل من المخاطر والعنف والإساءة والإهمال والتقصير، خالصًا إلى ضرورة الإلمام بتفاصيل هذه الخطوبة التي وقعت.
ويحدد قانون مجلة الأحوال الشخصية في تونس سن 18 عامًا حدًا أدنى للزواج، غير أنه ينص إلى إمكانية زواج القاصر بناء على موافقة الولي أوالأم، أو القاضي إذا رفضا وأرادت الفتاة القاصر. ويمنع القانون بشكل مطلق زواج من هم في سن أو أقل من 13 عامًا.
تعليقات ( 27 )
جنوبيه *سعودي وافتخر كلامك سليم وميه الميه ووالله نفس كلام ابوي الله يحفظك وويطول بعمر ابوي بس لو اتزوج بعمرى ذا رااح ارفع راس ابوي وماخليه يقولو ماربى!!!!
جنوبيه *الزواج ستر. لاكن بعض الناس شوهو صورته وبعض البنات. ماتبي تحمل مسؤوليه وجهت نظر فقط
جنوبيه *النتصر بالله كلامك صحيح بس صرنا. نتنكر عندما نري فتيات وشباب صغار بالعمر يتزوجون رغم ان ابائنا وامهاتنا تزوجو صغااار
عدد التعليقات:5125
المنتصر باللهماقد عرفتي منه زوج العسسسسسل أنا شاكك في راعي👺
عدد التعليقات:5125
المنتصر باللهمخالف
عدد التعليقات:5125
المنتصر باللهتصدقون أنا أشك في عاطل أنه هو ****👹💖💖👹
عدد التعليقات:5125
المنتصر باللهماسمعنا رأي شيهانه وأنا أحترم رأيها الشخصي والعام 👺💔💔👺
عدد التعليقات:5125
المنتصر باللهذلحين حتى أبو 18 سنه طفل وأم 18 سنه طفله بنت طفيل يعني خرطي المسأله مسألة فكر وليس عمر قلي لكن ماعرفتو منه زوج 112 لايكون عاطل سواها من وراء آبك آبك
😬😬😬حبيت أذكركم باقي ٥ ساعات على الدوام وكل ماله ينقص 😬😬😬
سعودي وافتخربعمر ١٣ او ١٥ ماذا تعرف عن الحياة طفله الواحد يتزوج فتاة مكتمله من ٢٥ وفوق بالله اتزوج طفله العب معها في المراجيح وتنام عن عشاها اي زواج واي خراط
عدد التعليقات:5125
المنتصر باللهحتى العقول صارت صغيره ذلحين يجيك واحد عمره 18 سنه لما تتحدث معه كأنه طفل صغير عمره 10 سنوات
أبهاويخلوها في حالها إذا عدت ٢٠ سنة وعنست ما أحد ينفعها
سامية خالدوفي بعض الاسر يزوج بنته وهي صغيره طمع في مهرها وفي بعض الاسر عادات وتقاليد يزوجون بناتهم وهم صغار
سامية خالدتفكير بعض من الاسر بان البنت عار ويبغون يتخلصون منهم ويزوجونهم حتى يسترو عليهم وفي اقل من هذه التونسية نجود اليمينة المسكينة زوجوها اهلها 9سنوات
عدد التعليقات:5125
المنتصر باللهأحسن من وحده عمرها 44 سنه تقوم تتفلسف 👺💝💝👺 وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها ههههه👺
سامية خالدليس في تونس فقط بل في جميع الدول حتى بامريكا واروبا تتزوج وهي 14سنه وفي الدول العربية مصر ولبنان في كل بلد وحتى بالسعوديه زواج من قاصرات وما زال
صراحه @اذاحاضت فلاتعتبرطفله فان الحيض لاياتي للطفله اي جنون هذا انتم تخافون من الله ام البشر
سعودي وافتخراتوقع خطبه فقط وبعد ٣ او ٤ سنين يتزوج مجرد حجز لها لاجل يقطع الطريق ع من يخطب مستقبلا ولا يقدر يرده من الاحراج تحدث عادي وتشجيع له ع بناء نفسه والعمل
جنوبية..بنيتها الجسدية تصلح للزواج!! طيب نفسيتها وعقلها الطفولي وقدرة تحملها للمسؤلية مرة مالها أهمية صار الزواج فقد جسد مازال العرب محدودي الفكر
سعودي وافتخريقال ايام ثمود كان عمر ٩سنين الفتاة مراءه والولد شاب باجسام طويله وصلابه الان١٤ يلعبون مراجيح وامه توصله الحمام بالليل يخاف صغرت الاجسام وقلت الاعمار
غمد عطافقبل ٥٠ عاماً آبآئنا وأمهاتنا تزوجوا في هذا السن وإلى عهد قريب وإلى أن أتت جمعية عقوق المرأة والأنسان فنشجزن النساء وأصبحن منفلتات إلا من رحم ربي.
بسااااامماعاد فيه شي أسمه طفل أو طفله الأن أصبح الأطفال يعرفون كل شي
سعودي وافتخراجسام الزمن هذا تختلف عن اجسام الازمان الماضيه اول عمره ١٢ سنه تجده فارس ويبات لوحده بين الوحوش واسامه بن زيد ١٧س كان يقود جيوش الان بسن ١٢ طفل
سعودي بدوياجل يتزوج عانس والا مطلقه احلى شي الصغيره
عدد التعليقات:3029
ولدالشيوخعشان افهم.. ورغم ان مقربين من الطفله اوضحوا ان الأمر يتعلق بخطبه الا ان ذلك لم يوقف الضجه.
عموريالجماعة يتشابهو يؤيدون زواج القاصر