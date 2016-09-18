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ضجة واسعة في تونس إثر خطبة طفلة ونشر صورها – صورة

18 سبتمبر, 2016 , 0:52 ص
ضجة واسعة في تونس إثر خطبة طفلة ونشر صورها – صورة
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صحيفة المرصد:تشهد الشبكات الاجتماعية في تونس نقاشًا واسعًا إثر تداول صور طفلة تونسية ترتدي ملابس الزفاف رفقة زوجها الذي يكبرها ببضع سنوات. ورغم أن مقرّبين من الطفلة أوضحوا أن الأمر يتعلّق بخطبة، إلّا أن ذلك لم يوقف الضجة في هذا البلد، ما أدى إلى دخول وزارة المرأة والأسرة والطفولة على الخط.

ويتعلّق الأمر بطفلة لا يتجاوز سنها 12 عامًا، من ولاية قفصة بجنوب غرب تونس ، نشرت قبل أيام صورًا من حفل خطبتها على موقع فيسبوك، وحاول مندوب للطفولة، موظف تابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، الدفاع عن خطبة الطفلة بالقول إن لديها بنية جسدية معقولة وهي في سن البلوغ، زيادة على عدم وجود قانون يحدد السن الأدنى للخطبة.

إلاّ أن الوزارة أعلنت يوم الجمعة أنها تتبرّأ من تصريحات المندوب الجهوي لحماية الطفولة بولاية قفصة، معلنة عن إنهاء مهامه نظرًا لما جاء في تصريحاته من “خرق لقانون حماية الطفل ومس بالمصلحة الفضلى للطفلة”، وقد أكدت الوزارة قبل يومين فتح بحث في القضية.

وقال المحامي والناشط السياسي خالد عواينية إن صور الحفل الذي ظهرت فيه الطفولة لا تتعلّق بمواعدة زواج ولا تعطي دليلا قانونيا على وجود زواج، مستدلاً بالفصل الأول من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص أن ” كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به، وفقاً لموقع cnn .

وأضاف عواينية أن المواعدة بالزواج أي الخطبة رغم أهميتها لم تنظم في صلب مجلة الأحوال الشخصية بشكل دقيق، بل تم الاكتفاء بفصلين يتيمين أولهما الفصل الأول، والثاني الذي عالج أمرا آخر هو أمر الهدايا المرتبط بالعدول والتراجع عن الخطبة.

وتابع عواينية أن مناهضي خطبة القُصر ممّن يرونها خطرًا اجتماعيا يهدد المجتمع، لا يجدون من سند قانوني سوى مجلة حماية الطفل الصادرة عام 1995 التي تتضمن أهدافًا متنوعة غايتها حماية الطفل من المخاطر والعنف والإساءة والإهمال والتقصير، خالصًا إلى ضرورة الإلمام بتفاصيل هذه الخطوبة التي وقعت.

ويحدد قانون مجلة الأحوال الشخصية في تونس سن 18 عامًا حدًا أدنى للزواج، غير أنه ينص إلى إمكانية زواج القاصر بناء على موافقة الولي أوالأم، أو القاضي إذا رفضا وأرادت الفتاة القاصر. ويمنع القانون بشكل مطلق زواج من هم في سن أو أقل من 13 عامًا.

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تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    18 سبتمبر, 2016 , 2:12 ص

    جنوبيه *

    سعودي وافتخر كلامك سليم وميه الميه ووالله نفس كلام ابوي الله يحفظك وويطول بعمر ابوي بس لو اتزوج بعمرى ذا رااح ارفع راس ابوي وماخليه يقولو ماربى!!!!
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  2. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص

    جنوبيه *

    الزواج ستر. لاكن بعض الناس شوهو صورته وبعض البنات. ماتبي تحمل مسؤوليه وجهت نظر فقط
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  3. 25
    18 سبتمبر, 2016 , 2:07 ص

    جنوبيه *

    النتصر بالله كلامك صحيح بس صرنا. نتنكر عندما نري فتيات وشباب صغار بالعمر يتزوجون رغم ان ابائنا وامهاتنا تزوجو صغااار
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  4. 24
    18 سبتمبر, 2016 , 1:54 ص
    عدد التعليقات:5125

    المنتصر بالله

    ماقد عرفتي منه زوج العسسسسسل أنا شاكك في راعي👺
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  5. 23
    18 سبتمبر, 2016 , 1:50 ص
    عدد التعليقات:5125

    المنتصر بالله

    مخالف
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  6. 22
    18 سبتمبر, 2016 , 1:44 ص
    عدد التعليقات:5125

    المنتصر بالله

    تصدقون أنا أشك في عاطل أنه هو ****👹💖💖👹
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  7. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 1:40 ص
    عدد التعليقات:5125

    المنتصر بالله

    ماسمعنا رأي شيهانه وأنا أحترم رأيها الشخصي والعام 👺💔💔👺
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  8. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 1:31 ص
    عدد التعليقات:5125

    المنتصر بالله

    ذلحين حتى أبو 18 سنه طفل وأم 18 سنه طفله بنت طفيل يعني خرطي المسأله مسألة فكر وليس عمر قلي لكن ماعرفتو منه زوج 112 لايكون عاطل سواها من وراء آبك آبك
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  9. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 1:27 ص

    😬😬😬

    حبيت أذكركم باقي ٥ ساعات على الدوام وكل ماله ينقص 😬😬😬
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  10. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 1:24 ص

    سعودي وافتخر

    بعمر ١٣ او ١٥ ماذا تعرف عن الحياة طفله الواحد يتزوج فتاة مكتمله من ٢٥ وفوق بالله اتزوج طفله العب معها في المراجيح وتنام عن عشاها اي زواج واي خراط
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  11. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 1:23 ص
    عدد التعليقات:5125

    المنتصر بالله

    حتى العقول صارت صغيره ذلحين يجيك واحد عمره 18 سنه لما تتحدث معه كأنه طفل صغير عمره 10 سنوات
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  12. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 1:23 ص

    أبهاوي

    خلوها في حالها إذا عدت ٢٠ سنة وعنست ما أحد ينفعها
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  13. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 1:22 ص

    سامية خالد

    وفي بعض الاسر يزوج بنته وهي صغيره طمع في مهرها وفي بعض الاسر عادات وتقاليد يزوجون بناتهم وهم صغار
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  14. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    سامية خالد

    تفكير بعض من الاسر بان البنت عار ويبغون يتخلصون منهم ويزوجونهم حتى يسترو عليهم وفي اقل من هذه التونسية نجود اليمينة المسكينة زوجوها اهلها 9سنوات
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  15. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 1:17 ص
    عدد التعليقات:5125

    المنتصر بالله

    أحسن من وحده عمرها 44 سنه تقوم تتفلسف 👺💝💝👺 وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها ههههه👺
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  16. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 1:16 ص

    سامية خالد

    ليس في تونس فقط بل في جميع الدول حتى بامريكا واروبا تتزوج وهي 14سنه وفي الدول العربية مصر ولبنان في كل بلد وحتى بالسعوديه زواج من قاصرات وما زال
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  17. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 1:15 ص

    صراحه @

    اذاحاضت فلاتعتبرطفله فان الحيض لاياتي للطفله اي جنون هذا انتم تخافون من الله ام البشر
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  18. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 1:14 ص

    سعودي وافتخر

    اتوقع خطبه فقط وبعد ٣ او ٤ سنين يتزوج مجرد حجز لها لاجل يقطع الطريق ع من يخطب مستقبلا ولا يقدر يرده من الاحراج تحدث عادي وتشجيع له ع بناء نفسه والعمل
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  19. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 1:13 ص

    جنوبية..

    بنيتها الجسدية تصلح للزواج!! طيب نفسيتها وعقلها الطفولي وقدرة تحملها للمسؤلية مرة مالها أهمية صار الزواج فقد جسد مازال العرب محدودي الفكر
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  20. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 1:12 ص

    حرام يزوجون الأطفال المفروض لما تكبر تتزوج
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  21. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 1:09 ص

    سعودي وافتخر

    يقال ايام ثمود كان عمر ٩سنين الفتاة مراءه والولد شاب باجسام طويله وصلابه الان١٤ يلعبون مراجيح وامه توصله الحمام بالليل يخاف صغرت الاجسام وقلت الاعمار
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  22. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 1:09 ص

    غمد عطاف

    قبل ٥٠ عاماً آبآئنا وأمهاتنا تزوجوا في هذا السن وإلى عهد قريب وإلى أن أتت جمعية عقوق المرأة والأنسان فنشجزن النساء وأصبحن منفلتات إلا من رحم ربي.
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  23. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 1:09 ص

    بسااااام

    ماعاد فيه شي أسمه طفل أو طفله الأن أصبح الأطفال يعرفون كل شي
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  24. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 1:04 ص

    سعودي وافتخر

    اجسام الزمن هذا تختلف عن اجسام الازمان الماضيه اول عمره ١٢ سنه تجده فارس ويبات لوحده بين الوحوش واسامه بن زيد ١٧س كان يقود جيوش الان بسن ١٢ طفل
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  25. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 1:03 ص

    سعودي بدوي

    اجل يتزوج عانس والا مطلقه احلى شي الصغيره
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  26. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:3029

    ولدالشيوخ

    عشان افهم.. ورغم ان مقربين من الطفله اوضحوا ان الأمر يتعلق بخطبه الا ان ذلك لم يوقف الضجه.
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  27. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 0:58 ص

    عموري

    الجماعة يتشابهو يؤيدون زواج القاصر
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