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” الموت لإسرائيل” شعارات إيرانية للعلن.. وزيارات “سرية” في الخفاء

18 سبتمبر, 2016 , 2:08 ص
” الموت لإسرائيل” شعارات إيرانية للعلن.. وزيارات “سرية” في الخفاء
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صحيفة المرصد – متابعات:كشفت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية، النقاب عن زيارة سرية أجراها مسؤولون سابقون، بالإضافة إلى مجموعة من الناشطين والصحفيين، إلى إسرائيل، عقب توقيع طهران الاتفاق النووي العام الماضي.

وذكرت صحيفة “جام نيوز” الإلكترونية الإيرانية، إن “وفدا إيرانيا يضم وزير الثقافة الأسبق عطا الله مهاجراني و مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والمحللين السياسيين، شارك في اجتماع سري عقب التوقيع على الاتفاق النووي”.

تواصل مباشر بين إيران وإسرائيل

وأكد موقع “تايمز أوف” الإسرائيلي، زيارة وزراء سابقين ودبلوماسيين وبعض القيادات الإيرانية إلى ‏إسرائيل، لعقد اجتماع عقب التوقيع على الاتفاق النووي بحسب ما نشر موقع إرم نيوز.‏

وفي سياق متصل، هاجم وزير الثقافة الإيراني الأسبق في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة أنباء فارس الرسمية التي نشرت خبر ترؤس الوفد الإيراني إلى إسرائيل، مؤكداً أنه “لم يكن ضمن الوفد الذي زار إسرائيل”.

وقال الوزير الأسبق عطا الله مهاجراني لموقع “أنصاف نيوز” التابعة للمعارضة الإصلاحية، “أنا لست عضوا في المعارضة ولا ضد الثورة والنظام في إيران”، مضيفاً “أنا أنتقد معظم سلوكيات وتصرفات الحكومات التي تحكم إيران”.

وتشير تقارير إلى أنه رغم إعلان طهران عداءها إلى إسرائيل واعتبارها “كيانا غاصبا للأراضي الفلسطينية”، إلا أن هناك تواصلا غير معلن بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بمصالحهما المشتركة.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 2:26 ص

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    أنظروا ماذا فعلت حكومة إيران وعملائها بالأحواز والعراق وسوريا واليمن والبحرين
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  2. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    يرددون الروافض الموت لاسرائيل وأمريكا وهم يقتلون المسلمين المؤمنين العرب ! ؟ ؟
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  3. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 2:19 ص

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    يؤلفون شعارات كاذبة من أجل الحصول على مكاسب سياسية وماليه وجماهيريه
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  4. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 2:17 ص

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    مرشد وملالي ومخابرات حكومة إيران يكذبون على خدمهم وأتباعهم المغفلين
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