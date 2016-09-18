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الدكتور “وليد فتيحي” يغرد عن “ السعادة والأفيون” و مكافحة المخدرات تطالبه بحذفها فورا

18 سبتمبر, 2016 , 3:46 ص
الدكتور “وليد فتيحي” يغرد عن “ السعادة والأفيون” و مكافحة المخدرات تطالبه بحذفها فورا
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صحيفة المرصد-متابعات : علقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على تغريدة نشرها طبيباً على “تويتر” عن الأفيون، محذرة إياه بأنها مخالفة للأنظمة، وطالبته بحذفها.

وكان الطبيب وليد فتيحي قد غرد عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلاً: “السعادة تؤدي إلى إفراز (إندورفين)، وهي تعمل عمل المخدر القوي (الأفيون)؛ ما يجعل الإنسان يشعر بشعور جميل، وتحسُّن في المزاج، وتثبيط للآلام”.

ومن جانبها ردت اللجنة على تغريدة الطبيب موضحة أن الأفيون مادة مخدرة، تُستخرج من نبات الخشخاش، مبينة أن الأفيون يُستخدم في التخدير وكمسكن قوي للآلام، ولاسيما في العمليات الجراحية والسرطانات، ويسبب الهلاوس والإدمان، ولضرره قامت حرب سُميت بحرب الأفيون.وتابعت: “في المملكة يُعاقَب مهرِّب ومروِّج ومتعاطي الأفيون. ولأن هذه التغريدة تخالف الأنظمة، ولتأثيرها السلبي، نود حذفها”.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 4:17 ص

    ابو عبدالله

    هو ذكر أن السعادة كالأفيون . ولم يقل تعاطوا الأفيون .
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  2. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 4:06 ص

    صالح المفتهق

    الافيون يسمى سابقا الترياق. وله استخدامات طبيه ولاكن التعود عليه يجيب مشاكل
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  3. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 3:59 ص

    يادكتور هذا الكلام قولة في المجالس العلمية وعند أطباء وليس للعوام والمراهقين في تويتر
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  4. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 3:49 ص

    بيعمل دعاية للأفيون
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