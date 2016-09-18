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بالفيديو .. علي جمعة : أحد الصحابة كان يشرب الخمر !

18 سبتمبر, 2016 , 3:14 ص
بالفيديو .. علي جمعة : أحد الصحابة كان يشرب الخمر !
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صحيفة المرصد:قال علي جمعة، مفتي مصر السابق، إن أحد الصحابة اسمه نعيمان الأنصاري كان يشرب الخمر  ولكن كان يحب الله تعالى ورسول -صلى الله عليه وسلم-.

وأشار خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إلى أن “الأنصاري” كان يفعل المعصية ثم يتوب منها ويذهب باكيًا إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويخبره بأنه شرب الخمر .

واستطرد قائلاً: “الصحابي نعيمان -رضي الله عنه- كان يتوب ثم يعاود شرب الخمر فيذهب إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويخبره بالمعصية ، فرأى بعض الصحابة أنه يستهزئ بالدين، فقال لهم الرسول -صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».”



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 4:25 ص

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    وش سبب ذكرك للحديث ياجمعة ⁉
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  2. 25
    18 سبتمبر, 2016 , 4:19 ص

    سعودي وافتخر

    بعد علمائنا الربانيين مالقيت من الكتاب والسنه مافيه الا قال الله قال رسول الله ،، ماهو مثل المعممين قال زراره قال ابا بصير قال شببر جعلت فداك الفت بقم
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  3. 24
    18 سبتمبر, 2016 , 4:08 ص

    سامية خالد

    مانصدمت له فتاوى شاذة عجيبة غريبة بيع الخمور حلال،ابو الهول هو النبي إدريس ،ملكة بريطانيا من ال النبي، ارواح الموتى لها جوجل إيرث وغيرها عجب عجاب
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  4. 23
    18 سبتمبر, 2016 , 4:03 ص

    سعودي وافتخر

    هل نبرر للقتل لان قابيل قتل هابيل وهم ابناء نبي نزل من الجنه وخلقه الله بنفسه من دون ام واب مع العلم ان هذا القتل يمثل ربع العالم كونهم ٤ فقط بالارض
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  5. 22
    18 سبتمبر, 2016 , 4:03 ص

    احمد

    !!!اقول ياشيخ هات مايخدم الأمة ؟لا تجيب شي يجلب فسادها
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  6. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 4:00 ص

    سعودي وافتخر

    حتى فيه رجم ايام الرسول لرجل واخرى امراءه البشر بشر واذا خمسه او عشره بذلك الزمن حدث منهم شي عادي لانهم ليسو ملائكه كل يوخذ منه ويرد الا الرسول
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  7. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 3:58 ص

    صالح المفتهق

    كل زمن فيه البر والفاجر والمهستر والبخيل والكريم والصاحي والمجنون. و و و الخ
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  8. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 3:55 ص

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم اللعنه ما أكثر مايؤتي به فقال النبي ص ((لاتلعنوه فوالله ماعلمت.... )) الي اخر الحديث المكتوب
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  9. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 3:54 ص

    الحروب

    تعليق 10 الفتوحات شي والمعاصي شي اخر والا كيف عطل عمر حد السرقه؟ لابد من وجود سرقات
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  10. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 3:53 ص

    زيزو

    قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ...الخ
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  11. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 3:52 ص

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    عن ابن عمر أن رجلا في عهد النبي اسمه عبدالله ويلقب حمارا وكان يضحك رسول الله ص وكان النبي ص قد جلده في الشراب ⬅
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  12. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 3:51 ص

    زيزو

    وما المقصود من هذا الكلام؟ وكأني أرى فيه إباحة الخمر والتسامح مع متعاطي المخدرات على اساس أنهم يحبون الله ورسوله.
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  13. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 3:51 ص

    مسلم غيور

    الحديث غير صحيح هي رواية منكرة متنا كما حكم عليها بذلك الإمام أحمد نفسه « وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه
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  14. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 3:50 ص

    سعودي وافتخر

    البشر بشر كل شي يحدث ممكن يحدث لكن واحد او اثنين نقول خلاص اذا مايصلحون البقيه الاسلام الذي نشره الصحابه الان مليار ونص رضي الله عنهم ورضو عنه
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  15. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 3:46 ص

    حائل

    هذا الشيخ المفتي شكله مكثر من الفول
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  16. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 3:43 ص

    سعودي وافتخر

    تعليق 7 قلم من هم عدد من الصحابه الذين قاتلو على شان منع الزكاة للمرتدين وفتحو الشام والعراق وفارس والشرق والغرب من هم اذكرهم وانا اعرف ماترمي اليه؟؟
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  17. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 3:42 ص

    متمرس

    الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين من الخطأ والوقوع في الذنوب وهم ليسوا حجة على الاسلام بل الاسلام حجة على الجميع ويحتج بصالح اقوالهم وافعالهم فقط
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  18. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 3:39 ص

    يعني ياجمعه عاوزنا نمتثل لأمر لله عز وجل الذي وصف الخمر بالرجس ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابي ؟
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  19. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 3:39 ص

    الحروب

    مخالف
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  20. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 3:37 ص

    الحروب

    نعيمان معروف بشرب الخمر وهذا ليس افتراء
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  21. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 3:37 ص

    سعودي وافتخر

    الخمر موجود ونزلت ايةولا تقربو الصلاة وانتم سكارى ثم بعد ان تربو وتعودو وقت الصلاوات مايشربون نزلت ايه التحريم وحرم من ذلك الوقت الى الان ماهي المشكلة
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  22. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 3:32 ص

    فهد

    مخالف
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  23. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 3:31 ص

    سعودي وافتخر

    المعصيه بكل زمان ومكان وفيه من زنا وفيه من قتل واذا كان واحد يشرب ماهو الهدف من ذكره على شان تبرير للخمور بالمحلات تستمر من دون تبرير موجود ههههههههه
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  24. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 3:24 ص
    عدد التعليقات:6773

    الحرمان

    اللهم اجعلنا من التائبين
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  25. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 3:22 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    لاحولا ولا قوة الابالله ((((اللهم ارنا فيه عجايب قدرتك يارب العالمين ياحي ياقيوم ))))
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  26. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 3:22 ص

    خالد

    الله حسيبگ في هذا الافتراء
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