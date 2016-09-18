الهلال تابع والأهلي متبوع!

• أندية كثيرة أصدرت بيانات ضد الاتحاد ولجانه، ولاعبون كثر استبعدوا من المنتخب بداعي الإصابة وبعدها بيومين نجدهم أساسيين مع أنديتهم.

• فلماذا تستكثرون على الأهلي البحث عن حقوقه ببيان أو حتى عشرة.

• فهذه مسلمات يجب أن نكرس لها وفق ما نراه لا وفق ما نسمعه.

• فمسألة هذا منتخب وهذا ناد نحن أول من يؤمن بذلك، لكن نؤمن أكثر بمهنيتنا وأخلاق وأدبيات مهنتنا التي لا يمكن أن نخل بها لمجرد أن القضية بين ناد ومنتخب.

• وأعتقد جازما أن الأهلي كان شفافا جدا في إيضاح الحقيقة كما يجب، حقيقة إبرة تيسير، ونتمنى التعامل مع شفافية الأهلي بعقل وحكمة بدلا من ردة فعل إعلام جاهل دخل على القضية من باب وطني، ولا أدري ما دخل الوطنية في حالة مثل هذه الحالة؟.

• أما الاتحاد السعودي لكرة القدم واستقصاده الأهلي من خلال اللجان أو بعضها فهذا أمر معلن ولا يحتاج منا إلى تكرار خاصة بعد أن عرفنا أن أي مظلمة للأهلي تحفظ في درج الأمين، وإن تعدته فدرج البرقان «ما يزيد على السمن إلا عسل».

(2)

• يسمحون لأنفسهم بكتابة ما يريدون عن أي ناد، وحينما نحاول الكتابة عن ناديهم يتحولون إلى شتامين ومرة محذرين وثالثة مهددين.

• لكنني أعلم أن سطرا واحدا ينهي الجدل لاسيما حينما يكون فيه تذكير بالتابع والمتبوع.

• مقركم كله زجاج فلا ترموا الأهلي بالحجارة، مفهوم أم «أفشرها كويش»؟.

(3)

هل رأيتم جحا؟ بصراحة ولا أنا.. فقط قرأت بعض «حكاويه» فقلت لمن أرغمني بتتبع خطواته: يجب أن نسمع به خير من أن نراه.

نقلا عن عكاظ