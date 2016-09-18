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الكشف عن سبب إلغاء حفلات محمد عبده

18 سبتمبر, 2016 , 6:53 ص
الكشف عن سبب إلغاء حفلات محمد عبده
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صحيفة المرصد: بعد تحفظ عدد من المصادر في الشركة المنظمة لحفلي فنان العرب محمد عبده، واللذين كان من المقرر إقامتهما على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض والصالة الرياضية في مدينة جدة على التوالي، عن التصريح حول أسباب إلغاء هذين الحفلين، وجه عبده رسالة في نهاية حفله الذي أقيم مساء أول من أمس في مدينة دبي مخاطبا جمهوره بالقول: “نتقابل قريبا في الوطن.. وإن شاء الله فننا لن يبقى في المنفى طويلا”.
من جانبه، قال الناقد الفني يحيى زريقان وفقا لصحيفة “الوطن” إن الشركة المنظمة قد تكون وقعت في عدد من الإخطاء الإدارية المتبعة في هذا السياق، ومن ضمنها الإعلان المبكر عن الحفلات في وقت غير مناسب بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وكان من المفترض اختيار توقيت مناسب للإعلان هذه الحفلات، خاصة أن هذا الإعلان تزامن مع مناسبة الكل يعرفها.
وأضاف: بالنسبة لرسالة الفنان محمد عبده لجمهوره، فإنه يؤكد من خلالها عودة النشاط الفني إلى الداخل السعودي قريبا، وطالب جمهوره بالتواجد في هذه الفعاليات ليلتقي بهم، وفي حال عدم وجود مناشط فنية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني المقبل، فإن العام الجديد 2017 سيحمل حزمة من الأنشطة الفنية، وتحديدا الحفلات الغنائية من قبل الجهات المعنية عن إنتاج هذه الأنشطة.



تعليقات ( 33 )

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  1. 33
    18 سبتمبر, 2016 , 8:19 ص

    ليبرالي

    24لوتعرفون الشين من الزين والمناقيدكان حفظتم الوطن من غزات الارهاب والاقتصادوحفظتم وطنكم واكلتم من خياراته التي اغنت الكثير من شعوب العالم ولكن السفيه
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  2. 32
    18 سبتمبر, 2016 , 8:17 ص

    اسمرعبر

    الشعب السعودي متلهف للفن واهله وخاصة سكان الرياض بإنتظار ابو نوره وعبدالمجيد وراشد واليسا واحلام .. فقط الوقت المناسب وسترى الحشود تتهافت على التذاكر
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  3. 31
    18 سبتمبر, 2016 , 8:14 ص

    وجة نضر

    يجب إلغاء التلفزيون والراديو والنت والسياره والطائره لانها رجس من عمل الكفار يجب اقفال اي مجال للترفيه شعر أدب فن حتى دوري جميل سايشفر لزوم المرجله
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  4. 30
    18 سبتمبر, 2016 , 8:08 ص

    ليبرالي

    24 العلمانيين والليبراليين ماعندهم تخلف عقلي مثلكم الغناء حرام وعيب والمهن كلها عيب***
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  5. 29
    18 سبتمبر, 2016 , 8:04 ص

    ابن الوطن

    محمد عبده سبق وقال انه سأل علماء الحجاز الذين نشأ عليهم عن الغناء ولم يحرموه وصرح انه شافعي،استغرب من يريد يجبره على ترك ما يراه حلال هو و٩٩٪‏من الامة
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  6. 28
    18 سبتمبر, 2016 , 8:02 ص

    راعي الثانيه

    قبل سته أشهر بقطر بسوق واقف مسوين مهرجان تسوق وطرب كان الراعي قناة الريان و90/100 المغنين الشعبين من السعوديه والجمهور بعد ومجاني؟؟ /
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  7. 27
    18 سبتمبر, 2016 , 7:59 ص

    راعي الثانيه

    يقولي متزوج برياض اقضي وقتي بين المولات والمطاعم والجماعه مريت عليهم وخلصت يجب تنوعي النشاط الترفيهي مو شرط غناء بس اهم شي لا تكون الفعاليات الرضاعات
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  8. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 7:57 ص
    عدد التعليقات:216

    الفيفاوي

    يا محمد عبده تذكر انك ستلاقيهم على السراط المستقيم وستأخذ مثل اثم كل من سمع اغانيك فلا تسرف في المعاصي وتذكر ان العمر سينتهي ويبقى الاثم هداك الله
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  9. 25
    18 سبتمبر, 2016 , 7:53 ص

    ياسر

    نريد التجنيد الإجباري ولا زمان التنكاس نحن في حالت حرب في الحدود والداخل علمو ابنائكم المرجله وكفا ضياع ثم يا اخي توب من هالخرابيط
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  10. 24
    18 سبتمبر, 2016 , 7:52 ص

    ابو ليلى

    الله يحفظك يابوفهد ويطول في عمرك على طاعه هاذي بلاد التوحيد وستبقى كذالك بإذن الله مهما حاول الاذناب العلمانيين والخونه اللبراليين
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  11. 23
    18 سبتمبر, 2016 , 7:50 ص

    أقول بس

    كل من يعرف الحقيقة وسبب الغائها وخلكم ما لبربرة والبربسة وكلنا عيال ديرة!
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  12. 22
    18 سبتمبر, 2016 , 7:46 ص

    الهاشمي

    2017,1438 عام الخير والبركة انتهى زمن المصخرة والرقص يا بن عبده بلا رجعة ا****
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  13. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 7:45 ص

    حتى لوقيمة 1000 حفلة لمحمد عبده اوغيره

    سنقاطعها .أبنائنا واخوننا على الحدود الواحد حاط روحه على كفه وحنا نغني ونعزف نحن نقول لمحمد عبده وغيره لسنا في وقت معازف وغناء . نحن في حرب مع المجوس
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  14. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 7:43 ص

    بقايا مشاعر

    الحين عرفنا السبب ..... وفسر الماء بعد الجهد بالماء ...
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  15. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 7:42 ص

    ام الفهود

    يا منظمين الخزعبلات : نحن في أشهر حرم وقد من الله علينا بالأمن والأمان وبلدنا في أوقات حرجة بحاجة للدعاء وليتقبل الله دعاءنا اخرجوا فضلاتكم بعيداً عنا
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  16. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 7:41 ص

    ضمير الوطن

    معدوم ضمير واحساس وتقوى من يبحث عن حفلات غناء ونحن على جبهة حرب عسكري وثقافي وإعلامي
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  17. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 7:40 ص

    اللهم عليك بالمفسدين ولا تحقق لهم غاية في بلاد التوحيد .
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  18. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 7:33 ص

    محب مرصد

    الله لا يكثر منثل هالحفلات الهابطه تووووب واتقي الله وبس
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  19. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 7:31 ص

    نحن نحارب من كل الجهات في عقيدتنا ووطننا وأمننا وهذا ا*** يبشر بإقامة حفلات****
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  20. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 7:30 ص

    نصدح بالحق

    الوقت غيرمناسب بتاتاً لإقامة حفلات غنائية وماشابه وأبناؤنا منهم من يحارب ومنهم مرابط على الحد الجنوبي ومنهم من استشهد !!اين مشاركة الأسر الثكلى بفقدهم
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  21. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 7:29 ص

    77

    جنود تحارب في الحد الجنوبي وجنود يقتلون في القطيف وهذولا صاجينا بالحفلات والغناء
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  22. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 7:28 ص

    إذا كان هذاالكلام صحيحا فإنه ينطبق على من يفعله قوله تعالى: ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) .
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  23. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 7:25 ص

    خنبقه ودنبقه

    لو يقرأ هذا....... ردود شرفاء هذا الوطن ... لأعتزل الفن ولأختفى من الساحه الفنيه .
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  24. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 7:20 ص

    سامية خالد

    فنان العرب صاحب الصوت الشجي والعذب والاحساس العالي كل ماكبر يزداد صوته جمالآ كعطر العود المعتق الله يحفظك يابو نورة
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  25. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 7:18 ص

    مرجوج ومصفوق

    أقول رح مارس *** بعيد عن بلدنا ... الله لايبلانا .... قال إيه كشف وكشوفات
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  26. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 7:15 ص

    مواطن ذروق

    ولاتكشفون ولاتتكشفون ... مانبييييييييييييييييييييييييييييييييييييه كذا بالعربي وبالإنقليزي .. يعني حنا ناقصين بن أبدووه يجي يدندن وعيالنا في الجبهات
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  27. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 7:15 ص

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    تغني وتتريقص وشباب الوطن الابطال الاشاوس على الحد الجنوبي في كر وفر استحوا على وجيهكم وقدروا المشاعر
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  28. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 7:08 ص

    رداد

    نطالب بوجود الموسيقى في المدارس وليس على المسارح فقط
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  29. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 7:07 ص

    رداد

    اتمنى عودة الفن والغناء والمسرح السعودي نتمنى عودته مثل ايام عودة محمود ومحيميد زمن الصحوة جعلنا في غفونه اخروجوا سلطة الكهف والامل بالله وعهد الحزم !
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  30. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 7:04 ص

    الحربي

    ادخل الموسيقى الى الوطن تخرج داعش مثل الغنم.
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  31. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 7:02 ص

    أ د صالح بن سبعان

    من لم يشرب من بحر التجربة ..يمت عطشاناً في صحراء الحياة.... فالحياة مدرسة....أستاذها الزمان ودروسها التجارب !
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  32. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 6:59 ص

    موظف مواظب على عمله

    اي حفلات واي خرابيط حنا ورانا عام جديد ومدارس الله يعين وهذولا فاضين للحفلات وبعدين محمد عبده شيبه يجب ان يستريح في بيتهم معاد بقى من العمر شي
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  33. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 6:58 ص

    هلالي محايد

    الله يحفظك يابو نوره بلدنا في حالة حرب الله العالم وش نهايتها وانت همك الغناء ع المسرح
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