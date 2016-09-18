الكشف عن سبب إلغاء حفلات محمد عبده

صحيفة المرصد: بعد تحفظ عدد من المصادر في الشركة المنظمة لحفلي فنان العرب محمد عبده، واللذين كان من المقرر إقامتهما على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض والصالة الرياضية في مدينة جدة على التوالي، عن التصريح حول أسباب إلغاء هذين الحفلين، وجه عبده رسالة في نهاية حفله الذي أقيم مساء أول من أمس في مدينة دبي مخاطبا جمهوره بالقول: “نتقابل قريبا في الوطن.. وإن شاء الله فننا لن يبقى في المنفى طويلا”.

من جانبه، قال الناقد الفني يحيى زريقان وفقا لصحيفة “الوطن” إن الشركة المنظمة قد تكون وقعت في عدد من الإخطاء الإدارية المتبعة في هذا السياق، ومن ضمنها الإعلان المبكر عن الحفلات في وقت غير مناسب بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وكان من المفترض اختيار توقيت مناسب للإعلان هذه الحفلات، خاصة أن هذا الإعلان تزامن مع مناسبة الكل يعرفها.

وأضاف: بالنسبة لرسالة الفنان محمد عبده لجمهوره، فإنه يؤكد من خلالها عودة النشاط الفني إلى الداخل السعودي قريبا، وطالب جمهوره بالتواجد في هذه الفعاليات ليلتقي بهم، وفي حال عدم وجود مناشط فنية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني المقبل، فإن العام الجديد 2017 سيحمل حزمة من الأنشطة الفنية، وتحديدا الحفلات الغنائية من قبل الجهات المعنية عن إنتاج هذه الأنشطة.