صحيفة المرصد: بعد تحفظ عدد من المصادر في الشركة المنظمة لحفلي فنان العرب محمد عبده، واللذين كان من المقرر إقامتهما على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض والصالة الرياضية في مدينة جدة على التوالي، عن التصريح حول أسباب إلغاء هذين الحفلين، وجه عبده رسالة في نهاية حفله الذي أقيم مساء أول من أمس في مدينة دبي مخاطبا جمهوره بالقول: “نتقابل قريبا في الوطن.. وإن شاء الله فننا لن يبقى في المنفى طويلا”.
من جانبه، قال الناقد الفني يحيى زريقان وفقا لصحيفة “الوطن” إن الشركة المنظمة قد تكون وقعت في عدد من الإخطاء الإدارية المتبعة في هذا السياق، ومن ضمنها الإعلان المبكر عن الحفلات في وقت غير مناسب بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وكان من المفترض اختيار توقيت مناسب للإعلان هذه الحفلات، خاصة أن هذا الإعلان تزامن مع مناسبة الكل يعرفها.
وأضاف: بالنسبة لرسالة الفنان محمد عبده لجمهوره، فإنه يؤكد من خلالها عودة النشاط الفني إلى الداخل السعودي قريبا، وطالب جمهوره بالتواجد في هذه الفعاليات ليلتقي بهم، وفي حال عدم وجود مناشط فنية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني المقبل، فإن العام الجديد 2017 سيحمل حزمة من الأنشطة الفنية، وتحديدا الحفلات الغنائية من قبل الجهات المعنية عن إنتاج هذه الأنشطة.
الكشف عن سبب إلغاء حفلات محمد عبده
صحيفة المرصد: بعد تحفظ عدد من المصادر في الشركة المنظمة لحفلي فنان العرب محمد عبده، واللذين كان من المقرر إقامتهما على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض والصالة الرياضية في مدينة جدة على التوالي، عن التصريح حول أسباب إلغاء هذين الحفلين، وجه عبده رسالة في نهاية حفله الذي أقيم مساء أول من أمس في مدينة دبي مخاطبا جمهوره بالقول: “نتقابل قريبا في الوطن.. وإن شاء الله فننا لن يبقى في المنفى طويلا”.
تعليقات ( 33 )
ليبرالي24لوتعرفون الشين من الزين والمناقيدكان حفظتم الوطن من غزات الارهاب والاقتصادوحفظتم وطنكم واكلتم من خياراته التي اغنت الكثير من شعوب العالم ولكن السفيه
اسمرعبرالشعب السعودي متلهف للفن واهله وخاصة سكان الرياض بإنتظار ابو نوره وعبدالمجيد وراشد واليسا واحلام .. فقط الوقت المناسب وسترى الحشود تتهافت على التذاكر
وجة نضريجب إلغاء التلفزيون والراديو والنت والسياره والطائره لانها رجس من عمل الكفار يجب اقفال اي مجال للترفيه شعر أدب فن حتى دوري جميل سايشفر لزوم المرجله
ليبرالي24 العلمانيين والليبراليين ماعندهم تخلف عقلي مثلكم الغناء حرام وعيب والمهن كلها عيب***
ابن الوطنمحمد عبده سبق وقال انه سأل علماء الحجاز الذين نشأ عليهم عن الغناء ولم يحرموه وصرح انه شافعي،استغرب من يريد يجبره على ترك ما يراه حلال هو و٩٩٪من الامة
راعي الثانيهقبل سته أشهر بقطر بسوق واقف مسوين مهرجان تسوق وطرب كان الراعي قناة الريان و90/100 المغنين الشعبين من السعوديه والجمهور بعد ومجاني؟؟ /
راعي الثانيهيقولي متزوج برياض اقضي وقتي بين المولات والمطاعم والجماعه مريت عليهم وخلصت يجب تنوعي النشاط الترفيهي مو شرط غناء بس اهم شي لا تكون الفعاليات الرضاعات
عدد التعليقات:216
الفيفاوييا محمد عبده تذكر انك ستلاقيهم على السراط المستقيم وستأخذ مثل اثم كل من سمع اغانيك فلا تسرف في المعاصي وتذكر ان العمر سينتهي ويبقى الاثم هداك الله
ياسرنريد التجنيد الإجباري ولا زمان التنكاس نحن في حالت حرب في الحدود والداخل علمو ابنائكم المرجله وكفا ضياع ثم يا اخي توب من هالخرابيط
ابو ليلىالله يحفظك يابوفهد ويطول في عمرك على طاعه هاذي بلاد التوحيد وستبقى كذالك بإذن الله مهما حاول الاذناب العلمانيين والخونه اللبراليين
أقول بسكل من يعرف الحقيقة وسبب الغائها وخلكم ما لبربرة والبربسة وكلنا عيال ديرة!
الهاشمي2017,1438 عام الخير والبركة انتهى زمن المصخرة والرقص يا بن عبده بلا رجعة ا****
حتى لوقيمة 1000 حفلة لمحمد عبده اوغيرهسنقاطعها .أبنائنا واخوننا على الحدود الواحد حاط روحه على كفه وحنا نغني ونعزف نحن نقول لمحمد عبده وغيره لسنا في وقت معازف وغناء . نحن في حرب مع المجوس
بقايا مشاعرالحين عرفنا السبب ..... وفسر الماء بعد الجهد بالماء ...
ام الفهوديا منظمين الخزعبلات : نحن في أشهر حرم وقد من الله علينا بالأمن والأمان وبلدنا في أوقات حرجة بحاجة للدعاء وليتقبل الله دعاءنا اخرجوا فضلاتكم بعيداً عنا
ضمير الوطنمعدوم ضمير واحساس وتقوى من يبحث عن حفلات غناء ونحن على جبهة حرب عسكري وثقافي وإعلامي
محب مرصدالله لا يكثر منثل هالحفلات الهابطه تووووب واتقي الله وبس
نصدح بالحقالوقت غيرمناسب بتاتاً لإقامة حفلات غنائية وماشابه وأبناؤنا منهم من يحارب ومنهم مرابط على الحد الجنوبي ومنهم من استشهد !!اين مشاركة الأسر الثكلى بفقدهم
77جنود تحارب في الحد الجنوبي وجنود يقتلون في القطيف وهذولا صاجينا بالحفلات والغناء
خنبقه ودنبقهلو يقرأ هذا....... ردود شرفاء هذا الوطن ... لأعتزل الفن ولأختفى من الساحه الفنيه .
سامية خالدفنان العرب صاحب الصوت الشجي والعذب والاحساس العالي كل ماكبر يزداد صوته جمالآ كعطر العود المعتق الله يحفظك يابو نورة
مرجوج ومصفوقأقول رح مارس *** بعيد عن بلدنا ... الله لايبلانا .... قال إيه كشف وكشوفات
مواطن ذروقولاتكشفون ولاتتكشفون ... مانبييييييييييييييييييييييييييييييييييييه كذا بالعربي وبالإنقليزي .. يعني حنا ناقصين بن أبدووه يجي يدندن وعيالنا في الجبهات
انشر التعليقتغني وتتريقص وشباب الوطن الابطال الاشاوس على الحد الجنوبي في كر وفر استحوا على وجيهكم وقدروا المشاعر
ردادنطالب بوجود الموسيقى في المدارس وليس على المسارح فقط
رداداتمنى عودة الفن والغناء والمسرح السعودي نتمنى عودته مثل ايام عودة محمود ومحيميد زمن الصحوة جعلنا في غفونه اخروجوا سلطة الكهف والامل بالله وعهد الحزم !
الحربيادخل الموسيقى الى الوطن تخرج داعش مثل الغنم.
أ د صالح بن سبعانمن لم يشرب من بحر التجربة ..يمت عطشاناً في صحراء الحياة.... فالحياة مدرسة....أستاذها الزمان ودروسها التجارب !
موظف مواظب على عملهاي حفلات واي خرابيط حنا ورانا عام جديد ومدارس الله يعين وهذولا فاضين للحفلات وبعدين محمد عبده شيبه يجب ان يستريح في بيتهم معاد بقى من العمر شي
هلالي محايدالله يحفظك يابو نوره بلدنا في حالة حرب الله العالم وش نهايتها وانت همك الغناء ع المسرح