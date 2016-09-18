صحيفة المرصد: توعدت وزارة التجارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إحدى الصيدليات التابعة لمجموعة صيدليات النهدي باتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بعد نشرها إعلانا لمنتج يحمل تخفيضا، واتضح أن سعره بعد التخفيض أغلى من السعر الأصلي.
فيما جاء رد التجارة بعد تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان إحدى الصيدليات بأن سعر المنتج بعد التخفيض أغلى من السعر الأصلي للمنتج.
وبحسب صحيفة “عكاظ”, قالت الوزارة: «البيانات الواردة في النشرة الإعلانية المرفقة مخالفة وخاطئة وستتخذ الإجراءات النظامية بشأن ذلك». من جهتها، اعتذرت الصيدلية عبر تغريدة في حسابها على «تويتر». وأشارت إلى وجود «خطأ مطبعي» في العرض المذكور بتاريخ 25 أغسطس الماضي إلى 13 سبتمبر الجاري لـ«آلة مشذب الشعر».
ولفتت إلى أن نسبة التخفيض صحيحة، موضحة أن السعر الأصلي للمنتج يبلغ 199 ريالا وسعره بعد الخصم 169 ريالا، بانخفاض يبلغ 30 ريالا.
خطأ يثير أزمة بين «التجارة» وصيدلية «النهدي»
صحيفة المرصد: توعدت وزارة التجارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إحدى الصيدليات التابعة لمجموعة صيدليات النهدي باتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بعد نشرها إعلانا لمنتج يحمل تخفيضا، واتضح أن سعره بعد التخفيض أغلى من السعر الأصلي.
تعليقات ( 14 )
اظنأولاً من هو النهدي ... له في كل مدينه عشرات الصيدليات ... أعتقد أنه فقط في الواجهه
ابوسجىمخالف للنشر
ابوسجىومؤسسات تجارية كثيرة في المملكة تعود ملكيتها لتجار يمنيين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع المخلوع والحوثي، يقاتلونا بأموالنا حسبي الله ونعم الوكيل.
ابوسجىمخالف للنشر
الحبرديسؤاااااال. لماذا الادويه. محتكره. لبعض للصيدليات. لماذا لا توفرها وزاره الصحه. هل لوجود نفوذ لبعض المحسوبين ع الصيدليات. والعاملين في الصحه. صله
مع احترامي للجميع.صيدليات ****تدرون من تتبع له . احد التجار اليمنيين . والله اعلم وين يذهب الريع .
ياسرألاعيب الصيدليات وقطع الغيار والمواد الغذائيه انهكت كاهل المواطن ولو تقارنها بالدول المجاوره لوجدتها أغلى بكثير لاحسيب ولا رقيب كلن يلعب على كيفه
ابو منصورصيدليات ***...متعودة دايما على مثل هذه الأفعال لأنه ليس وراءها حسيب أو رقيب.المهم أنني عرفت لماذا عبر المحر بلفظ أزمة على الرغم من أنها مجرد صيدلية
بخن بخنمخالف للنشر
رداديعني لو لا الاعلان في تويتر ماحد عرف وزارة التجارة تحتاج تهرول ميدانياً في اليوم أقل شيء 100 كيلو هرولوا .....
محقالمفروض أن التجارة تحدد سعرالفائدة بألا يتجاوز سدس القيمة الأصلية لأنهم يسعرو القيمة بضعف سعرها الأصلي ثم يعملو دعاية بتخفيض فتات نصب ولا يوجد رقابة
محقالمفروض التجارة يكون لديها قائمة عن الأسعار التي اشترتبط الصيدلية العلاج بها ثم تحدد سعرالفائدة ألا يتجاوز سدس القيمة وتعاقبها في حالة المخالفة