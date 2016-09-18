خطأ يثير أزمة بين «التجارة» وصيدلية «النهدي»

صحيفة المرصد: توعدت وزارة التجارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إحدى الصيدليات التابعة لمجموعة صيدليات النهدي باتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بعد نشرها إعلانا لمنتج يحمل تخفيضا، واتضح أن سعره بعد التخفيض أغلى من السعر الأصلي.

فيما جاء رد التجارة بعد تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان إحدى الصيدليات بأن سعر المنتج بعد التخفيض أغلى من السعر الأصلي للمنتج.

وبحسب صحيفة “عكاظ”, قالت الوزارة: «البيانات الواردة في النشرة الإعلانية المرفقة مخالفة وخاطئة وستتخذ الإجراءات النظامية بشأن ذلك». من جهتها، اعتذرت الصيدلية عبر تغريدة في حسابها على «تويتر». وأشارت إلى وجود «خطأ مطبعي» في العرض المذكور بتاريخ 25 أغسطس الماضي إلى 13 سبتمبر الجاري لـ«آلة مشذب الشعر».

ولفتت إلى أن نسبة التخفيض صحيحة، موضحة أن السعر الأصلي للمنتج يبلغ 199 ريالا وسعره بعد الخصم 169 ريالا، بانخفاض يبلغ 30 ريالا.