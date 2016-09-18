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خطأ يثير أزمة بين «التجارة» وصيدلية «النهدي»

18 سبتمبر, 2016 , 6:53 ص
خطأ يثير أزمة بين «التجارة» وصيدلية «النهدي»
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صحيفة المرصد: توعدت وزارة التجارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إحدى الصيدليات التابعة لمجموعة صيدليات النهدي باتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بعد نشرها إعلانا لمنتج يحمل تخفيضا، واتضح أن سعره بعد التخفيض أغلى من السعر الأصلي.
فيما جاء رد التجارة بعد تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان إحدى الصيدليات بأن سعر المنتج بعد التخفيض أغلى من السعر الأصلي للمنتج.
وبحسب صحيفة “عكاظ”, قالت الوزارة: «البيانات الواردة في النشرة الإعلانية المرفقة مخالفة وخاطئة وستتخذ الإجراءات النظامية بشأن ذلك». من جهتها، اعتذرت الصيدلية عبر تغريدة في حسابها على «تويتر». وأشارت إلى وجود «خطأ مطبعي» في العرض المذكور بتاريخ 25 أغسطس الماضي إلى 13 سبتمبر الجاري لـ«آلة مشذب الشعر».
ولفتت إلى أن نسبة التخفيض صحيحة، موضحة أن السعر الأصلي للمنتج يبلغ 199 ريالا وسعره بعد الخصم 169 ريالا، بانخفاض يبلغ 30 ريالا.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 8:27 ص

    اظن

    أولاً من هو النهدي ... له في كل مدينه عشرات الصيدليات ... أعتقد أنه فقط في الواجهه
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  2. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 8:21 ص

    اغلى واجرم واكذب والعن صيدليه في العالم ..صيدلية ****..عندهم مزيل عرق ٧٧ ريال ..واخذته من محل ثاني ب٧ ريال ..والله العظيم انه نفسه هو..الله لا يوفق
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  3. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 8:05 ص

    ابوسجى

    مخالف للنشر
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  4. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 8:03 ص

    ابوسجى

    ومؤسسات تجارية كثيرة في المملكة تعود ملكيتها لتجار يمنيين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع المخلوع والحوثي، يقاتلونا بأموالنا حسبي الله ونعم الوكيل.
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  5. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 8:00 ص

    ابوسجى

    مخالف للنشر
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  6. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 7:57 ص

    الحبردي

    سؤاااااال. لماذا الادويه. محتكره. لبعض للصيدليات. لماذا لا توفرها وزاره الصحه. هل لوجود نفوذ لبعض المحسوبين ع الصيدليات. والعاملين في الصحه. صله
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  7. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 7:48 ص

    مع احترامي للجميع.

    صيدليات ****تدرون من تتبع له . احد التجار اليمنيين . والله اعلم وين يذهب الريع .
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  8. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 7:47 ص

    ياسر

    ألاعيب الصيدليات وقطع الغيار والمواد الغذائيه انهكت كاهل المواطن ولو تقارنها بالدول المجاوره لوجدتها أغلى بكثير لاحسيب ولا رقيب كلن يلعب على كيفه
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  9. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 7:38 ص

    ابو منصور

    صيدليات ***...متعودة دايما على مثل هذه الأفعال لأنه ليس وراءها حسيب أو رقيب.المهم أنني عرفت لماذا عبر المحر بلفظ أزمة على الرغم من أنها مجرد صيدلية
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  10. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 7:37 ص

    التجارالفجار لدينا يكسبون500% ولا يوجد لهم متابعة من التجارة المفروض تحديد نسبة الربح عن التكلفة الفعلية بحيث لا يتجاوزها التاجر .
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  11. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 7:30 ص

    بخن بخن

    مخالف للنشر
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  12. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 7:04 ص

    رداد

    يعني لو لا الاعلان في تويتر ماحد عرف وزارة التجارة تحتاج تهرول ميدانياً في اليوم أقل شيء 100 كيلو هرولوا .....
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  13. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 7:01 ص

    محق

    المفروض أن التجارة تحدد سعرالفائدة بألا يتجاوز سدس القيمة الأصلية لأنهم يسعرو القيمة بضعف سعرها الأصلي ثم يعملو دعاية بتخفيض فتات نصب ولا يوجد رقابة
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  14. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 6:58 ص

    محق

    المفروض التجارة يكون لديها قائمة عن الأسعار التي اشترتبط الصيدلية العلاج بها ثم تحدد سعرالفائدة ألا يتجاوز سدس القيمة وتعاقبها في حالة المخالفة
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