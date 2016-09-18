بالفيديو: شاهد البوارج الحربية التابعة للبحرية السعودية وهي تدك معاقل مليشيا الحوثي في جزيرة “زقر” اليمنية

صحيفة المرصد: أطلقت القوات البحرية الملكية فيديو يرصد عملية تحرير جزيرة جبل زقر اليمنية، على يد قوات التحالف التي تقودها المملكة، وانتزاعها من المليشيات الحوثية في ديسمبر الماضي.
وأظهر الفيديو كيف سيطرت القوات البحرية الملكية على العملية بأكملها، كاشفةً عن مستودعات الأسلحة التي اغتنمتها، وأسر العديد من عناصر مليشيا الحوثي.
وتعتبر عملية تحرير جزير جبل زقر ضمن عملية “إعادة الأمل”، بمشاركة البوارج الحربية والقوارب الهجومية وبمساندة جوية من طيران التحالف.
تعليقات ( 10 )
محمدالجعيدكفو يرجال بيض الله وجيهكم بس انتبهو من اللاغام او يكون الموقع ملغم كمين واي تقدم حافظو عليه حتى ندخل اكثر عمق في اليمن الفاشل
شايب بروح الشبابليتنى واحد من هؤلاء الرجال الشباب. ليتنى معكم يارافعى الراس.ليت الشباب يعود يوما لأتشرف باللباس العسكرى المخلص. والله العسكريه ,,عز.رجوله وتضحيه.
معيضاللهم انصرهم وارحم شهدائنا واشف مرضاهم وأحمى بلادنا أرضها وسماءها وبحرها وقادتها وشعبها من كيد الكائدين وتربص المتربصين
يماني لكم مني سلامياللهم طهر اليمن من الروافض فانهم قتلو وطغو وظلمو وشردو الناس وفجرو المساجد وتحفيظ القرآن وبيوت المواطنين اللهم لاتمكن لهم في بلادي الحبيبه
منصورلله يقويكم على الخونة الحوثيين فراخ الفرس واذنابهم الله يرينابهم عجائب قدرته
عدد التعليقات:13776
عمر السميريهذه المشاهد تغيض المجوس واذنابهم
عدد التعليقات:13776
عمر السميريعقبال تحرير كامل اليمن. من الحوثيين اذناب ايران
عدد التعليقات:13776
عمر السميريبيض الله وجيهكم ي ابطالنا الاشاوس
ردادمخالف للنشر