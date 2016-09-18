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بالفيديو: شاهد البوارج الحربية التابعة للبحرية السعودية وهي تدك معاقل مليشيا الحوثي في جزيرة “زقر” اليمنية

18 سبتمبر, 2016 , 11:44 ص
بالفيديو: شاهد البوارج الحربية التابعة للبحرية السعودية وهي تدك معاقل مليشيا الحوثي في جزيرة “زقر” اليمنية
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صحيفة المرصد: أطلقت القوات البحرية الملكية فيديو يرصد عملية تحرير جزيرة جبل زقر اليمنية، على يد قوات التحالف التي تقودها المملكة، وانتزاعها من المليشيات الحوثية في ديسمبر الماضي.

وأظهر الفيديو كيف سيطرت القوات البحرية الملكية على العملية بأكملها، كاشفةً عن مستودعات الأسلحة التي اغتنمتها، وأسر العديد من عناصر مليشيا الحوثي.

وتعتبر عملية تحرير جزير جبل زقر ضمن عملية “إعادة الأمل”، بمشاركة البوارج الحربية والقوارب الهجومية وبمساندة جوية من طيران التحالف.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 12:21 م

    محمدالجعيد

    كفو يرجال بيض الله وجيهكم بس انتبهو من اللاغام او يكون الموقع ملغم كمين واي تقدم حافظو عليه حتى ندخل اكثر عمق في اليمن الفاشل
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  2. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 12:20 م

    شايب بروح الشباب

    ليتنى واحد من هؤلاء الرجال الشباب. ليتنى معكم يارافعى الراس.ليت الشباب يعود يوما لأتشرف باللباس العسكرى المخلص. والله العسكريه ,,عز.رجوله وتضحيه.
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  3. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 12:15 م

    معيض

    اللهم انصرهم وارحم شهدائنا واشف مرضاهم وأحمى بلادنا أرضها وسماءها وبحرها وقادتها وشعبها من كيد الكائدين وتربص المتربصين
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  4. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 12:10 م

    شكراً للابطال شكراً قليله في حقكم فخورين فيكم وفي كل مجلس ندعيلكم الله يحفظ رجال امننا حُماة الوطن شكراً
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  5. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 12:00 م

    يماني لكم مني سلامي

    اللهم طهر اليمن من الروافض فانهم قتلو وطغو وظلمو وشردو الناس وفجرو المساجد وتحفيظ القرآن وبيوت المواطنين اللهم لاتمكن لهم في بلادي الحبيبه
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  6. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 11:57 ص

    منصور

    لله يقويكم على الخونة الحوثيين فراخ الفرس واذنابهم الله يرينابهم عجائب قدرته
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  7. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 11:53 ص
    عدد التعليقات:13776

    عمر السميري

    هذه المشاهد تغيض المجوس واذنابهم
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  8. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:13776

    عمر السميري

    عقبال تحرير كامل اليمن. من الحوثيين اذناب ايران
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  9. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 11:50 ص
    عدد التعليقات:13776

    عمر السميري

    بيض الله وجيهكم ي ابطالنا الاشاوس
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  10. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 11:45 ص

    رداد

    مخالف للنشر
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