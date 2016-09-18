بالفيديو: شاهد البوارج الحربية التابعة للبحرية السعودية وهي تدك معاقل مليشيا الحوثي في جزيرة “زقر” اليمنية

صحيفة المرصد: أطلقت القوات البحرية الملكية فيديو يرصد عملية تحرير جزيرة جبل زقر اليمنية، على يد قوات التحالف التي تقودها المملكة، وانتزاعها من المليشيات الحوثية في ديسمبر الماضي.

وأظهر الفيديو كيف سيطرت القوات البحرية الملكية على العملية بأكملها، كاشفةً عن مستودعات الأسلحة التي اغتنمتها، وأسر العديد من عناصر مليشيا الحوثي.

وتعتبر عملية تحرير جزير جبل زقر ضمن عملية “إعادة الأمل”، بمشاركة البوارج الحربية والقوارب الهجومية وبمساندة جوية من طيران التحالف.