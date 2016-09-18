المراهقة السياسية حين يشوِّش ضجيجها!‎

مواقف المملكة منذ إنشائها وإلى اليوم،وحرصها على مصالح العرب والمسلمين ونهوضها بهذه المسؤوليات،لا تحتاج إلى من يدافع عنها أو يبرزها ويتحدث عنها،لأن قادتها يعرفون أن هذا جزء من واجباتهم ومسؤولياتهم،كما أن هذه المواقف محفوظة في كتاب التاريخ،وهو مفتوح لمن يرغب في قراءته.

إلا أننا نعتقد بأن الوقت قد حان لأن يرشد هذا البعض منا،وأن لا ينخرطوا بوعي أو بجهالة في الإساءة إلى أمتهم.

أما من اختاروا الظلام سكناً يرسلون منه نعيقهم كلما دهمت الأمة كارثة أو حلت بها جائحة،ينفثون سمومهم بالفتنة بين أبنائها،فقد آن لهم أن يعوا.

وأعتقد أنه خير لنا أن نفكر بعقولنا وبهدوء لتحقيق هدف أمتنا في دحر من يكيد لها،وأن ننهض بها ومعها لنحتل مكاننا بين الشعوب العاملة الفاعلة،لا الشاتمة والنادبة الجزعة،فذلك خير لنا ولشعوبنا.

على كل ، ما من منصف ينكر الدور الحيوي والفاعل الذي ظلت تلعبه المملكة في تبني ودعم القضايا العربية إقليمياً ودولياً انطلاقاً من إحساسها بالمسؤولية والواجب الإسلامي والعربي ، وبالتالي فإن هذا الدور ليس محل مزايدات ومماحكات.

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السعودية في جهاد..اللهم احفظ وطننا بحفظك واكفنا شر من فيه شر وأدم عليها الامن والامان والايمان ،،

لاتغفلو عن الدعاء ،،