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بالصور:انفجار يهز نيويورك يخلف 29 مصاباً

18 سبتمبر, 2016 , 13:37 م
بالصور:انفجار يهز نيويورك يخلف 29 مصاباً
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صحيفة المرصد-وكالات:هزّ انفجار هائل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، مدينة نيويورك الأميركية. وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الانفجار في حي تشيلسي بمانهاتن، وسط نيويورك.

وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة أن الانفجار أدى إلى إصابة نحو 29 شخصاً بجروح، أحدهم في حالة خطرة.وقال مسؤول بالشرطة على “تويتر” إنه تم العثور على شحنة ناسفة ثانية محتملة قرب موقع الانفجار، وكتب متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك على “تويتر” إن الشرطة تحقق في “قنبلة ثانية محتملة.”

وقال بيل دي بلازيو رئيس بلدية نيويورك إنه لا يوجد دليل على أن انفجار مانهاتن له صلة “بالإرهاب”، ولكنه أضاف أنه يوجد دليل على أن الانفجار “عمل متعمد”، مبيناً أن المحققين استبعدوا فرضية تسرب غاز طبيعي لكنهم أحجموا عن تحديد سبب الانفجار.

وقالت قناة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون إن العبوة كانت فيما يبدو إناء طهي بالضغط موصلا عن طريق أسلاك بما قد يكون هاتفا محمولا. وأضافت أنه تم العثور على ورقة عليها كتابة في مكان قريب.

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تعليقات ( 4 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    محب الهيئه

    قاهر الروافض قلم الحقيقه قوول امين ......... الله يحشرك مع الامريكان 😈 الله يحشره مع هامان وفرعون.
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  2. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    قاهر الروافض

    قلم الحقيقه قوول امين ......... الله يحشرك مع الامريكان .
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  3. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    العنوان مبالغ فيه ، فقط اصابات ولا يود وفيات

    عبوة صغيرة في برميل نفايات
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  4. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 13:42 م
    عدد التعليقات:13546

    قلم الحقيقه

    اللهم احفظ أمريكا وجميع دول العالم وشعوبها المحبة للسلام من شر الارهاب والارهابيين.
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