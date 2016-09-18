بالفيديو:اللحظات الأولى لانفجار مانهاتن في نيويورك

صحيفة المرصد: وثقت كاميرا مراقبة لحظة وقوع انفجار في حي تشلسي بمانهاتن في نيويورك، مما أسفر عن إصابة 29 شخصاً على الأقل، مساء السبت.وقالت السلطات المحلية في نيويورك إنها تحقق في الحادث بوصفه عملا إجراميا ليس له صلة بشكل مباشر بأي تنظيم إرهابي.
وأوضح رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، أن “المؤشرات الأولى تقول إن الانفجار كان متعمدا. يجري التعامل مع مكان الانفجار خارج شارع رئيسي بمنطقة راقية في إحدى أكثر المناطق ازدحاما بنيويورك كمسرح للجريمة”.
تعليقات ( 12 )
مبغض الهيئهلعنه الله على شخص ما يحب السلام؟
أبو عبد الله الغامديلعلها دعوات الصالحين في المسجد بدأت تؤتي ثمارها .
مبغض الهيئهلعنه الله على الدواعش؟؟؟
بلبينووو6 ... الله يرفع عنك .. ويعوض على أهلك فيك .. هذا إذا ماكنت مقطوع من شجره
التميمي المسلم السعودياللي قاعد يلعن الأخونج كيف يسمح له بالتعليق بهكذا تعليق؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله،منظمة الأخوان مصنفة إرهابية أما الأخوان فتصنيفهم مسلمين.
أ د صالح بن سبعانكل يوم الأحداث تؤكد بما لايدع مجالاً للشك والبس أن الإرهاب لا دين ولا موطن له ...فهلا يعي العالم هذه الحقيقة !
عدد التعليقات:13546
قلم الحقيقهلعنة الله على الأخونج وعلى كل من يؤيدهم. اللهم احفظ الدول العربية والغربية والأوربية من شر الارهابيين كلاب البغدادي وخنازير الايراني وقطط الأردوغاني.
رعد الجنوبلعلهم يتذكرون لما يحدث في سوريا
المستشار عاالمستشارحسبنا الله ونعم الوكيل
محب الهيئهإذا من فجر منهم وفيهم أو لم يجدوا من يلبسوه التهمة يعد عمل إجرامي وليس إرهابي. عليكم لعنت الله.
سبحان الله .الله يسلط عليهم
اسماءاكيد المتطرفين دينيا هم اللي فجرو