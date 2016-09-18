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بالفيديو:اللحظات الأولى لانفجار مانهاتن في نيويورك

18 سبتمبر, 2016 , 13:48 م
بالفيديو:اللحظات الأولى لانفجار مانهاتن في نيويورك
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صحيفة المرصد: وثقت كاميرا مراقبة لحظة وقوع انفجار في حي تشلسي بمانهاتن في نيويورك، مما أسفر عن إصابة 29 شخصاً على الأقل، مساء السبت.وقالت السلطات المحلية في نيويورك إنها تحقق في الحادث بوصفه عملا إجراميا ليس له صلة بشكل مباشر بأي تنظيم إرهابي.

وأوضح رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، أن “المؤشرات الأولى تقول إن الانفجار كان متعمدا. يجري التعامل مع مكان الانفجار خارج شارع رئيسي بمنطقة راقية في إحدى أكثر المناطق ازدحاما بنيويورك كمسرح للجريمة”.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 14:25 م

    مبغض الهيئه

    لعنه الله على شخص ما يحب السلام؟
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  2. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 14:24 م

    أبو عبد الله الغامدي

    لعلها دعوات الصالحين في المسجد بدأت تؤتي ثمارها .
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  3. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    مبغض الهيئه

    لعنه الله على الدواعش؟؟؟
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  4. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 14:22 م

    بلبينووو

    6 ... الله يرفع عنك .. ويعوض على أهلك فيك .. هذا إذا ماكنت مقطوع من شجره
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  5. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    التميمي المسلم السعودي

    اللي قاعد يلعن الأخونج كيف يسمح له بالتعليق بهكذا تعليق؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله،منظمة الأخوان مصنفة إرهابية أما الأخوان فتصنيفهم مسلمين.
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  6. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 14:15 م

    أ د صالح بن سبعان

    كل يوم الأحداث تؤكد بما لايدع مجالاً للشك والبس أن الإرهاب لا دين ولا موطن له ...فهلا يعي العالم هذه الحقيقة !
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  7. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 14:12 م
    عدد التعليقات:13546

    قلم الحقيقه

    لعنة الله على الأخونج وعلى كل من يؤيدهم. اللهم احفظ الدول العربية والغربية والأوربية من شر الارهابيين كلاب البغدادي وخنازير الايراني وقطط الأردوغاني.
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  8. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 14:08 م

    رعد الجنوب

    لعلهم يتذكرون لما يحدث في سوريا
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  9. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    المستشار عاالمستشار

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  10. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 14:02 م

    محب الهيئه

    إذا من فجر منهم وفيهم أو لم يجدوا من يلبسوه التهمة يعد عمل إجرامي وليس إرهابي. عليكم لعنت الله.
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  11. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 13:53 م

    سبحان الله .

    الله يسلط عليهم
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  12. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    اسماء

    اكيد المتطرفين دينيا هم اللي فجرو
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