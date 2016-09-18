بالفيديو:اللحظات الأولى لانفجار مانهاتن في نيويورك

صحيفة المرصد: وثقت كاميرا مراقبة لحظة وقوع انفجار في حي تشلسي بمانهاتن في نيويورك، مما أسفر عن إصابة 29 شخصاً على الأقل، مساء السبت.وقالت السلطات المحلية في نيويورك إنها تحقق في الحادث بوصفه عملا إجراميا ليس له صلة بشكل مباشر بأي تنظيم إرهابي.

وأوضح رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، أن “المؤشرات الأولى تقول إن الانفجار كان متعمدا. يجري التعامل مع مكان الانفجار خارج شارع رئيسي بمنطقة راقية في إحدى أكثر المناطق ازدحاما بنيويورك كمسرح للجريمة”.