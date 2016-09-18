  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو..حافلة تسير بسرعة 170 كلم وتضايق إحدى السيارات بطريق سريع..والمرور يتفاعل

18 سبتمبر, 2016 , 14:29 م
بالفيديو..حافلة تسير بسرعة 170 كلم وتضايق إحدى السيارات بطريق سريع..والمرور يتفاعل
  • 2٬203
  • 16
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:نشر أحد متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”تغريدة وأرفق معها فيديو يظهر سائق حافلة يسير بسرعة 170 كلم ويقوم بمضايقة إحدى السيارات بالطريق.

وعلى الفور تفاعلت إدارة المرور مع التغريدة وطلبت تزويدها بمعلومات عن المكان،وأوضح ناشر الفيديو أن الواقعة حدثت عند الساعة التاسعة صباحاً، في طريق الرياض مكة السريع، على بعد 50 كلم غرب محافظة القويعية.

وعبر الحساب الرسمي للمرور بـ”تويتر” عن تقديره لتعاون المغرد، مبيناً أنه تم رفع البلاغ للقسم المختص للمتابعة واتخاذ الإجراء اللازم.



تعليقات ( 16 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 16:23 م

    ابوالحمزة

    الشاحنات والحافلات مستغلين إن ساهر مثبت على 120 كم يعني في السرعة المحددة سوى مع السيارات الصغيرة زمان اول سرعة الشاحنة 80كم والباص 100كم والسيارة 120
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 16:03 م

    FAHD

    وقف والعن شكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 16:00 م

    الصقر

    تلعيق رقم 5 كفيت ووفيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 15:54 م
    عدد التعليقات:186

    الفارس ابو زيد

    والله انه كذاب هذا ماهو مشي 170 وشوفو كيف يتجاوز الشاحنه راعي الكمرا وشوفو كيف الخطوط الي بالزفلت يادوب تمر من عنده لو كان صادق ماتقدر تشوف الخطوط من
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 15:53 م

    إبلاغ أمن الطرق 996
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 15:52 م

    المفروض طلب منه التوقف والمصور كأنه خايف ؟ ياخي أفتح النافذة وصور اللوحة زين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 15:50 م
    عدد التعليقات:1052

    نبرااس

    بعض الناس ملاقيف طيب هو مسرع بلغ وانتهي صاحب السياره البيضاء فاقم المشكله وجالس يجاريه في السرعه ويضايقه ممكن يكون مريض ويسبب كوارث وتروح ارواح بريئه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 15:25 م

    Zizokhaldi

    عنك أنة سواق ١٧٠ ويضايق وهو راسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    باحث قانوني .احمد H

    إنتبه !! المرور يبغا يطبق عليك انت نظام تجاوز السرعة 160كم. تعاقب بالسجن والغرامة وحجز المركبة. معلومات الشاحن واضحة باقي معلوماتك ياالذيب .. انتبه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    بدر

    شوف طريق الشرقيه وشلون سرعة التريلات صواريخ والادهى من ذلك طريق الدئري الجنوبي من السلي للحرس الوطني بالرياض اسمه طريق الموت لا رادار ولا مرور ولا احد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    اذا كان الفعل مشرف قالوا احد متابعي او يتم ذكر الجنسية ... واذا الفعل غير مشرف قالو سعودي او مواطن .. او من جنسية عربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

    ههههههه

    هذي تريلات الرفض رادين من مكة للشرقية انفسهم خبيثة
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  13. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 14:36 م

    ابو يوسف

    والله مانكبنا الا هالتامين .....خلا اصحاب التريلات والباصات مايبالون بارواح الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 14:32 م

    مدمر

    اسجنه اسبوع واحجز السياره مع غرامه محترمه راح يتادب والمشكله هذي الاشكال منتشره وصاحب السياره الصغيره يحارشه بعد يعني اثنينهم لازم يتعاقبون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 14:31 م

    خاالد

    لن يتحرك احد وسبق وان بلغت عن حافلات وعابثين بارواح الناس ولكن لاحياه لمن تنادي .... المرور وامن الطرق في تجاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  16. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 14:31 م

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم