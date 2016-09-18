بالفيديو..حافلة تسير بسرعة 170 كلم وتضايق إحدى السيارات بطريق سريع..والمرور يتفاعل

صحيفة المرصد:نشر أحد متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”تغريدة وأرفق معها فيديو يظهر سائق حافلة يسير بسرعة 170 كلم ويقوم بمضايقة إحدى السيارات بالطريق.

وعلى الفور تفاعلت إدارة المرور مع التغريدة وطلبت تزويدها بمعلومات عن المكان،وأوضح ناشر الفيديو أن الواقعة حدثت عند الساعة التاسعة صباحاً، في طريق الرياض مكة السريع، على بعد 50 كلم غرب محافظة القويعية.

وعبر الحساب الرسمي للمرور بـ”تويتر” عن تقديره لتعاون المغرد، مبيناً أنه تم رفع البلاغ للقسم المختص للمتابعة واتخاذ الإجراء اللازم.