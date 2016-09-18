بالفيديو..حافلة تسير بسرعة 170 كلم وتضايق إحدى السيارات بطريق سريع..والمرور يتفاعل

صحيفة المرصد:نشر أحد متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”تغريدة وأرفق معها فيديو يظهر سائق حافلة يسير بسرعة 170 كلم ويقوم بمضايقة إحدى السيارات بالطريق.
وعلى الفور تفاعلت إدارة المرور مع التغريدة وطلبت تزويدها بمعلومات عن المكان،وأوضح ناشر الفيديو أن الواقعة حدثت عند الساعة التاسعة صباحاً، في طريق الرياض مكة السريع، على بعد 50 كلم غرب محافظة القويعية.
وعبر الحساب الرسمي للمرور بـ”تويتر” عن تقديره لتعاون المغرد، مبيناً أنه تم رفع البلاغ للقسم المختص للمتابعة واتخاذ الإجراء اللازم.
تعليقات ( 16 )
ابوالحمزةالشاحنات والحافلات مستغلين إن ساهر مثبت على 120 كم يعني في السرعة المحددة سوى مع السيارات الصغيرة زمان اول سرعة الشاحنة 80كم والباص 100كم والسيارة 120
FAHDوقف والعن شكله
الصقرتلعيق رقم 5 كفيت ووفيت
عدد التعليقات:186
الفارس ابو زيدوالله انه كذاب هذا ماهو مشي 170 وشوفو كيف يتجاوز الشاحنه راعي الكمرا وشوفو كيف الخطوط الي بالزفلت يادوب تمر من عنده لو كان صادق ماتقدر تشوف الخطوط من
عدد التعليقات:1052
نبرااسبعض الناس ملاقيف طيب هو مسرع بلغ وانتهي صاحب السياره البيضاء فاقم المشكله وجالس يجاريه في السرعه ويضايقه ممكن يكون مريض ويسبب كوارث وتروح ارواح بريئه.
Zizokhaldiعنك أنة سواق ١٧٠ ويضايق وهو راسي
باحث قانوني .احمد Hإنتبه !! المرور يبغا يطبق عليك انت نظام تجاوز السرعة 160كم. تعاقب بالسجن والغرامة وحجز المركبة. معلومات الشاحن واضحة باقي معلوماتك ياالذيب .. انتبه .
بدرشوف طريق الشرقيه وشلون سرعة التريلات صواريخ والادهى من ذلك طريق الدئري الجنوبي من السلي للحرس الوطني بالرياض اسمه طريق الموت لا رادار ولا مرور ولا احد
ههههههههذي تريلات الرفض رادين من مكة للشرقية انفسهم خبيثة
ابو يوسفوالله مانكبنا الا هالتامين .....خلا اصحاب التريلات والباصات مايبالون بارواح الناس
مدمراسجنه اسبوع واحجز السياره مع غرامه محترمه راح يتادب والمشكله هذي الاشكال منتشره وصاحب السياره الصغيره يحارشه بعد يعني اثنينهم لازم يتعاقبون
خاالدلن يتحرك احد وسبق وان بلغت عن حافلات وعابثين بارواح الناس ولكن لاحياه لمن تنادي .... المرور وامن الطرق في تجاهل