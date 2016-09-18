صديق الرئيس الفلبيني يكشف تفاصيل داعشية عن حياة صديقه: كان يرمي خصومه إلى التماسيح ويقتلهم خنقاً ويحرق جثثهم

صحيفة المرصد: كشف “إدغار موتاباتو”، صديق الرئيس الفلبيني الحالي “رودريغو دوتيرتي”، في شهادته بمجلس النواب – حول مشاركته للرئيس في خلية سرية تسمى “خلية الموت” قامت بقتل المئات من خصومهما السياسيين بطرق بشعة – عن تفاصيل جرائم بشعة ارتكبها الرئيس الفلبيني.

وقال موتاباتو إن الرئيس الفلبيني أمر بقتل 1000 من المجرمين ومن خصومه عندما كان رئيساً لبلدية “دافاو” لأكثر من 25 عاما، وفق تقرير أعدته “العربية.نت”.

وأثارت اعترافات “القاتل التائب” ضجة كبيرة، حينما أكد على أن الرئيس الحالي أمر أفرادا من خلية الموت بتفجير مسجد وقتل المسلمين في عام 1993، وقال موتاباتو إن دوتيرتي قال لهم “اقتلوا أكبر عدد من المسلمين”.

كما أكد موتاباتو أن رئيس الفلبين كان عضواً في “سرية الموت” المؤلفة من شرطيين ومتمردين سابقين شيوعيين قاموا خلال 25 عاما بين عامي 1988 و2013 بقتل حوالي 1000 شخص، أُلقِي ببعضهم أحياء إلى التماسيح، كما قتلوا كثيرين خنقاً وأحرقت جثثهم أو قطعت ودفنت في مكان يملكه شرطي في هذه المجموعة.

وقال موتاباتو أمام لجنة البرلمان المخصصة للتحقيق في القضية إن مهمتنا كانت قتل مجرمين، على حد وصفه، وإن الرئيس دوتيرتي قتل بنفسه يوماً مسؤولاً في وزارة العدل برشاش عوزي إسرائيلي، عندما كان رئيساً لبلدية مدينة دافاو.