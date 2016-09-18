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هندي يقطع أنف زوجته ويلوذ بالفرار بعد أن رفض أهلها تلبية طلبه! – صورة

18 سبتمبر, 2016 , 14:43 م
هندي يقطع أنف زوجته ويلوذ بالفرار بعد أن رفض أهلها تلبية طلبه! – صورة
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صحيفة المرصد: قام رجل هندي بقطع أنف زوجته بعد أن هجم عليها بمساعدة أهله وأسقطوها أرضاً وشلوا حركتها تماماً، وقام الزوج بإحضار سكين وقطع أنفها وفرَّ به هارباً، وهو يقول لزوجته: “سوف تظلين بهذا الوجه القبيح”.

ويرجع سبب الجريمة وفقاً لتقارير الشرطة، لتقاعس أهل الزوجة عن سداد مهر العريس، الذي مرّ على زواجه من ابنتهم أكثر من 8 سنوات، وتعتبر تلك عادة هندية تقوم بموجبها المرأة بدفع المهر، ويكون في صورة أموال أو مجوهرات أو قطعة أرض.

ونقلت “العربية.نت” عن صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، قصة زواج الهندي سانجيف راتور (27 عاماً) من الفتاة الفقيرة كامليش (25 عاماً)، منذ ثمانية أعوام في مدينة شهجهنبور، بولاية “أتر برديش” ونشأ بينهما نزاع بسبب عدم قدرة الأسرة على دفع 50 ألف روبية ( 550 دولاراً)، وهي قيمة المهر المتفق عليه مع العريس وظل الزوج يطالب زوجته بالمهر، ولكن أسرة الزوجة الفقيرة لم يكن لديها مال لتقدمه للزوج.

وأوضحت وسائل إعلام هندية أن الزوج كان مدمناً على شرب الخمر، ودائم الشجار مع زوجته، حيث اعتاد ضربها وإهانتها وتهديدها بقطع أنفها.

وقام أهل الزوجة بنقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يستطيعوا فعل شيء للأنف المقطوع، لأن الزوج أخذه وهرب به.

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تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 47
    18 سبتمبر, 2016 , 16:18 م

    ابوالحمزة

    ياعهود الظاهر إنت منت عائشة في البلد أيامنا هذه المدرسات والطبيبات يشترون عرسان
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  2. 46
    18 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    deleted

    حض اللي ماخذ فرنسيه انا اشهد انه اسعد انسان
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  3. 45
    18 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    ○°(عنوبة)○°

    وش فائدة الجمال والبياض وهي كافرة ل****
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  4. 44
    18 سبتمبر, 2016 , 16:07 م

    deleted

    سعدك ي عنوبه ركبتك بيضا غطيها لا حد يعطيها عين بعدين بتندمين......
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  5. 43
    18 سبتمبر, 2016 , 16:07 م

    احمد

    هندي ماعلي شرهه
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  6. 42
    18 سبتمبر, 2016 , 16:05 م

    خلف عبدالله

    بالهند الفتاة هى التى تدفع المهر وليس الرجل ،،،
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  7. 41
    18 سبتمبر, 2016 , 16:05 م

    deleted

    عنوبه انا بحلف انها ابيض من وجهك .....
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  8. 40
    18 سبتمبر, 2016 , 16:04 م

    deleted

    سبحان الله تبقا المراه السعوديه هي تاج روسنا
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  9. 39
    18 سبتمبر, 2016 , 16:03 م

    الهمداني

    غريبة هندي يفعل هذا هذه افعال جماعة اهجروهم وضربوهم ماهي افعال هنود اللي اعرفه ان الهنود ناس طيبين
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  10. 38
    18 سبتمبر, 2016 , 16:02 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    شيهانة هو شاف ركبه سود ماينلام😂😅
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  11. 37
    18 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    deleted

    شيهانه وعنوبه لا تزعلون من الحق الاوربيات الله معطيهم جمال رباني اما انتو فهذا نصيبكم من الدنيا .......
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  12. 36
    18 سبتمبر, 2016 , 16:00 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    انا مو معمم لكي اقول انا وانتم بالجنة وأوزع صكوك الجنة😛
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  13. 35
    18 سبتمبر, 2016 , 15:59 م

    شيهانة💤💧

    إذا شفت الشخص يتكلم "بلغة العموم" ويقيس الآخرين ع نفسه وعلى المحيطين فيه ويحسب اللي يأثر فيه يأثر ف غيره أعرف أنه مايملك ذرة عقل😴
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  14. 34
    18 سبتمبر, 2016 , 15:58 م

    deleted

    زنوبه تمنيت انها انفك ......
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  15. 33
    18 سبتمبر, 2016 , 15:57 م
    عدد التعليقات:13549

    قلم الحقيقه

    تعليقنا نقصد به 21 الذي تهجم به على ***تاج رأسه
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  16. 32
    18 سبتمبر, 2016 , 15:55 م

    شيهانة💤💧

    21 / عفواً الأخ عامل احصائية لجميع ( ركب ) بنات الناس علشان يعرف لونها .. حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلاعقل له ( لاتقيس الآخرين ع نفسك ف كل شئ )
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  17. 31
    18 سبتمبر, 2016 , 15:55 م

    من الذي قال انك في الجنه ي عنوبه.....
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  18. 30
    18 سبتمبر, 2016 , 15:52 م

    زنوبه اشفيك زعلتي هذه الحقيقه....
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  19. 29
    18 سبتمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:13549

    قلم الحقيقه

    22 ////// أنت تشتم محيط نفسك وتعيبها ربما تعلم أو لاتعلم.من أنجبك؟؟؟؟؟. حماقة البعض تدفعه الى أن يلقي ****فوق رأسه دون شعور منه .وأنت منهم.
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  20. 28
    18 سبتمبر, 2016 , 15:50 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    الركب السود هذه فيك مايقول سود إلا هو شايف نفسه
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  21. 27
    18 سبتمبر, 2016 , 15:48 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    ياللي يقول ركب سود هؤلاء من اعداءنا بالداخل وبعضهم اجانب_____ البياض ونظافة جسد مايتسخ ولا فيه ذهاب للحمام وإخراج هذا بالجنة ولاتنسوا الحور العين
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  22. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 15:45 م

    الى ت ٢١

    أشهد انها قويه هههههه انا اشهد انك بتدفع ما تملك وتسلك ولا في الاخير تتشرط وتنكد عليك حياتك ههههه المشكله انها ما تسوا ريالين......
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  23. 25
    18 سبتمبر, 2016 , 15:43 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    وقبل الإسلام كان به واد البنات دفنها وهي حية فأتى الإسلام وحرمه وأيضا حرم الإسلام قتل الأولاد بسبب الفقر_______وبشكل عام محرم القتل إلا بالحق
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  24. 24
    18 سبتمبر, 2016 , 15:41 م

    شوه المسكينه لو انه قطع ****لكان سهل لها من تشويه الوجه
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  25. 23
    18 سبتمبر, 2016 , 15:41 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    بالهند المرأة مهانة وتعيش برعب اذا مات زوجها يحرقونها معه يقولون تكريم للميت💔وأيضا تدفع المهر _____ماأجمل الإسلام أعطى المرأة حقوقها و
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  26. 22
    18 سبتمبر, 2016 , 15:39 م

    مخاوي الليل

    مسكينه هذه الهنديه اكيد ضربوه اهلها ضرب مبرح وتوعدها بقطع انفها لذكرا ههههههه عشان اتذكره
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  27. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 15:36 م

    ام الركب السود يدفع لها الرجل دم قلبه وهى معززه ومكرمه بفضل تعاليم الاسلام الذى اعطا المرأة كامل حقوقها ومع ذلك تتبطر وتقول حقوقى مهضومه اينكن منهن
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  28. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 15:30 م

    عاشق الجواري

    ههههههههه الله ياخذهم ما هذا ي رجل قبحتك الآلهة .......المشكله انه شل لحمه الانف عشان معاد يسولها عمليه تجميل الا بباقي لحمه الانف الله يكون في عونها
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  29. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 15:27 م

    مبغض الدواعش وكاره الهيئه

    اتمنى في المستقبل القريب ان يقطع البتاع لان البادي اضلم وثاني مره ما يتجرا على فعلته اللي زي وجه.....
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  30. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 15:27 م

    يهيب ياهو شين خرب وجه زوجتك عليك من الله ماتستحق
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  31. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 15:24 م

    مبغض الدواعش وكاره الهيئه

    اللي سواه هذا المعتوه بسيط مو زي الدواعش لعنهم الله يقطعون الروس من اجسام البشر رغم اللي صار تبقى نيه الهندي زينه مو زي اليهود الدواعش لعنهم الله
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  32. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 15:24 م

    يعني يعني يسوي انتقام

    عدو الحياة يكره ان يشاهد الأخرين سعداء يرد ان يخرب تلك الابتسامة والفرحة ويحولها الى مأتم
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  33. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 15:22 م

    اخو زنيفر

    الاتخافون على الهنود رايحه يجوبونه اهلها ثم ينتفون(( ............ ويخلونه لاهو حرمه ولا هو رجال ساعتها هو الخسران مليون%
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  34. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 15:22 م

    يعني يعني يسوي انتقام

    اهب ياعدو الحياة شوهت منظر زوجتك اتمني القبض عليك والمعاملة بالمثل
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  35. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 15:21 م

    الواصل

    مسكينه بتقعد على هذا الوضع لين تموت.... والله العلي العظيم لو كنت مكانه ما كان سويت اللي سواه اخليها تلعب علي ولا اسوي الفعله الخايسه.... نحمد الله
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  36. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:13549

    قلم الحقيقه

    البعض غيره لايكتفي بقطع الأنوف وانما بقطع النفس مرة واحدة ومصادرة الحياة لحمامته .
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  37. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 15:20 م

    اخو زنيفر

    هذا المثل الي يقول ((............. وكيس ))
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  38. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    الواصل

    هذا المفروض يقطعون ا***.... مثل ما قال لها سوف تضلين بهذا الوجه القبيح..... ابيها تقول لها اتحداك يالمعيوف احد يتزوجك بعدي هههههه
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  39. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    ريماس

    ايش قصة الهنود والباكستانيين والافغان مايقطعون الا خشوم زوجاتهم وخطيباتهم او رمي موية النار لتشويه الوجه ؟!ليه هالشيئين بكثره عندهم ؟والانتقام باغتصاب
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  40. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 15:14 م

    الواصل

    الحمد لله حن ندفع لها المهر اما الهنود الحرمه هي اللي تدفع لرجال .... عندي عمال اسألهم يقولون اللي يجي له بنت يحاول انه ينتحر لكن لما جي له ولد يرتاح
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  41. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 15:09 م

    سعودي امي مصريه

    مهو رجال حرمه تدفع له مهر ايش مخ الهندي هذا
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  42. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 15:09 م

    لاحول ولا قوة إلا بالله لو يمشون على الشرع ماصار كذا خبرنا الرجال يدفع المهر الله لايوفقه إن شاء الله كل جسمه يتقطع
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  43. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 15:03 م

    جنوبية..🌻🌻

    الهنود في الأفلام رومانسين واخرتها قطع أنفها صحيح الافلام كذب مافي شي في الحقيقة عنف في عنف وبعد هي تدفع المهر هزلت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    جنوبية..🌻🌻

    حتى انا مثلك ياعهود لو هذا النظام عندنا اعنس ولا ادفع ريال في رجال ماقدر استخسر ادفع مهر وع
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  45. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 14:52 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لو اني هندية مااتزوج أبد أكون عانس طووووول العمر مهبوله انا ادفع ريال واحد عشان رجّال ؟ 😂 والله صادقة
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  46. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 14:50 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    كيف زوجة تدفع المهر وتحمل وتلد وترضع وتجيب له اولاد يحملون اسمه ويتباهى كذا بلااااش لا وتعطيه فلوس ! الحمدلله على نعمة الاسلام والله نعمة كبييييييرة
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  47. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    هذا المفروض

    يجيبونه ويقطعزن البتاع
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