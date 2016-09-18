هندي يقطع أنف زوجته ويلوذ بالفرار بعد أن رفض أهلها تلبية طلبه! – صورة

صحيفة المرصد: قام رجل هندي بقطع أنف زوجته بعد أن هجم عليها بمساعدة أهله وأسقطوها أرضاً وشلوا حركتها تماماً، وقام الزوج بإحضار سكين وقطع أنفها وفرَّ به هارباً، وهو يقول لزوجته: “سوف تظلين بهذا الوجه القبيح”.

ويرجع سبب الجريمة وفقاً لتقارير الشرطة، لتقاعس أهل الزوجة عن سداد مهر العريس، الذي مرّ على زواجه من ابنتهم أكثر من 8 سنوات، وتعتبر تلك عادة هندية تقوم بموجبها المرأة بدفع المهر، ويكون في صورة أموال أو مجوهرات أو قطعة أرض.

ونقلت “العربية.نت” عن صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، قصة زواج الهندي سانجيف راتور (27 عاماً) من الفتاة الفقيرة كامليش (25 عاماً)، منذ ثمانية أعوام في مدينة شهجهنبور، بولاية “أتر برديش” ونشأ بينهما نزاع بسبب عدم قدرة الأسرة على دفع 50 ألف روبية ( 550 دولاراً)، وهي قيمة المهر المتفق عليه مع العريس وظل الزوج يطالب زوجته بالمهر، ولكن أسرة الزوجة الفقيرة لم يكن لديها مال لتقدمه للزوج.

وأوضحت وسائل إعلام هندية أن الزوج كان مدمناً على شرب الخمر، ودائم الشجار مع زوجته، حيث اعتاد ضربها وإهانتها وتهديدها بقطع أنفها.

وقام أهل الزوجة بنقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يستطيعوا فعل شيء للأنف المقطوع، لأن الزوج أخذه وهرب به.