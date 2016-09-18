هندي يقطع أنف زوجته ويلوذ بالفرار بعد أن رفض أهلها تلبية طلبه! – صورة

صحيفة المرصد: قام رجل هندي بقطع أنف زوجته بعد أن هجم عليها بمساعدة أهله وأسقطوها أرضاً وشلوا حركتها تماماً، وقام الزوج بإحضار سكين وقطع أنفها وفرَّ به هارباً، وهو يقول لزوجته: “سوف تظلين بهذا الوجه القبيح”.
ويرجع سبب الجريمة وفقاً لتقارير الشرطة، لتقاعس أهل الزوجة عن سداد مهر العريس، الذي مرّ على زواجه من ابنتهم أكثر من 8 سنوات، وتعتبر تلك عادة هندية تقوم بموجبها المرأة بدفع المهر، ويكون في صورة أموال أو مجوهرات أو قطعة أرض.
ونقلت “العربية.نت” عن صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، قصة زواج الهندي سانجيف راتور (27 عاماً) من الفتاة الفقيرة كامليش (25 عاماً)، منذ ثمانية أعوام في مدينة شهجهنبور، بولاية “أتر برديش” ونشأ بينهما نزاع بسبب عدم قدرة الأسرة على دفع 50 ألف روبية ( 550 دولاراً)، وهي قيمة المهر المتفق عليه مع العريس وظل الزوج يطالب زوجته بالمهر، ولكن أسرة الزوجة الفقيرة لم يكن لديها مال لتقدمه للزوج.
وأوضحت وسائل إعلام هندية أن الزوج كان مدمناً على شرب الخمر، ودائم الشجار مع زوجته، حيث اعتاد ضربها وإهانتها وتهديدها بقطع أنفها.
وقام أهل الزوجة بنقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يستطيعوا فعل شيء للأنف المقطوع، لأن الزوج أخذه وهرب به.
تعليقات ( 47 )
ابوالحمزةياعهود الظاهر إنت منت عائشة في البلد أيامنا هذه المدرسات والطبيبات يشترون عرسان
deletedحض اللي ماخذ فرنسيه انا اشهد انه اسعد انسان
○°(عنوبة)○°وش فائدة الجمال والبياض وهي كافرة ل****
deletedسعدك ي عنوبه ركبتك بيضا غطيها لا حد يعطيها عين بعدين بتندمين......
احمدهندي ماعلي شرهه
خلف عبداللهبالهند الفتاة هى التى تدفع المهر وليس الرجل ،،،
deletedعنوبه انا بحلف انها ابيض من وجهك .....
deletedسبحان الله تبقا المراه السعوديه هي تاج روسنا
الهمدانيغريبة هندي يفعل هذا هذه افعال جماعة اهجروهم وضربوهم ماهي افعال هنود اللي اعرفه ان الهنود ناس طيبين
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°شيهانة هو شاف ركبه سود ماينلام😂😅
deletedشيهانه وعنوبه لا تزعلون من الحق الاوربيات الله معطيهم جمال رباني اما انتو فهذا نصيبكم من الدنيا .......
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°انا مو معمم لكي اقول انا وانتم بالجنة وأوزع صكوك الجنة😛
شيهانة💤💧إذا شفت الشخص يتكلم "بلغة العموم" ويقيس الآخرين ع نفسه وعلى المحيطين فيه ويحسب اللي يأثر فيه يأثر ف غيره أعرف أنه مايملك ذرة عقل😴
deletedزنوبه تمنيت انها انفك ......
عدد التعليقات:13549
قلم الحقيقهتعليقنا نقصد به 21 الذي تهجم به على ***تاج رأسه
شيهانة💤💧21 / عفواً الأخ عامل احصائية لجميع ( ركب ) بنات الناس علشان يعرف لونها .. حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلاعقل له ( لاتقيس الآخرين ع نفسك ف كل شئ )
عدد التعليقات:13549
قلم الحقيقه22 ////// أنت تشتم محيط نفسك وتعيبها ربما تعلم أو لاتعلم.من أنجبك؟؟؟؟؟. حماقة البعض تدفعه الى أن يلقي ****فوق رأسه دون شعور منه .وأنت منهم.
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°الركب السود هذه فيك مايقول سود إلا هو شايف نفسه
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°ياللي يقول ركب سود هؤلاء من اعداءنا بالداخل وبعضهم اجانب_____ البياض ونظافة جسد مايتسخ ولا فيه ذهاب للحمام وإخراج هذا بالجنة ولاتنسوا الحور العين
الى ت ٢١أشهد انها قويه هههههه انا اشهد انك بتدفع ما تملك وتسلك ولا في الاخير تتشرط وتنكد عليك حياتك ههههه المشكله انها ما تسوا ريالين......
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°وقبل الإسلام كان به واد البنات دفنها وهي حية فأتى الإسلام وحرمه وأيضا حرم الإسلام قتل الأولاد بسبب الفقر_______وبشكل عام محرم القتل إلا بالحق
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°بالهند المرأة مهانة وتعيش برعب اذا مات زوجها يحرقونها معه يقولون تكريم للميت💔وأيضا تدفع المهر _____ماأجمل الإسلام أعطى المرأة حقوقها و
مخاوي الليلمسكينه هذه الهنديه اكيد ضربوه اهلها ضرب مبرح وتوعدها بقطع انفها لذكرا ههههههه عشان اتذكره
عاشق الجواريههههههههه الله ياخذهم ما هذا ي رجل قبحتك الآلهة .......المشكله انه شل لحمه الانف عشان معاد يسولها عمليه تجميل الا بباقي لحمه الانف الله يكون في عونها
مبغض الدواعش وكاره الهيئهاتمنى في المستقبل القريب ان يقطع البتاع لان البادي اضلم وثاني مره ما يتجرا على فعلته اللي زي وجه.....
مبغض الدواعش وكاره الهيئهاللي سواه هذا المعتوه بسيط مو زي الدواعش لعنهم الله يقطعون الروس من اجسام البشر رغم اللي صار تبقى نيه الهندي زينه مو زي اليهود الدواعش لعنهم الله
يعني يعني يسوي انتقامعدو الحياة يكره ان يشاهد الأخرين سعداء يرد ان يخرب تلك الابتسامة والفرحة ويحولها الى مأتم
اخو زنيفرالاتخافون على الهنود رايحه يجوبونه اهلها ثم ينتفون(( ............ ويخلونه لاهو حرمه ولا هو رجال ساعتها هو الخسران مليون%
يعني يعني يسوي انتقاماهب ياعدو الحياة شوهت منظر زوجتك اتمني القبض عليك والمعاملة بالمثل
الواصلمسكينه بتقعد على هذا الوضع لين تموت.... والله العلي العظيم لو كنت مكانه ما كان سويت اللي سواه اخليها تلعب علي ولا اسوي الفعله الخايسه.... نحمد الله
عدد التعليقات:13549
قلم الحقيقهالبعض غيره لايكتفي بقطع الأنوف وانما بقطع النفس مرة واحدة ومصادرة الحياة لحمامته .
اخو زنيفرهذا المثل الي يقول ((............. وكيس ))
الواصلهذا المفروض يقطعون ا***.... مثل ما قال لها سوف تضلين بهذا الوجه القبيح..... ابيها تقول لها اتحداك يالمعيوف احد يتزوجك بعدي هههههه
ريماسايش قصة الهنود والباكستانيين والافغان مايقطعون الا خشوم زوجاتهم وخطيباتهم او رمي موية النار لتشويه الوجه ؟!ليه هالشيئين بكثره عندهم ؟والانتقام باغتصاب
الواصلالحمد لله حن ندفع لها المهر اما الهنود الحرمه هي اللي تدفع لرجال .... عندي عمال اسألهم يقولون اللي يجي له بنت يحاول انه ينتحر لكن لما جي له ولد يرتاح
سعودي امي مصريهمهو رجال حرمه تدفع له مهر ايش مخ الهندي هذا
جنوبية..🌻🌻الهنود في الأفلام رومانسين واخرتها قطع أنفها صحيح الافلام كذب مافي شي في الحقيقة عنف في عنف وبعد هي تدفع المهر هزلت
جنوبية..🌻🌻حتى انا مثلك ياعهود لو هذا النظام عندنا اعنس ولا ادفع ريال في رجال ماقدر استخسر ادفع مهر وع
💎⭐️عهود⭐️💎لو اني هندية مااتزوج أبد أكون عانس طووووول العمر مهبوله انا ادفع ريال واحد عشان رجّال ؟ 😂 والله صادقة
💎⭐️عهود⭐️💎كيف زوجة تدفع المهر وتحمل وتلد وترضع وتجيب له اولاد يحملون اسمه ويتباهى كذا بلااااش لا وتعطيه فلوس ! الحمدلله على نعمة الاسلام والله نعمة كبييييييرة
هذا المفروضيجيبونه ويقطعزن البتاع