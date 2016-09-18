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فيديو مروع يرصد لحظة سقوط طفل من أعلى ملاهي هوائية وسط صرخات أقاربه

18 سبتمبر, 2016 , 15:55 م
فيديو مروع يرصد لحظة سقوط طفل من أعلى ملاهي هوائية وسط صرخات أقاربه
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صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو مروع سقوط طفل من ارتفاع عالٍ أثناء لهوه في إحدى الملاهي الهوائية التي لم يتم تحديد مكانها بعد.

ويظهر الفيديو سقوط الطفل وهو يقفز عالياً في الهواء وبعد ذلك تتعالى صرخات أقاربه الذين تهافتوا على إنقاذه.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 16:19 م

    ا

    الاه يشفيه يارب لابد ان تكون هذه الالعاب مصرحه من جهات السلامه
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  2. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    خلف عبدالله

    الله يستر والله الالعاب هذه خطيرة مرة التى تكون مرتفعة
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  3. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 16:05 م

    طمنونا عن حالته الصحية .. الله يشفية ويعافية .
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  4. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 16:03 م

    اسال الله ان يشفيه ويخليه لاهله والله بكيت من صراخ أمه
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  5. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 16:02 م

    لاحول ولا قوة إلا بالله غلط الأهل يودون أطفالهم أماكن خطره الله يشفيه ويحفظه لهم
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