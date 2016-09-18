فيديو مروع يرصد لحظة سقوط طفل من أعلى ملاهي هوائية وسط صرخات أقاربه

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو مروع سقوط طفل من ارتفاع عالٍ أثناء لهوه في إحدى الملاهي الهوائية التي لم يتم تحديد مكانها بعد.
ويظهر الفيديو سقوط الطفل وهو يقفز عالياً في الهواء وبعد ذلك تتعالى صرخات أقاربه الذين تهافتوا على إنقاذه.
صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو مروع سقوط طفل من ارتفاع عالٍ أثناء لهوه في إحدى الملاهي الهوائية التي لم يتم تحديد مكانها بعد.
ويظهر الفيديو سقوط الطفل وهو يقفز عالياً في الهواء وبعد ذلك تتعالى صرخات أقاربه الذين تهافتوا على إنقاذه.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 5 )
االاه يشفيه يارب لابد ان تكون هذه الالعاب مصرحه من جهات السلامه
خلف عبداللهالله يستر والله الالعاب هذه خطيرة مرة التى تكون مرتفعة