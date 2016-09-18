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بالصور: شاهد.. مطار على هيئة طائر عملاق يتكلف ملياري دولار في تركمانستان

18 سبتمبر, 2016 , 17:20 م
بالصور: شاهد.. مطار على هيئة طائر عملاق يتكلف ملياري دولار في تركمانستان
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صحيفة المرصد – أ ف ب: افتتح رئيس تركمانستان “قربان قولي بردي محمدوف”، أمس السبت، مطارا دوليا على شكل طائر في العاصمة عشق اباد زادت تكلفته على ملياري دولار.

وقال الرئيس ان المطار الجديد الذي يضم مبنيين للمسافرين سيستوعب 17 مليون مسافر سنويا بينما سيتعامل مبنى الشحن مع 200 الف طن سنويا.

وصمم المطار الذي يضم 5 طوابق على شكل طائر عملاق يجسد شعار الخطوط الجوية لتركمانستان. وتولت بناءه شركة بوليمكس التركية التي فازت بالعقد البالغ ملياري دولار في 2013.

وصرح مصدر في شركة الطيران طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان كلفة المطار الجديد بلغت 2,35 مليار دولار.

وخلال العام 2015 استقبلت تركمانستان 105 الاف سائح، طبقا لهيئة السياحة الوطنية، الا انها تبذل جهودا لتعزيز هذا القطاع رغم قيودها المشددة على منح التاشيرات.

وتعاني تركمانستان من ظروف اقتصادية صعبة بعد انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية اذ يشكل الخام القسم الاكبر من صادرات البلاد.

ورغم سياسات التقشف، لا تزال البلاد تنفق اموالا طائلة على البنى التحتية قبل دورة الالعاب الاسيوية الخامسة لفنون الدفاع عن النفس التي ستجري في عشق اباد.

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تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 18:03 م

    عبدالله اليامي

    تعليق 9 / لا حول ولا قوة إلا بالله ، الخبر يقول مطار وأنت تقول ملعب !!! ههههههه
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  2. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    تأملات ....

    مطر مطر مطر .... قصة المطر هي إبتسامٌ في إنتظارِ مبسمٍ جديد أو حلمةٌ تورَّدت على فمِ الوليد
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  3. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ضروفهم اﻹقتصاديه صعبه وتم اﻹنتهاء من هذا الملعب الجميل بتكلفه 2 مليار دولار السبب لايوجد لديهم فساد مالي وإداري هذا الفرق بيننا وبينهم .
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  4. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 17:43 م

    أبو أسامة

    هذه صالة واحده فقط وليست بكبيرة بل صغيره إلى أبعد الحدود فهي تعادل الطائرة من عشر إلى خمسة عشر ضعف فقط
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  5. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    الان امطاااار خفيفه ع الطائف
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  6. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 17:29 م

    ابوسجى

    اذا قالوا تكاليف اي مشروع عندنا عشرة مليار دولار فاعلموا بأن التكاليف الفعلية 1مليار و9 تذهب لفلان وعلان وهذا هو الحاصل عندنا
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  7. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    مطر مطر مطر
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  8. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 17:27 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    سوء الاداره هو السبب
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  9. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 17:25 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    الجنيه في هبوط مستمررررر
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  10. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 17:23 م

    سعود

    مليارين دولار وانجاز وشكل جميل تعالوا شوفوا مطار ***خالد 10 مليار والى الان ماخلص .
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  11. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    كل الدول يتطور اقتصادها ما عدا بتوع الرز اقتصادهم في تدهور مستمر
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