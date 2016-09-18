بالصور: شاهد.. مطار على هيئة طائر عملاق يتكلف ملياري دولار في تركمانستان

صحيفة المرصد – أ ف ب: افتتح رئيس تركمانستان “قربان قولي بردي محمدوف”، أمس السبت، مطارا دوليا على شكل طائر في العاصمة عشق اباد زادت تكلفته على ملياري دولار.

وقال الرئيس ان المطار الجديد الذي يضم مبنيين للمسافرين سيستوعب 17 مليون مسافر سنويا بينما سيتعامل مبنى الشحن مع 200 الف طن سنويا.

وصمم المطار الذي يضم 5 طوابق على شكل طائر عملاق يجسد شعار الخطوط الجوية لتركمانستان. وتولت بناءه شركة بوليمكس التركية التي فازت بالعقد البالغ ملياري دولار في 2013.

وصرح مصدر في شركة الطيران طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان كلفة المطار الجديد بلغت 2,35 مليار دولار.

وخلال العام 2015 استقبلت تركمانستان 105 الاف سائح، طبقا لهيئة السياحة الوطنية، الا انها تبذل جهودا لتعزيز هذا القطاع رغم قيودها المشددة على منح التاشيرات.

وتعاني تركمانستان من ظروف اقتصادية صعبة بعد انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية اذ يشكل الخام القسم الاكبر من صادرات البلاد.

ورغم سياسات التقشف، لا تزال البلاد تنفق اموالا طائلة على البنى التحتية قبل دورة الالعاب الاسيوية الخامسة لفنون الدفاع عن النفس التي ستجري في عشق اباد.