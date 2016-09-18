نشر صور شهداء حادث إطلاق النار على دورية بالدمام

صحيفة المرصد: نشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، صورتين لرجلي الأمن اللذَين استشهدا في إطلاق نار على دورية أمنية من مجهول بحي الخضرية بالدمام.

يذكر أن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أشار إلى أن الشهيدين، رئيس الرقباء، موسى علي القبي، والجندي أول، نواف محماس العتيبي، استشهدا أمس وهما في الطريق إلى المستشفى.