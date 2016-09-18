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نشر صور شهداء حادث إطلاق النار على دورية بالدمام

18 سبتمبر, 2016 , 17:08 م
نشر صور شهداء حادث إطلاق النار على دورية بالدمام
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صحيفة المرصد: نشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، صورتين لرجلي الأمن اللذَين استشهدا في إطلاق نار على دورية أمنية من مجهول بحي الخضرية بالدمام.

يذكر أن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أشار إلى أن الشهيدين، رئيس الرقباء، موسى علي القبي، والجندي أول، نواف محماس العتيبي، استشهدا أمس وهما في الطريق إلى المستشفى.

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تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:13551

    قلم الحقيقه

    رحمهم الله رحمة واسعة وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته.شهداء عند ربهم يرزقون.واللعنة والخزي والعار على من اغتالهم وأطلق عليهم النار وسيتمكن منهم بحول الله.
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  2. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 18:18 م

    احمد

    رحمة الله عليهم وانشاء الله يتم القبض على الجناه
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  3. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 18:06 م

    عبدالله اليامي

    الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الجنة ، شهداء بإذن الله تعالى
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  4. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 18:03 م

    الخبر

    مخالف للنشر
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  5. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    رحمهما الله رحمة واسعة و اسكنهما في الفردوس الأعلى من الجنة وأسأل الله أن يفضح المجرمين ويمكن رجال الأمن من القبض عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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  6. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:2

    Sh

    اللهم أرحمهما رحمه واسعه واربط على قلوب اهلهم وذويهم
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  7. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 17:57 م

    خالد الجعيد

    قتل الله من قتلهم
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  8. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 17:57 م
    عدد التعليقات:3802

    العنيد

    اللهم ارحمهم وجعل قبرهم روضه من رياض الجنه ،، شهداء أن شاء الله ،، أحسن الله عزاكم في الابطال الشهداء
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  9. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    اذناب ايران خلف الحادث بكل تأكيد
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  10. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 17:30 م

    صراحه @

    نالو الشاهدة باذن الله اما الخسيسين باذن الله سيقبض عليهم طال الوقت ولا قصر وعندها سيعلمون اي منقلب سينقلبون تتمنون مفعلتم فعلتكم حرضوكم وتركوكم
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  11. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 17:28 م

    الجهني

    اللهم ارحمهم وأغفر لهم ... وتقبلهم بالشهداء والصالحين وأغسلهم بالماء والثلج والبرد...ونقهم من الخطايا والذنوب ..واسكنهم في جناتك مع الصالحين...
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  12. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    محد قال لي

    الله يرحمهم .. لاحول ولاقوة الا بالله
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  13. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    عليوم

    هذه الوجيه الطاهره اشرف وافضل واغلى من كل المنطقه وكل عابث ومن الخميني وجميع من اتبعه وكل مرقد وكل عتبه في ايران وقم وكربلاء وكل من ايد هذا القتل
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  14. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    ابوسجى

    ترحموا عليهم بعد الإيقاع بمرتكبي هذه الجريمة الشنيعة، عندما نرى رؤوسهم في الميدان عندها ستهدأ النفوس
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  15. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 17:23 م

    قاهر المجوس

    ثاركم في رقابنا ودمائكم عزيزه لن ندع قاتليكم يفرون ولن ندع خميني واحد يفرح او بنعم بامن حتى نقدم روسهم للسيف رحمكم الله يا رجال امننا
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  16. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 17:18 م

    اسمرعبر

    الله يرحمهم ويغفرلهم ويصبر ذويهم .. نأمل بسرعة القبض على الإرهابيين وتقديمهم للقضاء .
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  17. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:1054

    نبرااس

    رحمة الله عليهم رحمه واسعه ولعنة الله على كل متسبب لهذه المآسي.
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  18. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    مرحبا

    الله يرحمهم واسكنهم فسيح جناته لاحول الله ولاقوة إلا بالله
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  19. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 17:14 م

    مرحبا

    حسبناالله ونعم الوكيل
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  20. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    وليد

    رحم الله شهداء الوطن. . . من رجال الأمن
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  21. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    hima

    رحمة الله عليهم,انا لله وانا اليه راجعون.
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