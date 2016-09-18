نشر صور شهداء حادث إطلاق النار على دورية بالدمام

صحيفة المرصد: نشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، صورتين لرجلي الأمن اللذَين استشهدا في إطلاق نار على دورية أمنية من مجهول بحي الخضرية بالدمام.
يذكر أن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أشار إلى أن الشهيدين، رئيس الرقباء، موسى علي القبي، والجندي أول، نواف محماس العتيبي، استشهدا أمس وهما في الطريق إلى المستشفى.
تعليقات ( 21 )
عدد التعليقات:13551
قلم الحقيقهرحمهم الله رحمة واسعة وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته.شهداء عند ربهم يرزقون.واللعنة والخزي والعار على من اغتالهم وأطلق عليهم النار وسيتمكن منهم بحول الله.
احمدرحمة الله عليهم وانشاء الله يتم القبض على الجناه
عبدالله الياميالله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الجنة ، شهداء بإذن الله تعالى
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اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكرحمهما الله رحمة واسعة و اسكنهما في الفردوس الأعلى من الجنة وأسأل الله أن يفضح المجرمين ويمكن رجال الأمن من القبض عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
عدد التعليقات:2
Shاللهم أرحمهما رحمه واسعه واربط على قلوب اهلهم وذويهم
خالد الجعيدقتل الله من قتلهم
عدد التعليقات:3802
العنيداللهم ارحمهم وجعل قبرهم روضه من رياض الجنه ،، شهداء أن شاء الله ،، أحسن الله عزاكم في الابطال الشهداء
عدد التعليقات:13800
عمر السميرياذناب ايران خلف الحادث بكل تأكيد
صراحه @نالو الشاهدة باذن الله اما الخسيسين باذن الله سيقبض عليهم طال الوقت ولا قصر وعندها سيعلمون اي منقلب سينقلبون تتمنون مفعلتم فعلتكم حرضوكم وتركوكم
الجهنياللهم ارحمهم وأغفر لهم ... وتقبلهم بالشهداء والصالحين وأغسلهم بالماء والثلج والبرد...ونقهم من الخطايا والذنوب ..واسكنهم في جناتك مع الصالحين...
محد قال ليالله يرحمهم .. لاحول ولاقوة الا بالله
عليومهذه الوجيه الطاهره اشرف وافضل واغلى من كل المنطقه وكل عابث ومن الخميني وجميع من اتبعه وكل مرقد وكل عتبه في ايران وقم وكربلاء وكل من ايد هذا القتل
ابوسجىترحموا عليهم بعد الإيقاع بمرتكبي هذه الجريمة الشنيعة، عندما نرى رؤوسهم في الميدان عندها ستهدأ النفوس
قاهر المجوسثاركم في رقابنا ودمائكم عزيزه لن ندع قاتليكم يفرون ولن ندع خميني واحد يفرح او بنعم بامن حتى نقدم روسهم للسيف رحمكم الله يا رجال امننا
اسمرعبرالله يرحمهم ويغفرلهم ويصبر ذويهم .. نأمل بسرعة القبض على الإرهابيين وتقديمهم للقضاء .
عدد التعليقات:1054
نبرااسرحمة الله عليهم رحمه واسعه ولعنة الله على كل متسبب لهذه المآسي.
مرحباالله يرحمهم واسكنهم فسيح جناته لاحول الله ولاقوة إلا بالله
مرحباحسبناالله ونعم الوكيل
وليدرحم الله شهداء الوطن. . . من رجال الأمن
himaرحمة الله عليهم,انا لله وانا اليه راجعون.