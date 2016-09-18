فيديو مروع : شاهد لحظة سقوط مغامر من أعلى بناية في الإمارات بعد فشل تجربة إطلاقه

صحيفة المرصد-خاص: وثق مقطع فيديو مروع على موقع يوتيوب لحظة فشل تجربة إطلاق شخص من سطح مبنى بدولة الإمارات إلى سطح مبنى آخر بعيد عنه عبر آلة معدّة تشبه “المنجنيق” لذلك الغرض.

ويظهر الفيديو عملية إطلاق رجل كان يرتدي الخوذة الواقية وجالس على كرسي مشدود طرفه الخلفي وما إن تم إطلاقه إلا وطار خلف المبنى الذي من المفترض أنه معدّ لاستقباله.هذا ولم يصدر عن الجهات الرسمية الإماراتية أي تعليق عن الحادثة حتى الآن.