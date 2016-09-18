  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو مروع : شاهد لحظة سقوط مغامر من أعلى بناية في الإمارات بعد فشل تجربة إطلاقه

18 سبتمبر, 2016 , 17:47 م
فيديو مروع : شاهد لحظة سقوط مغامر من أعلى بناية في الإمارات بعد فشل تجربة إطلاقه
  • 1٬881
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-خاص: وثق مقطع فيديو مروع على موقع يوتيوب لحظة فشل تجربة إطلاق شخص من سطح مبنى بدولة الإمارات إلى سطح مبنى آخر بعيد عنه عبر آلة معدّة تشبه “المنجنيق” لذلك الغرض.

ويظهر الفيديو عملية إطلاق رجل كان يرتدي الخوذة الواقية وجالس على كرسي مشدود طرفه الخلفي وما إن تم إطلاقه إلا وطار خلف المبنى الذي من المفترض أنه معدّ لاستقباله.هذا ولم يصدر عن الجهات الرسمية الإماراتية أي تعليق عن الحادثة حتى الآن.



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 18:26 م
    عدد التعليقات:13551

    قلم الحقيقه

    هذا المنجنيق اختراع وفكرة وهندسة أخونجي متشدد الله لايوفقه على اختراعه.أرسل الرجال الى حتفه وهلاكه بسبب قلة عقله وعدم ذكائه وادراكه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 18:14 م

    ابو شهوده

    هذي دعاية لمسلسل لرمضان الجاي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:5095

    بسمه

    لا اله الا الله ايش الجنون هذا 😳نقدر نقول الله يرحمه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 18:03 م

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    نسأل الله السلامة حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    الحق يقال

    بني ادم اذا استخدم اغلب عقله في تدبر آيات الله وما انزل ليفرغ قدراته بالعبادة او وضع اغلب محتوى هذا العقل الذي انعمه الله عليه في اشياء تافهة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 17:55 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    لا حول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:2

    Sh

    لاحول ولاقوة إلا بالله معقوله!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    الله يعوض اهله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 17:53 م

    مواطن ولكن ،،،،

    الفضاوه تعمل عمايل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    بصراحه شي مرررررعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 17:52 م
    عدد التعليقات:13800

    عمر السميري

    واااااو مش معقووول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 17:52 م

    REALITY

    photoshop
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم