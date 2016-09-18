فيديو مروع : شاهد لحظة سقوط مغامر من أعلى بناية في الإمارات بعد فشل تجربة إطلاقه

صحيفة المرصد-خاص: وثق مقطع فيديو مروع على موقع يوتيوب لحظة فشل تجربة إطلاق شخص من سطح مبنى بدولة الإمارات إلى سطح مبنى آخر بعيد عنه عبر آلة معدّة تشبه “المنجنيق” لذلك الغرض.
ويظهر الفيديو عملية إطلاق رجل كان يرتدي الخوذة الواقية وجالس على كرسي مشدود طرفه الخلفي وما إن تم إطلاقه إلا وطار خلف المبنى الذي من المفترض أنه معدّ لاستقباله.هذا ولم يصدر عن الجهات الرسمية الإماراتية أي تعليق عن الحادثة حتى الآن.
تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:13551
قلم الحقيقههذا المنجنيق اختراع وفكرة وهندسة أخونجي متشدد الله لايوفقه على اختراعه.أرسل الرجال الى حتفه وهلاكه بسبب قلة عقله وعدم ذكائه وادراكه.
ابو شهودههذي دعاية لمسلسل لرمضان الجاي
عدد التعليقات:5095
بسمهلا اله الا الله ايش الجنون هذا 😳نقدر نقول الله يرحمه .
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكنسأل الله السلامة حسبي الله ونعم الوكيل
الحق يقالبني ادم اذا استخدم اغلب عقله في تدبر آيات الله وما انزل ليفرغ قدراته بالعبادة او وضع اغلب محتوى هذا العقل الذي انعمه الله عليه في اشياء تافهة
عدد التعليقات:13800
عمر السميريلا حول ولا قوة الا بالله
عدد التعليقات:2
Shلاحول ولاقوة إلا بالله معقوله!!!
عدد التعليقات:13800
عمر السميريالله يعوض اهله خير
مواطن ولكن ،،،،الفضاوه تعمل عمايل
عدد التعليقات:13800
عمر السميريبصراحه شي مرررررعب
عدد التعليقات:13800
عمر السميريواااااو مش معقووول
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