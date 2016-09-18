بالفيديو : مواطن يُلقب بـ«جوجل السعودية» يسرد أحداثًا عالمية و محلية في دقة متناهية

صحيفة المرصد : يمتلك المواطن محمد المطلق، ذاكرة مذهلة في سرد وحفظ التواريخ والأحداث العالمية والمحلية، إذ يعطيك تفاصيل الأحداث العالمية التي حدثت قبل 50 عاماً خلال دقائق؛ حيث يُلقب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”جوجل السعودية”.

وأصبح “المطلق” مرجعاً تاريخياً يعتمد عليه في كثير من الأحداث، سواء بالتاريخ الهجري أو الميلادي، حيث يضع في جيبه 40 قلماً بشكل غريب في أعلى ثوبه.

وقال المطلق صاحب الـ 66 عاماً، “كنت أحب الحفظ ومتابعة الأحداث الرياضية والسياسية خاصة بالأرقام منذ الصغر، واستطيع استذكارها ولله الحمد بدقة وهذه ليست وراثة بل ممارسة، ولم أفكر بالانضمام لموسوعة “غينيس” العالمية للأرقام القياسية، حيث علمت بوجود بطل ألمانيا للذاكرة القوية يلقب بـ”يوهانيس”.

وحصل المطلق على شهادة البكالوريوس في علم النفس من جامعة الإمام بالرياض بعد سبع سنوات قضاها على مدرجات الجامعة، لأنه لا يحب الدراسة، على حد وصفه، وعن سر قوة الذاكرة، أوضح: “تكون بالقراءة والمتابعة والكتابة”.

أما عن سر الأقلام المرافقة له، فأجاب: “أعشق القلم الأخضر، لأنني أكتب به ما يخص العدل والرحمة وكل ما يدعو للسلام من حكم ومواعظ، حيث إنني حريص على توثيق الأحداث”.

ويختص القلم الأحمر بقصص الدمويين، مثل ستالين الذي قتل الملايين، وهتلر وهولاكو. والأسود خاص بكرة القدم، والقلم البرتقالي للاختراعات والمخترعين في العالم، والقلم الخاص هو القلم الفضي الخاص بأسرة آل سعود.

وأوضح المطلق أن بداية معرفته بقوة ذاكرته، كانت منذ حرب السويس على مصر من بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني، قائلاً: “كان والدي يتابع الأحداث ويحكي لنا، وأنا أحفظها بدقة، وفي عام 1389 هجرية وقعت حادثة في البر، وشاهدت تفاصيلها كافة، ولما سئلت عنها وصفتها بدقة غريبة للغاية”.