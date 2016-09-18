بالفيديو : رئيس البرلمان الألماني يطرد ميركل من الجلسة لتحدثها دون إذن

صحيفة المرصد : تعرضت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” للطرد في آخر جلسة للبرلمان الألماني بسبب تحدثها دون إذن، ومقاطعتها إحدى أعضاء البرلمان أثناء إلقائها خطاب، لتغادر القاعة وسط تصفيق أعضاء البرلمان.

ووفقا لصحيفة الوطن الكويتية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض تعرض مستشارة الدولة الألمانية “ميركل” للطرد من جلسة للبرلمان بعد مقاطعتها لخطاب عضوة، ليتدخل رئيس البرلمان “نوربرت لامرت” ويطالب ميركل بالخروج من الجلسة لتحدثها دون إذن.