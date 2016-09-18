رسمياً.. اطباء في المكسيك يعلنون انتاج علاج جديد ضد مرض السكري!

صحيفة المرصد : أعلن سلفادور تشاكون راميريز رئيس مؤسسة “الانتصار على مرض السكري” ولوسيا زاراتي أورتيغا رئيسة الاتحاد المكسيكي لعلاج أمراض المناعة، ظهور لقاح سيغير النظرة إلى مرض السكري.
وذكرا أن اللقاح يمكن أن يعالج ليس فقط المراحل المعقدة جدا من المرض بل ويدفع كافة عواقبه بالاتجاه المعاكس.
ووفقا موقع روسيا اليوم أوضح شاكون راميريز أن كل مريض يحتاج إلى اهتمام خاص. لقد مرت سنوات عديدة من مرحلة الكشف عن هذا المرض حتى تصميم لقاح لعلاجه.
وقال الدكتور خورخي جونزاليس راميريز وهو واحد من صانعي اللقاح: “لأول مرة تمكنا من توحيد معايير المحلول الملحي saline solution لأي نوع من مرض السكري. سواء كان ذلك من الفئة 1 أو 2 أو السكري الحملي gestational أو الولادي congenita”.
وأضاف الدكتور القول:” أخذنا حوالي 5 مل دم من كل مريض، وبعد ذلك تم حقنهم بـ 55 مل من المحلول ثم جرى تبريد الخليط الناتج إلى خمس درجات مئوية. عندما ترتفع درجة حرارة المحلول إلى 37 درجة ( درجة حرارة الجسم)، تحدث صدمة ويتغير تركيب المحلول وهو ما يؤدي الى تغيير البنية الجينية والاستقلابية ويتحول إلى لقاح.
مدة صلاحية اللقاح 60 يوما وتستمر عملية العلاج بواسطته نحو عام. هذا اللقاح أفضل بكثير من الأدوية وهذه الممارسة الطبية باتت تعتبر بديلا لطرق العلاج العادي، لأن اللقاح قد يكون قادرا على وقف المضاعفات المحتملة لمرض السكري، مثل الانسداد( الجلطة) وفقدان السمع وبتر الأطراف والعمى والفشل الكلوي، الخ”.
وقالت الدكتورة زاراتي إن المرضى الذين يرغبون بالتطعيم بهذا اللقاح يجب في البداية أن يخضعوا لمراقبة من جانب أطباء الجمعية المكسيكية لرصد وتشخيص وعلاج أمراض المناعة لأنه وبخلاف ذلك، قد تظهر عواقب غير متوقعة لأن الأمر في واقع الحال علاج وليس أعجوبة أو معجزة. وعلى المرضى أن يبقوا تحت مراقبة الطبيب بشكل مستمر وينفذوا تمرينات رياضية محددة في العلاج مع تناول الأدوية الضرورية والتقيد بالحمية الغذائية ومن ثم تلقي اللقاح.
تعليقات ( 12 )
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°الغرب صنعوا المخدرات والخمور والدخان ومواد كيماوية سامة
حجر اسودشوفوا العالم اللي تخدم البشريه .. مو مثل البعض اللي رايح جاي ببعارينهم وخيولهم يتنقلون بها من بلد لبلد في طائرات عملاقه ....
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°الله يرحم من مات بمرض السكري ماتوا مالحقوا على هذا العلاج __لكن لا نتسرع ونشترية مثل الجوالات اللي تفقعت بسبب سوء البطارية ■يجرونه ع أنفسهم الغرب أولا
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°ما أنزل الله داء إلا له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله____بداية الخبر حلو وآخره يخوف💔
himaوفقهم الله لما فيه خير البشريه,شكرا للمكسيك,شكرا طاقم المرصد.
مسمارمامن داء الا وانزل الله له دواء الا السام ( الموت) الله يشفي مرضى المسلمين
احمدمافيا شركات الادوية لن تسمح في اي علاج يقضي على السكر لان هذا يسبب خسارة لشركاتهم بلمليارات انها الرسمالية القذرة
سامية خالدكله كلام سنين وجدنا علاج يقضي على السكر، السرطان،الإيدز كلة كلام ماشفنا شيء مافية اي مرض لقو له علاج نهائي يقضي عليه
عدد التعليقات:5101
بسمهيارب يارب فعلاً يكون مفيد لان كثييير ناس يعانون من هذا المرض.
صراحه @الخبر اوله مفرح واخرتها تذكرني اغنية الثعلب فات فات بذله سبع لفات يعني الواحد يروح للمكسيك شكل السياحه عندكم منعدمه وحطيتو الخبر لاجل ياتيكم السياح
إمرأهخابرتهم منشغلين ليل نهار بتغريبنا واخراجنا من هويتنا متى أمداهم يسوون إختراعات 🤔
محمدالجعيدالحمدالله الله ينفعبه المسلمبن