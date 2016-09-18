تعرف على راجمات الصواريخ الأمريكية المتطورة و التي استخدمت للمرة الأولى في قصف داعش

صحيفة المرصد : نفذت راجمات صواريخ متطورة أمريكية الصنع للمرة الأولى عمليات قصف يعتقد أنها من الحدود التركية على مراكز لتنظيم داعش في سوريا وفقا لما أعلنته واشنطن التي قالت إن عمليات القصف جرت باستخدام نظام راجمات الصواريخ المتطورة “HIMARS”.

وأكدت السفارة الأمريكية في أنقرة نشر النظام في تركيا قبل استخدامه للمرة الأولى، معتبرة الخطوة “آخر تطور في التعاون المشترك مع تركيا من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

ويبلغ طول النظام، وهو من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، قرابة ثمانية أمتار ويصل وزن العربة إلى 11 طنا وتحتاج إلى طاقم من خمسة أشخاص بينهم سائق وموجّه للصواريخ.

وتمتاز العربة التي تحمل النظام بحماية فائقة عبر درع متطور أما قاذفة الصواريخ فيمكنها حمل ذخائر متنوعة يتراوح مداها بين 15 و300 كيلومتر. وتسمح القاذفة بحمل ستة صواريخ صغيرة أو صاروخ تكتيكي كبير واحد إلى جانب إمكانية استخدامها لأغراض الدفاع الجوي.

ولا يستغرق إعداد النظام للعمل وإطلاق الصواريخ أكثر من عشر دقائق، ويمكن للعربة الناقلة للنظام العمل في 99 في المائة من ميادين القتال، ما يجعلها قادرة على خوض المعارك في الظروف المتنوعة.

النظام قادر على ضرب أهداف قريبة وبعيدة بشكل يؤمن الدعم الصاروخي الكامل للقوى البريّة ويمكن تعديله لحمل قذائف مدفعية أيضا.

CNN