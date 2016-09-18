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تعرف على راجمات الصواريخ الأمريكية المتطورة و التي استخدمت للمرة الأولى في قصف داعش

18 سبتمبر, 2016 , 18:39 م
تعرف على راجمات الصواريخ الأمريكية المتطورة و التي استخدمت للمرة الأولى في قصف داعش
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صحيفة المرصد : نفذت راجمات صواريخ متطورة أمريكية الصنع للمرة الأولى عمليات قصف يعتقد أنها من الحدود التركية على مراكز لتنظيم داعش في سوريا وفقا لما أعلنته واشنطن التي قالت إن عمليات القصف جرت باستخدام نظام راجمات الصواريخ المتطورة “HIMARS”.

وأكدت السفارة الأمريكية في أنقرة نشر النظام في تركيا قبل استخدامه للمرة الأولى، معتبرة الخطوة “آخر تطور في التعاون المشترك مع تركيا من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

ويبلغ طول النظام، وهو من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، قرابة ثمانية أمتار ويصل وزن العربة إلى 11 طنا وتحتاج إلى طاقم من خمسة أشخاص بينهم سائق وموجّه للصواريخ.

وتمتاز العربة التي تحمل النظام بحماية فائقة عبر درع متطور أما قاذفة الصواريخ فيمكنها حمل ذخائر متنوعة يتراوح مداها بين 15 و300 كيلومتر. وتسمح القاذفة بحمل ستة صواريخ صغيرة أو صاروخ تكتيكي كبير واحد إلى جانب إمكانية استخدامها لأغراض الدفاع الجوي.

ولا يستغرق إعداد النظام للعمل وإطلاق الصواريخ أكثر من عشر دقائق، ويمكن للعربة الناقلة للنظام العمل في 99 في المائة من ميادين القتال، ما يجعلها قادرة على خوض المعارك في الظروف المتنوعة.

النظام قادر على ضرب أهداف قريبة وبعيدة بشكل يؤمن الدعم الصاروخي الكامل للقوى البريّة ويمكن تعديله لحمل قذائف مدفعية أيضا.

CNN



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    اراكم بعد مباراة المونديالي باذن الله
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  2. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 19:52 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    خرووج
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  3. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 19:51 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    وهي رساله مفادها ان الكبير كبير والنص نص ههههههاي
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  4. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 19:50 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    وهي فركة اذن للروس والمجوس
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  5. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 19:48 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    لكن الحقيقه ان الضربه متعمده ومقصوده
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  6. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    والعذر خطأ بالحداثيات
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  7. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 19:46 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    اتوقع ان امريكا قاصده تهين الروس والمجوس وتعرفهم قيمتهم الحقيقيه
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  8. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 19:45 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    والروس والايرانيين يتفرجون وما قدروا يسوون شي
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  9. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    المهم ان امريكا دبغت جيش بشار
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  10. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 19:30 م

    وطني غيور

    ياحبيبي معروف من الدول التي تدعم المليشيات الارهابيه لأهداف طائفية خسيسه والهدف تقسيم سوريا
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  11. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 19:21 م

    المزيني

    واصبح العرب مختبر تجارب للاسلحة الغرب (احد يعرف وش الغلطة الي سببت الحالة ذي)
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  12. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 18:52 م

    صريح

    سعودي شريف الله اللملك الوطن
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  13. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 18:51 م

    صريح

    ولا لي الشرف اني اتعرف
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  14. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 18:43 م

    رحمه

    مخالف للنشر
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