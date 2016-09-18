داعش يتبنى هجوم مينيسوتا

صحيفة المرصد:أعلن تنظيم داعش المتشدد، مسؤوليته عن الهجوم بالسلاح الأبيض، الذي وقع في ولاية مينيسوتا الأميركية، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان رجل قد أقدم على طعن مدينيين داخل مركز “كروس رودز سنتر” للتسوق في مدينة سانت كلاود، شمال غربي منيابوليس، مساء السبت، قبل أن يتمكن ضابط شرطة خارج الخدمة، من إطلاق النار على المهاجم.
ونقلت فرانس برس عن كالة “أعماق” المرتبطة بداعش، إن الهجوم نفذ على يد “جندي” تابع للتنظيم، معتبرة أنه “نفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الصليبي”.
يذكر أن هذا الهجوم وقع بعد ساعات على انفجار في مانهاتن بنيويورك، أسفر عن إصابة 29 شخصا بجروح.
وقد ذكر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كيومو، أن الانفجار “لا علاقة له بالإرهاب الدولي”، وأنه نجم عن قنبلة.
تعليقات ( 18 )
سيفالعبوا غيرها يالامريكان انتم اكبر داعم لداعش وهذي الحركة سويتوها لابعاد الشبهات عنكم فضحكم بوتن
مشــعللو ينفجر شاحن تبناه داعش هههههههه
رورباي باي داعش سقطوا سقوطآ ذريعا ولن تقوم لهم قائمة صدق رسول الله كلما ظهر قرن قطع
سعودي وافتخريتبع14 في سوريا عندهم خطه أ و ب الف يحاولون تثبيت مليشيا النصيري اذا فشلو خطه ب انشاء حشد حزب اللات السوري وبذلك تبقى الدول العربيه في مشاكل لتسيطر هي
سعودي وافتخريتبع 13 لذلك خطط المجوس بالدول العربيه تقويه مليشيا على الدوله في لبنان زميره وفي العراق الحشد وفي اليمن حوثي وفي فلسطين حماس وهي سائره لمصر والبقيه
سعودي وافتخريتبع12 ودعمهم لحماس بتنسيق مع اسرائيل لاجل تفترق الضفه الغربيه عن غزه ويجعلون حماس اقوى من الدوله اللفلسطينيه لاجل لاتكون دولة وتسقط القرارات الدوليه
سعودي وافتخريتبع11والدليل ان المجوس سائرين بهذا الاتجاه لاحظو يدعمون حماس وهم سنة ويقتلون السنه بالعراق وسوريا ،، بدات تتكشف الخيوط وسيكون يوم اسود ع المجوس قريب
سعودي وافتخرخطط المجوس عندما تبنو ودعمو واوو القاعدةليس حبا فيهم لكن ليجعلوهم بالواجهه ليقال ليسو شيعه وانشأو داعش من سجون العراق وسوريا لهذا الغرض مع انشاء الحشد
himaشفى الله المصابين,ولاعزاء للقتلة الارهابيين.
سعودي وافتخرقادةداعش بالعراق وسوريا ويستخدمون التواصل لهذه الدول وقاسم سليماني يتجول بين داعش ومخبي البغدادي الا تفهمون كيف يستخدم داعش التقنيه ويعلن ويتواصل هههه
وطني غيورامريكا بعد ما انكشفت بدعمها لداعش والنصره وفتح الشام سوت مسرحيه عشان تقول انها مستهدفه من الملشيات الارهابيه
أبهاويههههه عشان روسيا كشفت علاقتها بداعش صارت الاستخبارات الإمريكية غبية
سعودي وافتخرويجب ان يطلب مفتي النصيري حسون الى المحكمه الدوليه لانه قبل تفجيرات فرنسا وبلجيكا هدد بالتفجير وقاال لدينا الاستعداد ارجعو للفديوتيوب
وطني غيورالله يستر لا يتهمون فيها السعوديه امريكا مالها امان
سامية خالداكيد داعش مافية غيرهم زي ماضربت امريكا مواقع بشار دير الزور ردو عليها ايران وروسيا وبشار بضربها
سعودي وافتخرقلت لكم ان داعش فصيل مجوسي نصيري هذا انتقام للمجوس والنصيري بسبب مذبحه الجنود السوريين بدير الزور لماذا العالم لاتفهم الحقيقه وتقضي ع المجوس والنصيري
عليومالناس تعرف تفكر وتحقق وتكتشف الحيل والمجوس واذنابهم باقين على سياسه الملعون الحقير الخميني
عليومههههههههه بدت حيل المجوس واعلامهم. اي خبر تفجير واي قتل في العالم. مخابراتهم تعلنها باسم حفيدتهم داعش