بالصور : تعرف على الجنسية الحقيقة لهؤلاء الممثلين الخليجيين !

صحيفة المرصد-محمد جراح:أسهمت الدراما الخليجية في صناعة نجومية عدد من الممثلين العرب الذين حصلوا على المال والأضواء عبر شاشتها، ووفقا لموقع العربية.نت كان إتقان اللهجة هو جواز المرور الذي عبروا به إلى بوابة الشهرة إضافة إلى الموهبة وقوة الحضور، حتى صارت أغلب هذه الوجوه جزءاً لا يتجزأ من تركيبة الدراما والأعمال في الخليج دون الإشارة إلى جنسياتهم في “تتر” المقدمة بالأعمال التي يشاركون بها.

وهنا نستعرض مجموعة من الممثلين الذين ساهم بعضهم في إثراء الدراما منذ سنوات ووضع بصمته بالحضور سواء على خشبة المسرح أو الشاشة.

أسمهان توفيق

ممثلة فلسطينية تحمل الجنسية المصرية، من أشهر الفنانات في الدراما الخليجية اللواتي أدين دور “الأم”، أول أعمالها كان في مطلع الثمانينات، وقامت بتأليف (17) عملاً درامياً، أسمهان شاركت في الدراما السعودية من خلال عدد من المسلسلات، حيث كان لها حضور في “الوهم” مع الفنان الراحل محمد العلي، وفي مسلسل “دموع الرجال” مع محمد حمزة، ولها قائمة طويلة من الأعمال في جميع دول الخليج، تركز في اختيارها لأدوارها على القصص التراجيدية ذات النهايات المأساوية، من أبرز الأعمال التي شاركت بها: “رقية وسبيكة”، “على الدنيا السلام”، “شر النفوس”، “ياخوي” و”فضة قلبها أبيض”.

هدى حسين

ممثلة عراقية بدأت حياتها الفنية في أواخر الستينات من الكويت، وشاركت مع الجيل الذهبي للدراما الكويتية في أعمال لازال يتذكرها الجمهور مثل “إلى أبي وأمي مع التحية”، و”حبابة”، من أسرة فنية وإعلامية، وبحسب “ويكبيديا” والدها كان موظفاً في وزارة التعليم العراقية، غادرت الكويت إبان أزمة الخليج ووقفت موقفاً مناهضاً للغزو العراقي، واستقرت آنذاك في قطر، عادت إلى الكويت عام 2000، وتهتم هدى حسين طوال مسيرتها الفنية الحافلة بالطفولة والأمومة، وكرست ذلك من خلال أعمالها الدرامية والمسرحية.

محمد الحجي

ممثل سوري الجنسية يعمل في الدراما السعودية، وقدم نفسه خليجياً في عدد من المسلسلات التي حصل فيها على أدوار بطولة، وارتبط اسمه بالأعمال التي يخرجها أحمد المقلة وتؤلفها وداد الكواري مثل “ظل الياسمين”، و”نعم ولا”، يجيد الأدوار التراجيدية بحضور وتكنيك عالي، دراسته وعيشه في السعودية كان له أثر كبير على إتقانه اللهجة، لدرجة أن كثيرا من الجمهور يظن أنه ممثل سعودي، شارك في الدراما المحلية في أعمال “منها أسوار” و”الساكنات في قلوبنا” و”كلام الناس”، مقل في الظهور الإعلامي.

لمياء طارق

ممثلة مصرية انطلقت شهرتها من الدراما الكويتية في أواخر التسعينات عبر مسلسل “القرار الأخير” مع حسين ومحمد المنصور، ثم قدمت “زمن الاسكافي” مع نجوم الدراما الكويتية حسين عبدالرضا وغانم الصالح، لمياء درست في الكويت، وفي فترة وجيزة من مسيرتها الفنية أصبحت مطلوبة على قائمة المنتجين في الخليج.

أحمد عليان

ممثل فلسطيني دخل إلى الدراما السعودية عام 1997 ويجيد عددا من اللهجات، يعيش في السعودية منذ سنوات طويلة، عليان أحد الوجوه المألوفة وواسعة الحضور والمشاركة في الدراما السعودية، أبرز الأعمال التي شارك بها “غشمشم”، “طاش ما طاش” و”أيام السراب”.

هبة الدري

مصرية من مواليد الكويت صاحبة إطلالة جميلة على الشاشة، تركت مهنة الطب و شاركت في الدراما الخليجية في أكثر من (40) عملاً، مشوارها الفني بدأ عبر مسلسل “القرار الأخير”، تزوجت عام 2012 من الفنان الكويتي الشاب نواف العلي، هبة تعشق المسرح وقدمت (19) مسرحية أهمها “عالمكشوف” و”عنبر و11 سبتمبر” مع سعد الفرج وغانم السليطي.

ريماس منصور

ممثلة يمنية اسمها الحقيقي “ريم” ، حققت نجاحاً كبيراً في الدراما السعودية، وأصبحت ركيزة في عدد من المسلسلات، حظيت بدعم من الفنان ناصر القصبي لإيمانه بموهبتها وإتقانها اللهجة باقتدار، ريماس عرفها الجمهور من خلال مسلسل “37 درجة”، لديها القدرة أن تضع بصمتها في أي عمل تشارك فيه، لديها طاقة إيجابية عالية وتعشق أدوار المرأة القوية، أبرز أعمالها “كلنا عيال قرية”، “أبو الملايين”، “طاش ما طاش” كما شاركت في برنامج “واي فاي”.

عبدالناصر درويش

من أصول فلسطينية حاصل على الجنسية “البوليفية” عمل في الدراما الخليجية منذ وقت مبكر كمخرج منفذ إلا أن شهرته كممثل جاءت متأخرة بعض الشيء، وطد علاقته بالجمهور من خلال البرنامج الكوميدي “قرقيعان” اختلف مع الفنان داوود حسين وشكل ثنائية مع الفنان حسن البلام نتج عنها مجموعة من الأعمال منها “كاني وماني” و”عماكور”، يجد نفسه في المسرح أكثر من الشاشة.

عبير الجندي

ممثلة مصرية درست في “المعهد العالي للفنون المسرحية” بالكويت منتصف الثمانينات، ثم حصلت في عام 1987 على الضوء الأخضر للمشاركة في مسلسل “زوجة بالكمبيوتر” مع النجوم غانم الصالح، حياة الفهد وعلي المفيدي، بروزها منحها الفرصة للمشاركة في 3 أعمال في السنة التي تلي ذلك العام.

أمل حسين

الممثلة أمل حسين أردنية الجنسية عرفها المشاهدون في السعودية لأول مرة عبر مسلسل “طاش ماطاش” قبل 18 عاماً، لديها اهتمام بالتأليف والمسرح النسائي، ولا تزال تشارك في الدراما المحلية إلى الآن.

عبير أحمد

ممثلة مصرية والدتها لبنانية، من أهم الأسماء العربية التي تشارك في الدراما الخليجية، طرقت أبواب الدراما الكويتية منتصف التسعينات، واستطاعت في فترة وجيزة أن تكون من أهم الممثلات في الدراما الخليجية، وشاركت في الدراما السعودية من خلال حلقة مميزة مع النجم ناصر القصبي في الجزء 14 من “طاش ماطاش” أبرز أعمالها “جرح الزمن”، “الفطين”، و”دروب الشك”.