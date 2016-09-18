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بالصور : تعرف على الجنسية الحقيقة لهؤلاء الممثلين الخليجيين !

18 سبتمبر, 2016 , 18:54 م
بالصور : تعرف على الجنسية الحقيقة لهؤلاء الممثلين الخليجيين !
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صحيفة المرصد-محمد جراح:أسهمت الدراما الخليجية في صناعة نجومية عدد من الممثلين العرب الذين حصلوا على المال والأضواء عبر شاشتها، ووفقا لموقع العربية.نت كان إتقان اللهجة هو جواز المرور الذي عبروا به إلى بوابة الشهرة إضافة إلى الموهبة وقوة الحضور، حتى صارت أغلب هذه الوجوه جزءاً لا يتجزأ من تركيبة الدراما والأعمال في الخليج دون الإشارة إلى جنسياتهم في “تتر” المقدمة بالأعمال التي يشاركون بها.
وهنا نستعرض مجموعة من الممثلين الذين ساهم بعضهم في إثراء الدراما منذ سنوات ووضع بصمته بالحضور سواء على خشبة المسرح أو الشاشة.

أسمهان توفيق
ممثلة فلسطينية تحمل الجنسية المصرية، من أشهر الفنانات في الدراما الخليجية اللواتي أدين دور “الأم”، أول أعمالها كان في مطلع الثمانينات، وقامت بتأليف (17) عملاً درامياً، أسمهان شاركت في الدراما السعودية من خلال عدد من المسلسلات، حيث كان لها حضور في “الوهم” مع الفنان الراحل محمد العلي، وفي مسلسل “دموع الرجال” مع محمد حمزة، ولها قائمة طويلة من الأعمال في جميع دول الخليج، تركز في اختيارها لأدوارها على القصص التراجيدية ذات النهايات المأساوية، من أبرز الأعمال التي شاركت بها: “رقية وسبيكة”، “على الدنيا السلام”، “شر النفوس”، “ياخوي” و”فضة قلبها أبيض”.

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هدى حسين
ممثلة عراقية بدأت حياتها الفنية في أواخر الستينات من الكويت، وشاركت مع الجيل الذهبي للدراما الكويتية في أعمال لازال يتذكرها الجمهور مثل “إلى أبي وأمي مع التحية”، و”حبابة”، من أسرة فنية وإعلامية، وبحسب “ويكبيديا” والدها كان موظفاً في وزارة التعليم العراقية، غادرت الكويت إبان أزمة الخليج ووقفت موقفاً مناهضاً للغزو العراقي، واستقرت آنذاك في قطر، عادت إلى الكويت عام 2000، وتهتم هدى حسين طوال مسيرتها الفنية الحافلة بالطفولة والأمومة، وكرست ذلك من خلال أعمالها الدرامية والمسرحية.

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محمد الحجي
ممثل سوري الجنسية يعمل في الدراما السعودية، وقدم نفسه خليجياً في عدد من المسلسلات التي حصل فيها على أدوار بطولة، وارتبط اسمه بالأعمال التي يخرجها أحمد المقلة وتؤلفها وداد الكواري مثل “ظل الياسمين”، و”نعم ولا”، يجيد الأدوار التراجيدية بحضور وتكنيك عالي، دراسته وعيشه في السعودية كان له أثر كبير على إتقانه اللهجة، لدرجة أن كثيرا من الجمهور يظن أنه ممثل سعودي، شارك في الدراما المحلية في أعمال “منها أسوار” و”الساكنات في قلوبنا” و”كلام الناس”، مقل في الظهور الإعلامي.

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لمياء طارق
ممثلة مصرية انطلقت شهرتها من الدراما الكويتية في أواخر التسعينات عبر مسلسل “القرار الأخير” مع حسين ومحمد المنصور، ثم قدمت “زمن الاسكافي” مع نجوم الدراما الكويتية حسين عبدالرضا وغانم الصالح، لمياء درست في الكويت، وفي فترة وجيزة من مسيرتها الفنية أصبحت مطلوبة على قائمة المنتجين في الخليج.

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أحمد عليان
ممثل فلسطيني دخل إلى الدراما السعودية عام 1997 ويجيد عددا من اللهجات، يعيش في السعودية منذ سنوات طويلة، عليان أحد الوجوه المألوفة وواسعة الحضور والمشاركة في الدراما السعودية، أبرز الأعمال التي شارك بها “غشمشم”، “طاش ما طاش” و”أيام السراب”.

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هبة الدري
مصرية من مواليد الكويت صاحبة إطلالة جميلة على الشاشة، تركت مهنة الطب و شاركت في الدراما الخليجية في أكثر من (40) عملاً، مشوارها الفني بدأ عبر مسلسل “القرار الأخير”، تزوجت عام 2012 من الفنان الكويتي الشاب نواف العلي، هبة تعشق المسرح وقدمت (19) مسرحية أهمها “عالمكشوف” و”عنبر و11 سبتمبر” مع سعد الفرج وغانم السليطي.

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ريماس منصور
ممثلة يمنية اسمها الحقيقي “ريم” ، حققت نجاحاً كبيراً في الدراما السعودية، وأصبحت ركيزة في عدد من المسلسلات، حظيت بدعم من الفنان ناصر القصبي لإيمانه بموهبتها وإتقانها اللهجة باقتدار، ريماس عرفها الجمهور من خلال مسلسل “37 درجة”، لديها القدرة أن تضع بصمتها في أي عمل تشارك فيه، لديها طاقة إيجابية عالية وتعشق أدوار المرأة القوية، أبرز أعمالها “كلنا عيال قرية”، “أبو الملايين”، “طاش ما طاش” كما شاركت في برنامج “واي فاي”.

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عبدالناصر درويش
من أصول فلسطينية حاصل على الجنسية “البوليفية” عمل في الدراما الخليجية منذ وقت مبكر كمخرج منفذ إلا أن شهرته كممثل جاءت متأخرة بعض الشيء، وطد علاقته بالجمهور من خلال البرنامج الكوميدي “قرقيعان” اختلف مع الفنان داوود حسين وشكل ثنائية مع الفنان حسن البلام نتج عنها مجموعة من الأعمال منها “كاني وماني” و”عماكور”، يجد نفسه في المسرح أكثر من الشاشة.

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عبير الجندي
ممثلة مصرية درست في “المعهد العالي للفنون المسرحية” بالكويت منتصف الثمانينات، ثم حصلت في عام 1987 على الضوء الأخضر للمشاركة في مسلسل “زوجة بالكمبيوتر” مع النجوم غانم الصالح، حياة الفهد وعلي المفيدي، بروزها منحها الفرصة للمشاركة في 3 أعمال في السنة التي تلي ذلك العام.

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أمل حسين
الممثلة أمل حسين أردنية الجنسية عرفها المشاهدون في السعودية لأول مرة عبر مسلسل “طاش ماطاش” قبل 18 عاماً، لديها اهتمام بالتأليف والمسرح النسائي، ولا تزال تشارك في الدراما المحلية إلى الآن.

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عبير أحمد
ممثلة مصرية والدتها لبنانية، من أهم الأسماء العربية التي تشارك في الدراما الخليجية، طرقت أبواب الدراما الكويتية منتصف التسعينات، واستطاعت في فترة وجيزة أن تكون من أهم الممثلات في الدراما الخليجية، وشاركت في الدراما السعودية من خلال حلقة مميزة مع النجم ناصر القصبي في الجزء 14 من “طاش ماطاش” أبرز أعمالها “جرح الزمن”، “الفطين”، و”دروب الشك”.

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تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    18 سبتمبر, 2016 , 20:21 م

    ابوشيخه

    الى يقهرك أن الاجانب يتشدقون بالعروبة ونحن أخوان والمخدرات والاسلحة تدخل علينا من اليمن - وين عروبتكم واخوتكم لما تدخل علينا هذه السموم تدمر عيالنا
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  2. 41
    18 سبتمبر, 2016 , 20:12 م

    هاذا يثبت ان 99% من الفنانين والمغنين غير خليجيين

    طلع كل من يتبجح بالفن غير خليجي عرفنا اهدافهم وهجومهم على الدين
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  3. 40
    18 سبتمبر, 2016 , 20:10 م

    رور

    رائدات ***الفني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 39
    18 سبتمبر, 2016 , 20:06 م

    الي مستغرب كيف فلان ممثل او ممثله ماطلعت كويتية او سعوديه وتتفاجىء انها مصرية او اردنية او سورية! ؟ اقول: هذولي جاو خذوها مهنة التمثيل وحصلوا خير
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  5. 38
    18 سبتمبر, 2016 , 20:02 م

    34- انت لم تفهم ماذا اعني ب الاصل والفصل معناها هي القبائل العربية الاصيلة الذي خلقت على وجه هذه الارض عن اب وجد مع احترامي لجميع العوائل السعودية
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  6. 37
    18 سبتمبر, 2016 , 19:59 م

    توته

    صريح أعصابك ياوافد لايحترق دمك . محاولة بائسة لتشويه سمعة السعودي
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  7. 36
    18 سبتمبر, 2016 , 19:59 م

    ناصر

    عايشين في الخليج يترزقون الله مثلهم مثل اللي تتزوج خليجي لأجل المال والجنسية ومثل اللي يتزوج خليجية لأجل المال والجنسية وفي بلدهم يوجد الجمال والوسامة
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  8. 35
    18 سبتمبر, 2016 , 19:57 م

    .

    عابر سبيل هو نفسي أفريقي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 34
    18 سبتمبر, 2016 , 19:55 م

    صريح

    تعليق 32 لاكن في سعوديين اصل وفصل يتزوجون من مذيعات وممثلات ومغنيات وعارضات ازياء ويقبلون يد المذيعات
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  10. 33
    18 سبتمبر, 2016 , 19:55 م

    هذا رأيي ومع أحترامي

    أكثر المسلسلات حالياً أصبحت غثاء ممله وبعضها تجد فيها مقاطع نتنه كريهه
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  11. 32
    18 سبتمبر, 2016 , 19:51 م

    29- مافيه سعودية اصل وفصل وتربية رجال وتروح تمثل بين الشباب وخلف الكواليس
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  12. 31
    18 سبتمبر, 2016 , 19:48 م

    سعود

    اغلب اللي يطلعون في المقاطع لابسات عبايات ومتلثمات ويرقصون اغلبهم اجنبيات مواليد السعودية ويتقنون اللهجة السعودية وهدفهم تشويه سمعة بنات السعوديين
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  13. 30
    18 سبتمبر, 2016 , 19:44 م

    زائر

    كلنا عيال تسعه عارف إنك مولود بالخليج وتحسس نفسك خليجي بالقوة . الله يعينك على مشاعرك المتصادمة .
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  14. 29
    18 سبتمبر, 2016 , 19:42 م
    عدد التعليقات:5101

    بسمه

    المفاجأة ريماس منصور توقعتها سعودية 🙄
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 28
    18 سبتمبر, 2016 , 19:42 م

    عابر سبيل

    افريقي👍🏼 فعلا ليش يكرهون الرجال الاجانب مع انهم متزوجين من شقيقات الاجانب سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 27
    18 سبتمبر, 2016 , 19:39 م

    الدروب سالكة

    لا سعودين ولا كويتين صدمة 😭
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 19:38 م

    محق

    ماافسد الخليج أخلاقيا في الثمانينيات وبعدها في التسعينيات دخلت قنوات المجون الأصليين كانو على الثوابت لكن مخلفات الاستعمار وليس مقاومي الاستعمار سبب
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  18. 25
    18 سبتمبر, 2016 , 19:36 م

    كلنا عيال تسعه

    الي مولود وعايش ومتربي في الخليج يعتبر خليجي وكلنا عرب ومسلمين ومعظم الخليجين زوجاتهم أجنبيات وبعض الخليجيات أزواجهم أجانب وكلنا إخوه وعرب
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  19. 24
    18 سبتمبر, 2016 , 19:31 م

    زائره

    أفريقي كلامك فيه حقد . أعوذ بالله من الحقد
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  20. 23
    18 سبتمبر, 2016 , 19:29 م

    ا

    ماشفنا منهم خير
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  21. 22
    18 سبتمبر, 2016 , 19:28 م

    مون

    تعليق 21 ههههههههههه . 😂😂😂
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  22. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 19:23 م

    ١-قلم الحقيقه :يمني ويمكن ماهذ الجنسيه ٢-أبو مصلفح الرياض:يمني الجنسيه زيدي ساكن في جنوب الرياض ٣-جده من أعراق مختلفه وغيرهم الكثير
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  23. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    معظم تعديل للخطأ
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  24. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 19:21 م

    مسحب الجوالين

    انا سعودي ومشهور بتسحيب الجوالين
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  25. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    الشغله بصراحه مجرد تلقيط رزق
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  26. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    والادها كل ما جاب فريق سعودي الدوري شجعوه هههههاي
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  27. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    معض المذيعات اللي يتكلمون اللهجه السعوديه ويظهرون في القنوات الفضائيه ليسوا سعوديات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 19:17 م

    رعد الجنوب

    ونعم فيهم كلهم عرب
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  29. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 19:13 م

    mar

    بالتوفيق للجميع واثرنا كنا مخمومين ولا درينا الا الان كذا مجتمع الفن كوكتيل عرايسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 19:13 م

    زائر

    اسمهان توفيق ممثله قديره وطيبه من العصر الذهبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 19:11 م

    203

    عبد الناصر خلق كوميدي ولا يتصنع الكوميديا مثل الباقين .. بس سؤال جنسيته من دولة بوليفيا هاذي وين وباي القارات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 19:11 م

    فكر زين

    كنت احسب الفنان عبدالناصر درويش الفتره هذي كلها صومالي .ماكنت اتوقع يطلع فلسطيني .!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    مافيه ممثله سعوديه اصل وفصل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 19:07 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    كل ما واحد حب ينشهر تكلم لهجه خليجيه وقال انا خليجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 19:07 م

    أفريقي

    الخليجيون يكرهون الرجال الأجانب فقط أما النساء فيهيمون حبا فيهن ويتغاضون عن كونهن أجنبيات.
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  36. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 19:06 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    كلهم في كوم والبيلوفي في كوم هههههاي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 19:05 م

    [email protected]

    اصلاً من يدخل المجال الفني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    وكثير من المذيعات زيهم يدعون انهم سعوديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 19:03 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    المشكله معظمهم مسوين انفسهم سعوديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 19:01 م

    خالد

    والخيبة ماعدا عبد الناصر موهوب والباقي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 18:59 م

    سامية خالد

    كلهم عارفة انهم مش خليجين لاكن الي صدمني احمد عليان فلسطيني احسبة سعودي لهجة وشكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 18:58 م

    جنوبي

    مخالف للنشر
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