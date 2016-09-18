الجزيرة الإماراتي يعلن انسحابه من صفقة شراء سلمان الفرج

صحيفة المرصد:أعلن نادي الجزيرة الإماراتي اليوم الأحد عن انسحابه من صفقة شراء ما تبقى من عقد لاعب وسط نادي الهلال سلمان الفرج بسبب الاختلاف على الجوانب المادية بين الأطراف الثلاثة وفقاً لصحيفة الرياض .
أكد ذلك أحمد سعيد المشرف العام على نادي الجزيرة الإماراتي في اتصال هاتفي قبل قليل مع إذاعة “UFM” بقوله: “أغلقنا باب المفاوضات مع لاعب الهلال سلمان الفرج بعد عدم الإتفاق بين الناديين”، وأضاف “المفاوضات بين الجزيرة والهلال لم تسير بالشكل المناسب ، وكنت أتمنى أن ينضم إلينا سلمان الفرج لأني معجب فيه”.
تعليقات ( 18 )
عدد التعليقات:5101
بسمهفليحان// والله لو انه النصر كلهم تشليح واولهم عبدالغني 😎
عدد التعليقات:3804
العنيدتوهقو الطواقي هههههههههههه يبون بيعته عشان العويس هههههههههههههه نقط له على الخفيف يانادي العشه
اسمر ب ع رحبة زيتون زرقا ب 3 مليون ! ليش ؟
عدد التعليقات:3804
العنيدراح او حضر بالنهايه طاقيه
ابو كابستكون نهايته قريبا ..كما حصل لياسر القحطاني وخالد مسعد ... اذا انخفض مستوى اللاعب وجاه عرض خرجي خليه يروح ويخف الضفط عليه ويرجع افضل
فليحانعطوهم فريق الهلال كله اذا يبون وبلاش بعد حلال عليهم.
صوت الزعيماحضرو مدرب ممتاز وليستشار كوزمين في ذلك فهو عضو شرف احضر ريجي الذي اوصل الهلال لنهائي اسيا بدون نجوم المدرب الممتاز قادر حتى على تغطية العيوب الاداريه
صوت الزعيمياسر نجم النجوم واسر قلوبنا شراء انضمامه للهلال باكثر من عشرين مليون ريال وذلك في الزمن الهلالي الجميل زمن محمدبن فيصل عندما كانت بيئة الهلال جاذبه
عدد التعليقات:5101
بسمهسلطاني.. انت ***على فكرة 😕
صوت الزعيمليس من المعقول يااداره ان يتم شراء الاعبين العجزه من الانديه الاخرى ولاعبي الدرجه الثانيه بالملايين ونفرط بالنجوم الذين ترعروا بالنادي احشف وسوء كيلة
عدد التعليقات:5101
بسمهاحلا خبر سمعتة اليوم 👌🏻
صوت الزعيمسبب هبوط مستوى الفرج وغيرة من الاعبين هو مدربين ابو ريالين الذين تحضرهم الاداره من المجهول فاالاعب بدون خطه او تكتيك واضح لايستطيع تقديم اي مستوى
سلطاني،،،،زيتونه ب٣٠ مليون ههههههه
عدد التعليقات:13833
عمر السميريعودة سلمان الفرج لمستواه المميز ليس مكسب للهلاليين فقط ولكن لعشاق المنتخب ايضا
عدد التعليقات:13833
عمر السميرييجب ع سلمان الفرج مراجعة حساباته والا فسيجد نفسه خارج التشكيله الاساسيه
صوت الزعيمتتمه ولن نسامح اي اداره تفرط بنجوم الهلال الذي يصعب تعويظهم فكم دفع الهلال لتعويض الدوخي وعزيز الفريدي والدعيع الذي تم اجبارة على الاعتزال ومع ذلك فشل
عدد التعليقات:13833
عمر السميريسلمان الفرج لاعب مميز لكن في الفتره الاخيره هبط مستواه بشكل غير معقول
صوت الزعيمماتطلبة الجماهير من كافةالادارت هو الحد الادنى وهو اولاً المحافظه على نجوم الهلال وان تم الاضافه عليهم بنجوم فتشكر الاداره وثانياً احضار مدرب تكتيكي ممت