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الجزيرة الإماراتي يعلن انسحابه من صفقة شراء سلمان الفرج

18 سبتمبر, 2016 , 19:03 م
الجزيرة الإماراتي يعلن انسحابه من صفقة شراء سلمان الفرج
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صحيفة المرصد:أعلن نادي الجزيرة الإماراتي اليوم الأحد عن انسحابه من صفقة شراء ما تبقى من عقد لاعب وسط نادي الهلال سلمان الفرج بسبب الاختلاف على الجوانب المادية بين الأطراف الثلاثة وفقاً لصحيفة الرياض .

أكد ذلك أحمد سعيد المشرف العام على نادي الجزيرة الإماراتي في اتصال هاتفي قبل قليل مع إذاعة “UFM” بقوله: “أغلقنا باب المفاوضات مع لاعب الهلال سلمان الفرج بعد عدم الإتفاق بين الناديين”، وأضاف “المفاوضات بين الجزيرة والهلال لم تسير بالشكل المناسب ، وكنت أتمنى أن ينضم إلينا سلمان الفرج لأني معجب فيه”.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 20:26 م
    عدد التعليقات:5101

    بسمه

    فليحان// والله لو انه النصر كلهم تشليح واولهم عبدالغني 😎
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  2. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:3804

    العنيد

    توهقو الطواقي هههههههههههه يبون بيعته عشان العويس هههههههههههههه نقط له على الخفيف يانادي العشه
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  3. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 20:08 م

    اسمر ب ع ر

    حبة زيتون زرقا ب 3 مليون ! ليش ؟
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  4. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 20:08 م
    عدد التعليقات:3804

    العنيد

    راح او حضر بالنهايه طاقيه
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  5. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 20:02 م

    ابو كاب

    ستكون نهايته قريبا ..كما حصل لياسر القحطاني وخالد مسعد ... اذا انخفض مستوى اللاعب وجاه عرض خرجي خليه يروح ويخف الضفط عليه ويرجع افضل
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  6. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 20:01 م

    فليحان

    عطوهم فريق الهلال كله اذا يبون وبلاش بعد حلال عليهم.
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  7. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 19:55 م

    صوت الزعيم

    احضرو مدرب ممتاز وليستشار كوزمين في ذلك فهو عضو شرف احضر ريجي الذي اوصل الهلال لنهائي اسيا بدون نجوم المدرب الممتاز قادر حتى على تغطية العيوب الاداريه
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  8. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 19:48 م

    صوت الزعيم

    ياسر نجم النجوم واسر قلوبنا شراء انضمامه للهلال باكثر من عشرين مليون ريال وذلك في الزمن الهلالي الجميل زمن محمدبن فيصل عندما كانت بيئة الهلال جاذبه
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  9. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:5101

    بسمه

    سلطاني.. انت ***على فكرة 😕
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  10. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 19:42 م

    صوت الزعيم

    ليس من المعقول يااداره ان يتم شراء الاعبين العجزه من الانديه الاخرى ولاعبي الدرجه الثانيه بالملايين ونفرط بالنجوم الذين ترعروا بالنادي احشف وسوء كيلة
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  11. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 19:40 م
    عدد التعليقات:5101

    بسمه

    احلا خبر سمعتة اليوم 👌🏻
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  12. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 19:37 م

    صوت الزعيم

    سبب هبوط مستوى الفرج وغيرة من الاعبين هو مدربين ابو ريالين الذين تحضرهم الاداره من المجهول فاالاعب بدون خطه او تكتيك واضح لايستطيع تقديم اي مستوى
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  13. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 19:37 م

    سلطاني،،،،

    زيتونه ب٣٠ مليون ههههههه
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  14. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    عودة سلمان الفرج لمستواه المميز ليس مكسب للهلاليين فقط ولكن لعشاق المنتخب ايضا
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  15. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 19:32 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    يجب ع سلمان الفرج مراجعة حساباته والا فسيجد نفسه خارج التشكيله الاساسيه
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  16. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 19:31 م

    صوت الزعيم

    تتمه ولن نسامح اي اداره تفرط بنجوم الهلال الذي يصعب تعويظهم فكم دفع الهلال لتعويض الدوخي وعزيز الفريدي والدعيع الذي تم اجبارة على الاعتزال ومع ذلك فشل
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  17. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 19:29 م
    عدد التعليقات:13833

    عمر السميري

    سلمان الفرج لاعب مميز لكن في الفتره الاخيره هبط مستواه بشكل غير معقول
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  18. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 19:25 م

    صوت الزعيم

    ماتطلبة الجماهير من كافةالادارت هو الحد الادنى وهو اولاً المحافظه على نجوم الهلال وان تم الاضافه عليهم بنجوم فتشكر الاداره وثانياً احضار مدرب تكتيكي ممت
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