الجزيرة الإماراتي يعلن انسحابه من صفقة شراء سلمان الفرج

صحيفة المرصد:أعلن نادي الجزيرة الإماراتي اليوم الأحد عن انسحابه من صفقة شراء ما تبقى من عقد لاعب وسط نادي الهلال سلمان الفرج بسبب الاختلاف على الجوانب المادية بين الأطراف الثلاثة وفقاً لصحيفة الرياض .

أكد ذلك أحمد سعيد المشرف العام على نادي الجزيرة الإماراتي في اتصال هاتفي قبل قليل مع إذاعة “UFM” بقوله: “أغلقنا باب المفاوضات مع لاعب الهلال سلمان الفرج بعد عدم الإتفاق بين الناديين”، وأضاف “المفاوضات بين الجزيرة والهلال لم تسير بالشكل المناسب ، وكنت أتمنى أن ينضم إلينا سلمان الفرج لأني معجب فيه”.