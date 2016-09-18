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فيديو: سيدة أمريكية تفقد مراهق وعيه بـ صفعة في مكان عام

18 سبتمبر, 2016 , 21:16 م
فيديو: سيدة أمريكية تفقد مراهق وعيه بـ صفعة في مكان عام
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صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:جسَّد فيديو مضحك لحظة صفع مراهق على وجهه من قِبل سيدة، بعدما جذَب جزءاً من شعرها، فكانت النتيجة سقوط خصل الشعر المستعار.

ونُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً هذا الأسبوع، ليحقق أكثر من 47 مليون مشاهدة.

حاول المراهق الثالث الذي يظهر في الفيديو، ويُدعى فريدي ماكولوم، جذب جزء من شعر السيدة مثل أصدقائه الذين سبقوه، لكن النتيجة كانت سقوط كل شعرها المستعار، فما كان من السيدة الغاضبة إلا أن استدارت وصفعت الطالب المشاغب على وجهه، لتفقده وعيه على ما يبدو في الفيديو.

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تعليقات ( 42 )

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  1. 42
    18 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    الحق ينقال

    هذه تسمى قينه وليست سيده ، وكذلك عندما يكتب سيدة تسرق والصحيح مرأة تسرق فالسيدة لاتسرق ،متى نتعلم تسمية الأشياء بأسمائها !!!
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  2. 41
    18 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    محق

    إلى ملحه تعليق 30 لو ذهبتي مع محرم السوق ولبستي عباءه على الرأس اسلاميةفضفاضه غيرضيقةأومزركشةونقاب لاتكشفي إلا عين واحده للطريق ولبستي قفازات محد جاك
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  3. 40
    18 سبتمبر, 2016 , 22:15 م

    فهد

    تكفى ودي قلم الخنبقه مكانه علشان يفقد ذاكرته وافكاره المعفنه هههههه
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  4. 39
    18 سبتمبر, 2016 , 22:14 م

    زينب...

    لو كانت تضع على رأسها خمار لما اضطرت لوضع شعر مستعار. أو حتى يتحرش بها فاسد.
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  5. 38
    18 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    قلم ايران ينصفع على قفاه من المعممين اذا ماتطاول على الملتزمين ولهذا نجده يتطاول على الملترمين في كل شارده ووارده وفي مثل هذه الحاله ارموله عضمه ويسكت
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  6. 37
    18 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    مرصديه

    منصف 👉👉 واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
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  7. 36
    18 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    راشد

    ت24 هذولا غير مسلمين عذرهم مَعَهُم .المصيبة اذا كان مسلم عارف ربه وعارف دينه وعارف الحلال وعارف الحرام ومع هذا تلقاه يتحرش ويغازل ويبتز ويلاحق بنات الناس
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  8. 35
    18 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    موس

    كان طالب مجتهد في ماده الجغرافيا
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  9. 34
    18 سبتمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:211

    الديدحان

    تم وضع الميت . هذا حال كل علماني وليبرالي واخونجي وفارسي مجوسي وروسي .
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  10. 33
    18 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    منصف

    عندنا يعتدون على بنات بلدهم بالسب والشتم والالفاظ الغير اخلاقية من خلال قنوات التواصل ما خلو كلمة ولا سب ولا شتم ولا اتهامات ماقالوها عن بنات بلدهم
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  11. 32
    18 سبتمبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:13558

    قلم الحقيقه

    لو الأخونجي حاضر كان شاركها الضرب والاعتداء. لأنها متسلفة من عرفجته ههههههههههه
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  12. 31
    18 سبتمبر, 2016 , 21:49 م

    يا شيهانه

    وش الصفعة اللي من نوع ثاني ههههه
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  13. 30
    18 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ت 24 محق // يوووهـ ياما سحبوا عبايتي بالسوق ..
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  14. 29
    18 سبتمبر, 2016 , 21:47 م

    .

    ياليل المررريض ماله سالفه غير يجيب سالفتنا
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  15. 28
    18 سبتمبر, 2016 , 21:45 م

    حجر اسود

    بيض الله وجهها ... عزالله لأعطته ضربه قاضيه ... يستاهل عشان يبطل الإستهبال وإستخفاف الدم ...
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  16. 27
    18 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    شيهانة💤💧

    خل صفعتها أنا صفعتي من نوع آخر موتفقده وعيه إلاتخليه يضيع إسمه وعنوانه😂😂
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  17. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    مهابه

    خخخخخخخخ هذا الكف ولا بلاااش. طلعت سنووونه مع خشمه . عقبال ماياخذ مثله قلم الحقيقه من بسمه 💑
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  18. 25
    18 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    محق

    ماقد شفت اسفل أخلاق من شباب الغرب هذا شباب الغرب شوفوهم كيف يتعدو على الفتيات بسحب شعرهن لكن هنا أدب وتورع عن فعل هذه الأعمال وقلة الحياء
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  19. 24
    18 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    محق

    ماقد شفت اسفل أخلاق من شباب الغرب هذا شباب الغرب شوفوهم كيف يتعدو على الفتيات بسحب شعرهن لكن هنا أدب وتورع عن فعل هذه الأعمال وقلة الحياء
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  20. 23
    18 سبتمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:5042

    الرحااال

    الله يصلحك يا المقهوي..مالقيت الا هذي ..عضلاتها اكبر منك 😊
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  21. 22
    18 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    يستاهل.

    علي الحرام لو اني قريب منها اعطيها 500 ريال على هذا الكف المدوي . يستاهل بعض ألناس يشمشم ويستضرف لين ينفلع وجهه .
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  22. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    سعيد صالح : ايه داه يا شيخه 😂 ايه يا شيخه داهـ 😂 يخرب بيت سنينك 😂 ..
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  23. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 21:40 م

    طاب السفر

    متى الصلاه عليه يمكن نروح نحضر تشييعه هههههههه
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  24. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 21:40 م

    ابو حديد

    ودي انه في قلم الخنبقه
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  25. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    ريناد

    ههههههه والله قوية الخالة عطتة كف اسدحتة
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  26. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    سعيد صالح : سيبي الجَدع 😂 سيبي الجَدع يا شيخة 😂 حِملِك داهـ 😂 ؟!
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  27. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    زائر المرصد

    كفوووو يستاهل هذه أخرت الهياط لو حريمنا بمثل قوتها وشجاعتها ماكان شفنا ولا سمعنا عن معنفات ومضطهدات ومظلومات من نساء مجتمعنا
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  28. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    صووت الكف لوحده يموووت 😂😂😂
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  29. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 21:37 م

    سولاي

    مدري ليش احس هالموقف دايم يتكرر مع خنبوقه 😂
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  30. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 21:36 م

    وشك وشك

    حلال فيه
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  31. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 21:36 م

    الهاشمي

    ههههه مالقيت الا ذي حظة الأقشر
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  32. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 21:36 م

    بوصفاء

    درس لن ينساة ماحيي
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  33. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:13558

    قلم الحقيقه

    طيب الشقر شعورهم طبيعية ولم يؤثر فيهم سوى شد شعورهم . لكن خالة الخوال لم يكن هناك شعر من أصله سوى خصلة شعر تركيب مزيفة وهو الأمر الذي فضحها فأغضبها.
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  34. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 21:34 م

    خاقا باقا

    😃 مات. جاه مخمس من مررزبه
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  35. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 21:33 م

    الحربي

    من زينها تحمدربها انو مزح معها الحلوين ما قالو شي على بالها ادمية
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  36. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 21:30 م
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    ههههههههه فقد الذاكرة .
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  37. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 21:30 م

    الأمل

    يستاهل
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  38. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:187

    الفارس ابو زيد

    والله واحد سفري اصلي وداه ورى الشمس
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  39. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    احمد

    شكلها اخت محمد علي كلاي
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  40. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 21:25 م

    ارتاع قبل الكف يوم طلعت القذله بيده بمعنى انطق وتروع
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  41. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 21:23 م

    سامية خالد

    تستاهل مالقيت الا الخالة تمزح معها تستاهل حقك وما جاك تركت شعور الشقر ومسكت بشعرها شف وش صارلك
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  42. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 21:21 م

    ولا شيء

    اجل حريه هااا هههههههههه
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