فيديو: سيدة أمريكية تفقد مراهق وعيه بـ صفعة في مكان عام

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:جسَّد فيديو مضحك لحظة صفع مراهق على وجهه من قِبل سيدة، بعدما جذَب جزءاً من شعرها، فكانت النتيجة سقوط خصل الشعر المستعار.
ونُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً هذا الأسبوع، ليحقق أكثر من 47 مليون مشاهدة.
حاول المراهق الثالث الذي يظهر في الفيديو، ويُدعى فريدي ماكولوم، جذب جزء من شعر السيدة مثل أصدقائه الذين سبقوه، لكن النتيجة كانت سقوط كل شعرها المستعار، فما كان من السيدة الغاضبة إلا أن استدارت وصفعت الطالب المشاغب على وجهه، لتفقده وعيه على ما يبدو في الفيديو.
تعليقات ( 42 )
الحق ينقالهذه تسمى قينه وليست سيده ، وكذلك عندما يكتب سيدة تسرق والصحيح مرأة تسرق فالسيدة لاتسرق ،متى نتعلم تسمية الأشياء بأسمائها !!!
محقإلى ملحه تعليق 30 لو ذهبتي مع محرم السوق ولبستي عباءه على الرأس اسلاميةفضفاضه غيرضيقةأومزركشةونقاب لاتكشفي إلا عين واحده للطريق ولبستي قفازات محد جاك
فهدتكفى ودي قلم الخنبقه مكانه علشان يفقد ذاكرته وافكاره المعفنه هههههه
زينب...لو كانت تضع على رأسها خمار لما اضطرت لوضع شعر مستعار. أو حتى يتحرش بها فاسد.
مرصديهمنصف 👉👉 واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
راشدت24 هذولا غير مسلمين عذرهم مَعَهُم .المصيبة اذا كان مسلم عارف ربه وعارف دينه وعارف الحلال وعارف الحرام ومع هذا تلقاه يتحرش ويغازل ويبتز ويلاحق بنات الناس
موسكان طالب مجتهد في ماده الجغرافيا
عدد التعليقات:211
الديدحانتم وضع الميت . هذا حال كل علماني وليبرالي واخونجي وفارسي مجوسي وروسي .
منصفعندنا يعتدون على بنات بلدهم بالسب والشتم والالفاظ الغير اخلاقية من خلال قنوات التواصل ما خلو كلمة ولا سب ولا شتم ولا اتهامات ماقالوها عن بنات بلدهم
عدد التعليقات:13558
قلم الحقيقهلو الأخونجي حاضر كان شاركها الضرب والاعتداء. لأنها متسلفة من عرفجته ههههههههههه
يا شيهانهوش الصفعة اللي من نوع ثاني ههههه
🌸 الملح و القبلة 🌸ت 24 محق // يوووهـ ياما سحبوا عبايتي بالسوق ..
.ياليل المررريض ماله سالفه غير يجيب سالفتنا
حجر اسودبيض الله وجهها ... عزالله لأعطته ضربه قاضيه ... يستاهل عشان يبطل الإستهبال وإستخفاف الدم ...
شيهانة💤💧خل صفعتها أنا صفعتي من نوع آخر موتفقده وعيه إلاتخليه يضيع إسمه وعنوانه😂😂
مهابهخخخخخخخخ هذا الكف ولا بلاااش. طلعت سنووونه مع خشمه . عقبال ماياخذ مثله قلم الحقيقه من بسمه 💑
محقماقد شفت اسفل أخلاق من شباب الغرب هذا شباب الغرب شوفوهم كيف يتعدو على الفتيات بسحب شعرهن لكن هنا أدب وتورع عن فعل هذه الأعمال وقلة الحياء
محقماقد شفت اسفل أخلاق من شباب الغرب هذا شباب الغرب شوفوهم كيف يتعدو على الفتيات بسحب شعرهن لكن هنا أدب وتورع عن فعل هذه الأعمال وقلة الحياء
عدد التعليقات:5042
الرحااالالله يصلحك يا المقهوي..مالقيت الا هذي ..عضلاتها اكبر منك 😊
يستاهل.علي الحرام لو اني قريب منها اعطيها 500 ريال على هذا الكف المدوي . يستاهل بعض ألناس يشمشم ويستضرف لين ينفلع وجهه .
🌸 الملح و القبلة 🌸سعيد صالح : ايه داه يا شيخه 😂 ايه يا شيخه داهـ 😂 يخرب بيت سنينك 😂 ..
طاب السفرمتى الصلاه عليه يمكن نروح نحضر تشييعه هههههههه
ابو حديدودي انه في قلم الخنبقه
رينادههههههه والله قوية الخالة عطتة كف اسدحتة
🌸 الملح و القبلة 🌸سعيد صالح : سيبي الجَدع 😂 سيبي الجَدع يا شيخة 😂 حِملِك داهـ 😂 ؟!
زائر المرصدكفوووو يستاهل هذه أخرت الهياط لو حريمنا بمثل قوتها وشجاعتها ماكان شفنا ولا سمعنا عن معنفات ومضطهدات ومظلومات من نساء مجتمعنا
عدد التعليقات:1
بسمهصووت الكف لوحده يموووت 😂😂😂
سولايمدري ليش احس هالموقف دايم يتكرر مع خنبوقه 😂
وشك وشكحلال فيه
الهاشميههههه مالقيت الا ذي حظة الأقشر
بوصفاءدرس لن ينساة ماحيي
عدد التعليقات:13558
قلم الحقيقهطيب الشقر شعورهم طبيعية ولم يؤثر فيهم سوى شد شعورهم . لكن خالة الخوال لم يكن هناك شعر من أصله سوى خصلة شعر تركيب مزيفة وهو الأمر الذي فضحها فأغضبها.
خاقا باقا😃 مات. جاه مخمس من مررزبه
الحربيمن زينها تحمدربها انو مزح معها الحلوين ما قالو شي على بالها ادمية
عدد التعليقات:1
بسمهههههههههه فقد الذاكرة .
الأمليستاهل
عدد التعليقات:187
الفارس ابو زيدوالله واحد سفري اصلي وداه ورى الشمس
احمدشكلها اخت محمد علي كلاي
سامية خالدتستاهل مالقيت الا الخالة تمزح معها تستاهل حقك وما جاك تركت شعور الشقر ومسكت بشعرها شف وش صارلك
ولا شيءاجل حريه هااا هههههههههه