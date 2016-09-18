فيديو: سيدة أمريكية تفقد مراهق وعيه بـ صفعة في مكان عام

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:جسَّد فيديو مضحك لحظة صفع مراهق على وجهه من قِبل سيدة، بعدما جذَب جزءاً من شعرها، فكانت النتيجة سقوط خصل الشعر المستعار.

ونُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً هذا الأسبوع، ليحقق أكثر من 47 مليون مشاهدة.

حاول المراهق الثالث الذي يظهر في الفيديو، ويُدعى فريدي ماكولوم، جذب جزء من شعر السيدة مثل أصدقائه الذين سبقوه، لكن النتيجة كانت سقوط كل شعرها المستعار، فما كان من السيدة الغاضبة إلا أن استدارت وصفعت الطالب المشاغب على وجهه، لتفقده وعيه على ما يبدو في الفيديو.