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مغردون سعوديون يعيدون بث فيديو نادر لغازي القصيبي .. شاهد ماذا قال؟

18 سبتمبر, 2016 , 22:02 م
مغردون سعوديون يعيدون بث فيديو نادر لغازي القصيبي .. شاهد ماذا قال؟
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صحيفة المرصد:استذكر مغردون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كلمات للشاعر والأديب والسفير الدبلوماسي الراحل غازي القصيبي حول مكانة الأمة الإسلامية وقدرتها على النهوض مجدداً رغم المحن التي تمر بها.

وقال القصيبي: “لنتذكر بأن الجيوش خرجت من مكة إلى العالم لتنشر التوحيد ، نحن لسنا أمة هامشية ، نحن حضارة وستعود الغلبة لنا” وفقاً لموقع العربية نت.

وأضاف: “نحن أبناءهم نحن أحفادهم هذه الجدوى لم تمت ، لا ينسى أحد منكم هذا الإرث التاريخي ، نحن أمة ظلت لأكثر من 800 سنة تقود العالم في كل شيء ، الدنيا هبوط وصعود ولدينا القدرة والأمل بأن نعود كما كنا”.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:13558

    قلم الحقيقه

    كان وزيرآ نظيف الكف والذمة عاشقآ لوطنه شاعرآ عظيمآ لو تم الأخذ بأفكار هذا الرجل الوطني المخلص لربه ودينه وقادته لأصبحت بلادنا اليوم من أرقى الدول.
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  2. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    !!!!

    رحمة الله عليك غازي القصيبي رجال عن 100
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  3. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:13558

    قلم الحقيقه

    الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته . الأخونجية حسبي الله عليهم ولاوفقهم الله ولانصرهم كانو يحقدون على هذا الرجل ويكرهونه ويحاربونه.
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  4. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 22:16 م

    سعيد ملفي

    شيء يقهر عندما لا نقدر ذواتنا لأننا متقدمون رغم المحن والاقصاءات والكوارث والمكايد ومع هذا لنا وجود قوي في كل شيء ولكن لا احد يقدر ذواتنا
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  5. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    الصف ١

    انت وخالد الفيصل، ياسلاما، لكن المشكلة العقول الرجعية
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  6. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    سامية خالد

    الله يرحمك نحبك ونحب حبنا لك لانك شخص رائع ورائد وقوي ومثقف وعقلية حضارية صعب ان ترزقنا الايام بواحد مثله خرررررررررررج لنوم
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  7. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 22:09 م

    مقادير

    رحمة الله عليك كلام من ذهب
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  8. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    مهابه

    ماضيعنا غير مثل هذا الكلام الفاضي. والنفخ في النفس والتأريخ الميت
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  9. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    سعودي وافتخر

    غازي القصيبي رحمه الله لن يتكرر ابدا
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