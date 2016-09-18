مغردون سعوديون يعيدون بث فيديو نادر لغازي القصيبي .. شاهد ماذا قال؟

صحيفة المرصد:استذكر مغردون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كلمات للشاعر والأديب والسفير الدبلوماسي الراحل غازي القصيبي حول مكانة الأمة الإسلامية وقدرتها على النهوض مجدداً رغم المحن التي تمر بها.
وقال القصيبي: “لنتذكر بأن الجيوش خرجت من مكة إلى العالم لتنشر التوحيد ، نحن لسنا أمة هامشية ، نحن حضارة وستعود الغلبة لنا” وفقاً لموقع العربية نت.
وأضاف: “نحن أبناءهم نحن أحفادهم هذه الجدوى لم تمت ، لا ينسى أحد منكم هذا الإرث التاريخي ، نحن أمة ظلت لأكثر من 800 سنة تقود العالم في كل شيء ، الدنيا هبوط وصعود ولدينا القدرة والأمل بأن نعود كما كنا”.
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:13558
قلم الحقيقهكان وزيرآ نظيف الكف والذمة عاشقآ لوطنه شاعرآ عظيمآ لو تم الأخذ بأفكار هذا الرجل الوطني المخلص لربه ودينه وقادته لأصبحت بلادنا اليوم من أرقى الدول.
!!!!رحمة الله عليك غازي القصيبي رجال عن 100
عدد التعليقات:13558
قلم الحقيقهالله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته . الأخونجية حسبي الله عليهم ولاوفقهم الله ولانصرهم كانو يحقدون على هذا الرجل ويكرهونه ويحاربونه.
سعيد ملفيشيء يقهر عندما لا نقدر ذواتنا لأننا متقدمون رغم المحن والاقصاءات والكوارث والمكايد ومع هذا لنا وجود قوي في كل شيء ولكن لا احد يقدر ذواتنا
الصف ١انت وخالد الفيصل، ياسلاما، لكن المشكلة العقول الرجعية
سامية خالدالله يرحمك نحبك ونحب حبنا لك لانك شخص رائع ورائد وقوي ومثقف وعقلية حضارية صعب ان ترزقنا الايام بواحد مثله خرررررررررررج لنوم
مقاديررحمة الله عليك كلام من ذهب
مهابهماضيعنا غير مثل هذا الكلام الفاضي. والنفخ في النفس والتأريخ الميت
سعودي وافتخرغازي القصيبي رحمه الله لن يتكرر ابدا