مغردون سعوديون يعيدون بث فيديو نادر لغازي القصيبي .. شاهد ماذا قال؟

صحيفة المرصد:استذكر مغردون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كلمات للشاعر والأديب والسفير الدبلوماسي الراحل غازي القصيبي حول مكانة الأمة الإسلامية وقدرتها على النهوض مجدداً رغم المحن التي تمر بها.

وقال القصيبي: “لنتذكر بأن الجيوش خرجت من مكة إلى العالم لتنشر التوحيد ، نحن لسنا أمة هامشية ، نحن حضارة وستعود الغلبة لنا” وفقاً لموقع العربية نت.

وأضاف: “نحن أبناءهم نحن أحفادهم هذه الجدوى لم تمت ، لا ينسى أحد منكم هذا الإرث التاريخي ، نحن أمة ظلت لأكثر من 800 سنة تقود العالم في كل شيء ، الدنيا هبوط وصعود ولدينا القدرة والأمل بأن نعود كما كنا”.