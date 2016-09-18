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مصدر أمني “إماراتي” يوضح حقيقة مقطع متداول لقذف رجل من أعلى برج في دبي

18 سبتمبر, 2016 , 22:26 م
مصدر أمني “إماراتي” يوضح حقيقة مقطع متداول لقذف رجل من أعلى برج في دبي
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صحيفة المرصد: قال مصدر أمني مسؤول في القيادة العامة لشرطة دبي، أن “الجهات المختصة في شرطة دبي وفور علمها بالفيديو، المتداول لعملية قذف شخص في الهواء بواسطة آلة دافعة (مقلاع) من على سطح برج في مارينا دبي إلى برج آخر، ووفاة الشخص بعد سقوطه بعيداً عن الهدف المحدد. قامت بالتدقيق وفحص المحتوى وتأكدت من أن الواقعة لم تسجل في الإمارة، كما أن الجهات المختصة لم تردها أي معلومات حول تنفيذ أشخاص لهذا السلوك لاسيما وأن حدثاً من هذا النوع كان حتماً سيستدعي انتباه الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة” وفقا لموقع 24 الاماراتي.
يذكر أن مستخدمي التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لشاب يتم قذفه من فوق أحد أبراج دبي، وبرفقته مجموعة من الشباب يرتدي أحدهم زياً خليجياً، حيث قاموا بإطلاقه عبر مقلاع نحو سطح برج مقابل، واتضح من رد فعلهم أن الشخص سقط ولم يصل إلى الهدف المحدد



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