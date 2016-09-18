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بالفيديو : الشباب يقلب الطاولة في وجه الأهلي بـ «هاتريك»

18 سبتمبر, 2016 , 23:15 م
بالفيديو : الشباب يقلب الطاولة في وجه الأهلي بـ «هاتريك»
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صحيفة المرصد : إنتهت مباراة الفريق الأول بنادي الشباب أمام الأهلي اليوم الأحد بفوز صاحب الأرض الشباب بنتيجة بثلاثية سجلها المهاجم الجزائري محمد بن يطو (52-53-81) لهدفين إمضاء المحترف السوري عمر السومة (11-57) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة لدوري جميل السعودي لكرة القدم .



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 46
    19 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    كنت فقراوي واستخرت الله

    بن يطو خلى الضفادع والفقراوية يتغطو
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  2. 45
    19 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    نسيم الصبح

    مبروك ي شباب
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  3. 44
    19 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    فهد

    عزيزي الأهلاوي مع بن يطو تمرمطو
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  4. 43
    18 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    منقيبو

    الف مبرووك لشباشب مبرووك للتهاد الصداره الاهلي لديه عناصر بس تكتيك معدوم في الاخير سامي القابر تفوق علي مدررب الياقه قوووووميز
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  5. 42
    18 سبتمبر, 2016 , 23:45 م
    عدد التعليقات:1058

    نبرااس

    الشباب يستحق الفوظ خصوصا سامي الجابر شخص عملي وصامت وعرف نقاط ضعف الاهلي،،مبروك للشباب وهاردلك للملكي 💚
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  6. 41
    18 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    ابو مشعاب

    نيكان شكلك تحب المشمش🐛
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  7. 40
    18 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    اسمرعبر

    تعليق ٢٨ / اسمه بن يطو وراك تلخبطت الظاهر سامي ارعبك خلاك من الحين تنتفض من الخوف .. عليك بالزنجبيل وادهن جسمك بزيت الزيتون ونام .. اركد فديتك ههههه
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  8. 39
    18 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    نايك نايكهيفاء

    نايكهيفاء 💪 خذ ولا تبله 😆
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  9. 38
    18 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    نايك نايكهيفاء

    😡 رأسي مصدع
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  10. 37
    18 سبتمبر, 2016 , 23:39 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    الله يبارك بعمرك ي العنيد ي عااااالمي
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  11. 36
    18 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    نايكهيفاء

    ابومشعاب خذ💪🏿
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  12. 35
    18 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    نايكهيفاء

    ابو مشعاب شكلك غرت خلاص نايكابومشعاب ولاتزعل 😘
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  13. 34
    18 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    اسمرعبر

    هل نشاهد دفع رباعي للطحالب أيضاً كما شاهدناه امس في تسلل الفريدي ؟ هل بلنتي الطحلب صحيح ؟ بالنهاية مبروك للكوتش سامي الجابر مأدب الفقر بأربعة والطحلب٣
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  14. 33
    18 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    نايكهيفاء

    ياشباب خلو عندكم روح رياضيه
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  15. 32
    18 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    ابو مشعاب

    تعليق 20-21-22- بالله ما تستحي وما لقيت الا هذا الاسم
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  16. 31
    18 سبتمبر, 2016 , 23:35 م
    عدد التعليقات:3808

    العنيد

    عمر السميري //: حبيب القلب الف مبروك الصداره تستاااااهلون والله الاتي كله ذوووق من محبك ااالعاااالمي؟؟
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  17. 30
    18 سبتمبر, 2016 , 23:34 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    حبيبي ونور عيني حبيبي ونور عيني وكل الناس بتحبوووو اوه ي الله هذا الاتي محد قدووووو
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  18. 29
    18 سبتمبر, 2016 , 23:33 م
    عدد التعليقات:3808

    العنيد

    الف مبروك للاتي بعودة الاتي يزداد الدوري جمال ومتعة
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  19. 28
    18 سبتمبر, 2016 , 23:32 م
    عدد التعليقات:3808

    العنيد

    السنه هذي النجوم كلهم العرب 👏 كهرباء و العكاشي و السومه و بن طيو 👏👏👏
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  20. 27
    18 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    الدوري بين الاهلي والهلال والنصر والاتحاد= يعني دوري أعضاء دائمين. ههههههه أغلي دوري في العالم ومنتخب من بطل الي شبح. ايش باقي تضيعون وقتكم فيه.
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  21. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 23:31 م

    نايكهيفاء

    الشباب لعب على الاجنحه والاهلي لعب في العمق
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  22. 25
    18 سبتمبر, 2016 , 23:31 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    حبيبي في الصداره حبيبي في الصداره وكل الناس من بعدووووو او ي الله هذا الاتي محد قدووووو
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  23. 24
    18 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    نايكهيفاء

    الليث الابيض ياهيفاء قضم الاهلي عقبال ماتقضمينه
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  24. 23
    18 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    نايكهيفاء

    تحياتي للشباب
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  25. 22
    18 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    نايكهيفاء

    الاهلي لعب على الاجنحة والشباب لعب. في. العمق 💪🏿
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  26. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    نايكهيفاء

    الليث الابيض ياهيفاء بدع
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  27. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    نايكهيفاء

    معليش يالاهلي هارلدك
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  28. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    خاقا باقا

    مبرووك يالليث الأبيض.😼💗💘💝💞💟💔💕💖💓💜👀💃
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  29. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    نايكهيفاء

    مستوى الشباب. ممتاز صح ياهيفاء
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  30. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 23:25 م

    نايكهيفاء

    صراحه بدع ماجد عبدالله والدعيع ماقصر
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  31. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    ون ون ون والاتي نمبر ون
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  32. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 23:25 م

    مبارك لسيد الملاعب ابو عبدالله
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  33. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    wad

    وين طحلوبي وبنو فقرون الحفايظ مالهم صوت على عمهم سامي
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  34. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 23:24 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    وهاااردلك للوحده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    نايكهيفاء

    هاردلك ياجدها جعلني والله ارسله حتى يصل منتهاه بالحفيدةهههههاي
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  36. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    ابو تريكه

    الف مليون ترليون مبروك لشباب مبروك لسامي الجابر
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  37. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    الحمداني

    اندعسوا الطحالب هههههههههههه
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  38. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 23:23 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    مبرووووك للاتحاااد
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  39. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 23:22 م

    نبارك للكويتب الشمراني ونتمنى المزيد

    هذا الشباب بشبابه حطم اسطورتك التي اوجعت رؤوسنا بحديثك عنها. مبروك لليث الشبابي هذا الفوز المستحق.
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  40. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    ومبروووك الصداره للاتي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:3032

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير الليث الأبيض..
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  42. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 23:20 م
    عدد التعليقات:13852

    هيفاء @

    الف مليون ترليووون لعشاق االشباب يستاهلون الفوووز 👏🏻👏🏻👏🏻 فريق 🐸💚 المستوى مره اليوم مو تمام ههه
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  43. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 23:20 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    هاااردلك لاهلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    مبرووووك للشباااب
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  45. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 23:18 م

    ابو حمد

    كفوووووو الف مليون مبروك للشباب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 23:18 م
    عدد التعليقات:13852

    هيفاء @

    هاااارد لك ياجدو 💚
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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