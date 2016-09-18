بالفيديو : الشباب يقلب الطاولة في وجه الأهلي بـ «هاتريك»

صحيفة المرصد : إنتهت مباراة الفريق الأول بنادي الشباب أمام الأهلي اليوم الأحد بفوز صاحب الأرض الشباب بنتيجة بثلاثية سجلها المهاجم الجزائري محمد بن يطو (52-53-81) لهدفين إمضاء المحترف السوري عمر السومة (11-57) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة لدوري جميل السعودي لكرة القدم .