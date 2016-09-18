بالفيديو : الشباب يقلب الطاولة في وجه الأهلي بـ «هاتريك»

صحيفة المرصد : إنتهت مباراة الفريق الأول بنادي الشباب أمام الأهلي اليوم الأحد بفوز صاحب الأرض الشباب بنتيجة بثلاثية سجلها المهاجم الجزائري محمد بن يطو (52-53-81) لهدفين إمضاء المحترف السوري عمر السومة (11-57) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة لدوري جميل السعودي لكرة القدم .
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تعليقات ( 46 )
كنت فقراوي واستخرت اللهبن يطو خلى الضفادع والفقراوية يتغطو
نسيم الصبحمبروك ي شباب
فهدعزيزي الأهلاوي مع بن يطو تمرمطو
منقيبوالف مبرووك لشباشب مبرووك للتهاد الصداره الاهلي لديه عناصر بس تكتيك معدوم في الاخير سامي القابر تفوق علي مدررب الياقه قوووووميز
عدد التعليقات:1058
نبرااسالشباب يستحق الفوظ خصوصا سامي الجابر شخص عملي وصامت وعرف نقاط ضعف الاهلي،،مبروك للشباب وهاردلك للملكي 💚
ابو مشعابنيكان شكلك تحب المشمش🐛
اسمرعبرتعليق ٢٨ / اسمه بن يطو وراك تلخبطت الظاهر سامي ارعبك خلاك من الحين تنتفض من الخوف .. عليك بالزنجبيل وادهن جسمك بزيت الزيتون ونام .. اركد فديتك ههههه
نايك نايكهيفاءنايكهيفاء 💪 خذ ولا تبله 😆
نايك نايكهيفاء😡 رأسي مصدع
عدد التعليقات:13858
عمر السميريالله يبارك بعمرك ي العنيد ي عااااالمي
نايكهيفاءابومشعاب خذ💪🏿
نايكهيفاءابو مشعاب شكلك غرت خلاص نايكابومشعاب ولاتزعل 😘
اسمرعبرهل نشاهد دفع رباعي للطحالب أيضاً كما شاهدناه امس في تسلل الفريدي ؟ هل بلنتي الطحلب صحيح ؟ بالنهاية مبروك للكوتش سامي الجابر مأدب الفقر بأربعة والطحلب٣
نايكهيفاءياشباب خلو عندكم روح رياضيه
ابو مشعابتعليق 20-21-22- بالله ما تستحي وما لقيت الا هذا الاسم
عدد التعليقات:3808
العنيدعمر السميري //: حبيب القلب الف مبروك الصداره تستاااااهلون والله الاتي كله ذوووق من محبك ااالعاااالمي؟؟
عدد التعليقات:13858
عمر السميريحبيبي ونور عيني حبيبي ونور عيني وكل الناس بتحبوووو اوه ي الله هذا الاتي محد قدووووو
عدد التعليقات:3808
العنيدالف مبروك للاتي بعودة الاتي يزداد الدوري جمال ومتعة
عدد التعليقات:3808
العنيدالسنه هذي النجوم كلهم العرب 👏 كهرباء و العكاشي و السومه و بن طيو 👏👏👏
نايكهيفاءالشباب لعب على الاجنحه والاهلي لعب في العمق
عدد التعليقات:13858
عمر السميريحبيبي في الصداره حبيبي في الصداره وكل الناس من بعدووووو او ي الله هذا الاتي محد قدووووو
نايكهيفاءالليث الابيض ياهيفاء قضم الاهلي عقبال ماتقضمينه
نايكهيفاءتحياتي للشباب
نايكهيفاءالاهلي لعب على الاجنحة والشباب لعب. في. العمق 💪🏿
نايكهيفاءالليث الابيض ياهيفاء بدع
نايكهيفاءمعليش يالاهلي هارلدك
خاقا باقامبرووك يالليث الأبيض.😼💗💘💝💞💟💔💕💖💓💜👀💃
نايكهيفاءمستوى الشباب. ممتاز صح ياهيفاء
نايكهيفاءصراحه بدع ماجد عبدالله والدعيع ماقصر
عدد التعليقات:13858
عمر السميريون ون ون والاتي نمبر ون
wadوين طحلوبي وبنو فقرون الحفايظ مالهم صوت على عمهم سامي
عدد التعليقات:13858
عمر السميريوهاااردلك للوحده
نايكهيفاءهاردلك ياجدها جعلني والله ارسله حتى يصل منتهاه بالحفيدةهههههاي
ابو تريكهالف مليون ترليون مبروك لشباب مبروك لسامي الجابر
الحمدانياندعسوا الطحالب هههههههههههه
عدد التعليقات:13858
عمر السميريمبرووووك للاتحاااد
نبارك للكويتب الشمراني ونتمنى المزيدهذا الشباب بشبابه حطم اسطورتك التي اوجعت رؤوسنا بحديثك عنها. مبروك لليث الشبابي هذا الفوز المستحق.
عدد التعليقات:13858
عمر السميريومبروووك الصداره للاتي
عدد التعليقات:3032
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير الليث الأبيض..
عدد التعليقات:13852
هيفاء @الف مليون ترليووون لعشاق االشباب يستاهلون الفوووز 👏🏻👏🏻👏🏻 فريق 🐸💚 المستوى مره اليوم مو تمام ههه
عدد التعليقات:13858
عمر السميريهاااردلك لاهلي
عدد التعليقات:13858
عمر السميريمبرووووك للشباااب
ابو حمدكفوووووو الف مليون مبروك للشباب
عدد التعليقات:13852
هيفاء @هاااارد لك ياجدو 💚