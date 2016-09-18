بالفيديو : رد فعل الشيعة عندما شاهدوا “ سُنّي ” يصلي في كربلاء

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لتجربة اجتماعية أجراها شاب عراقي حين قام بالصلاة في منطقة “كربلاء” .
وقد أوضح الفيديو قيام الشاب العراقي بالصلاة في الشارع على أنه سُني، فيما يأتي شخص آخر شيعي “ممثل”، يحاول منعه من الصلاة كونها منطقة مقدسة خاصة بالشيعة، في محاولة لقياس ردود أفعال المتواجدين في المنطقة من الشيعة حول قيام رجل “سني” بالصلاة في كربلاء.
وكشف الفيديو أن معظم من كان متواجدا دافع عن الشاب “السني”، حيث قام البعض منهم بالدخول في مشادات عنيفة مع الشخص الشيعي “الممثل”، باعتبار أنه يصلي لله ومن حقه الصلاة في أي مكان حتى لو كان “كربلاء”.
تعليقات ( 75 )
احمدشي جميل ..الناس باقي فيهم خير لكن المتشددين يحاولون بث الفتن والفوضى وزرع الكراهيه
زينب...في القبر لايسألك الله عن كونك سني أم شيعي.ستسأل عن التوحيد."توحيد الله بالعباده"وهل حققت مقتضى "لاإله إلا الله. :اعتقادوقول وعمل كما أمرك الله بالقرآن
عدد التعليقات:1
الرحااالجميع قلوب البشر من دياناتها وطوائفها يحبون السلم والأمان..الا الدواعش فهم شياطين متأصله فيهم الخبث والخبائث من شياطينهم..الدواعش لايصدقون ذلك
الحمد للهكل مكان فيه الطيب والردي والمعتدل والمتعصب .. انا سني لكن لوشفت شيعي او مسيحي او اي ديانة يمارس طقوسه احترمها مادام يحترم ديني ومذهبي
زينب...أكثر الشيعة متشيعين لأن آبائهم كانوا كذا..فاتركوا تقليد الآباء وابحثوا عن الإسلام الحق بعيدا عن تأثير المعممين الجهله. ارجعوا للقرآن يامسلمين.
الى 42يا اخي الحديث غير صحيح فالانبياء قبل الرسول صلاتهم مختلفة النوع والطريقة ..وافطارهم من الصوم كبني اسرائيل كان بعد العشاء عند تشابك النجوم اي متاخر
زينب...ت44ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم "الاسدال " و ضم اليدين " وأسأل أهل العلم عن الدليل. ؟
deletedلعنه الله على الدواعش
دحوم1الله يصلح الحال وينتقم من ايران الخبيثه التي فرقت بين العراقين باسم الطايفيه العراقين رجال بس ايران الله يدمرها دمرت العراق وسرقت خيراته من الاذناب
زينب...صلى علي بن أبي طالب خلف ابي بكر وعمر و36عاماصلاة "سنيه"على سنة النبي صلى الله عليه ولم يتخذ حسينية أو مسجد خاص به وباولاده فمن أين أتى إلينا التشيع؟
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°وحدو الله قبل لاتموتون
الهمداني46 الفارس ابو زيد (ابو زيد متحمس شكله ماهو راقد اليوم بيهوجس بوزيد ماعندك شغل روح نام او انت متقااااعد هههههههههههههههه)
نحب علي والحسينالشيعة طيبين جدآ جدآ لكن سياسة المعممين هي الخبيثة يشهد الله سني أبآ عن جد لا اكرة الشيعة بنتي متزوجة وزوجها يعمل في قطاع عسكري في الحساء تمدحهم حيل
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°زمان بالعراق يقولون حنا اخوان سنة وشيعة ويوم استلموا الحكم صار السني عندهم مابين قتيل ومعتقل ومعذب وجريح ومفقود ومشرد ولاجىء ومحاصر ❗
عدد التعليقات:1720
توووووونسيةأيادينا نحن السنة ممدوده للسلام من أراد السلام معناسلام حقيقي ليس مزيف يبطل شتم في الصحابة وام المؤمنين وعدم الترهيب لدولة التوحيد وقتها أهلا بهم..!
صحيحابحثو عن غيرها هذي الكذبة ماتمشي علينا
هل وصل الامر لهاذي السخافه بتباع خامئنينعرف انه تمثيل وهاذا دليل العراق وصل لمرحله خطره بالطائيفيه
عدد التعليقات:189
الفارس ابو زيدبعدين هم يبون يضحكون على السذج من اهل السنه بهذي التمثيليه لاكن على مين تلعبها يارافضي ياغبي واغبى ماخلق ربي هذولي كرههم لاهل السنه اكثر من اي شيء
أحذروا الحرباءلم تجف دماء أهلنا في البحرين بعد من غدر الروافض والصفويين
الامر ليس شيعي متخلف او سني متخلفسنة الرسول الكريم في الصلاة هو اسدال اليدين اما حركة ضمها الى صدرك فعل المجوس لملوكهم تم اضافتها في احد العصور بعد الرسول .وعقلك في راسك تعرف خلاصك
أهم شيء أنهم مايسوون مظاهرات ومشاكل وشعارات طائفيه وأذية للأخرينالهمداني7يوجد بالرياض الكثير من الشيعةالإمامية وماخذين راحتهم بدون مشاكل
عمارت20/عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء أمرنا(ونص الحاجة منه )(ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)خرجه ابن حبان(1770)
عدد التعليقات:189
الفارس ابو زيدطبعا كله تمثيل لتحسين صورة الشيعه بعد ماطلعت فضايحهم القذره في كل مكان واعتقد فيه شيعه معتدلين لاكن عددهم قليل مع الشحن الطائفي الموجود الان
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°سهل عمل المشهد التمثيلي يقدر الحوثي والنصيري يسوي زي كذا
اخو زنيفروالله الشعوب ماعندها مشكله نهائي لكن الحكومات الرافضه هي السبب
سعودي وافتخريفترض ان كل واحد يتبع دينه ولا يتدخل به احد الشيعه من ٣٣٥ سنه من اول مابنو حسينيه ماحد عارضهم من السنه وعاشو بامن واستقرار ولم يقتل احد منهم لدينه
أهم شيء أنهم مايسوون مظاهرات ومشاكل وشعارات طائفيه وأذيه للأخرينعادي..حتى هم يصلون معنا وفي الحرمين الشريفين ومخلينهم على راحتهم
أن معظم من كانالصدق انهم كلهم دفعوا عن المصلي ما نظروا الى مذاهبه عكس عدنا كأنه المسجد ابوه يمنع الصلاه كان سني او شيعي .
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°والله لو سني بس يمر من عند الحسينية قطعوه شيعة العراق اوسلموه لجيش العبادي اوللحشد الشيعي
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°من أصدق من الله سبحانه _الله أخبرنا بكتابه بإن أشد أعدائنا اليهود والذين اشركوا
مرسى الساحل الغربيكلهم عرب اهلنا بالعراق ولكن من زرع هذه الفتنه بينهم.لاتوجد عائله بالعراق سنيه او شيعيه كامله.كل عائله فقدت من رجالها. يارب اطفى نار الفتنه بالعراق ..
رضي الله عنك ياعمر ابن الخطاباللهم صلي على سيدنا محمد
الهمدانيههههههههه جن جنون بعض مدعي الاسلام هههههه سيبررون ويكذبون هههه خلاص خلكم مثلي فري لا اصدق ولا اطيع شيخ ولا معمم ديني من كيفي ههههههه
عدد التعليقات:13858
عمر السميرييعني هذا المذهب مبتدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°كلهم الشيعة المجتمعين يمثلون كنهم مو طاءيفيين بالعراق نعرفكم زين ياشيعة العراق (((كلهم المجتمعين يسوون مشهد تمثلي فقط قدام العالم )))
عدد التعليقات:13858
عمر السميريفي عصر النبي عليه السلام ماكان فيه شيعه
ااببووححمموودداتمنى ان لا يكون الشخص الثالث ممثل أيضا .. والدف فقط تخفيف الاحتقان المذهبي الحاصل بالعراق .. اللهم أبعد عنا العنصرية البغيضة بكافة أشكالها والوانها !
الهمدانيعلى كل حال يجب الانسان يكون محترم ليحترمه الناس بغض النظر عن دينه او مذهبه حتى لو كان يعبد تمساح مالك ومال الناس
وشك وشككذب في كذب تمثيل..... طهران مافيها مسجد سنه ..تلميع سئ
عدد التعليقات:445
أبو معاذ محمد الحميانيالاخ الهمداني..... انا قلت اسلوب صلاته وعءا تلميع فقط
العبادات توقيفية عن الرسولالطريقة بدعية خاطئة ضم اليدين الى الصدر مالها دخل بالضالين سواء الشيعة او السنة ..فالعبادة توقيفية عن الرسول ومنهج الامة وسطي
عدد التعليقات:13858
عمر السميريولكن الطائفيه لها أهلها
الهمدانيأبو معاذ محمد الحمياني بدون تلميع للشيعة..... اسلوب صلاته من صلاة الشيعة(الشيعي يصلي على تربة حرام الكذب)
عدد التعليقات:13858
عمر السميريالشيعه يصلون عندنا في الحرم وما احد يعترضهم
العبادات توقيفية عن الرسول الرسولضم اليدين الى الصدر بدعة تم اضافتها الى الصلاة في عهد عمر بن الخطاب تشبه بحركات المجوس حيث كانوا يعظمون ملوكهم بهذه الحركة .. ولم يسنها لنا الرسول
قمغباء الرافضه ماله حدود
حكاية عشق 💕طيب والمطلوب ؟ نتشيع مثلًا ؟؟ ولا نشد ادرحال ونصلي ف كربلاء ؟🤔
عدد التعليقات:445
أبو معاذ محمد الحميانيبدون تلميع للشيعة..... اسلوب صلاته من صلاة الشيعة.....شاهدو لما يضرب فخذيه بالتشهد وتقبيل الارض كلها من افعال الشيعة
حامد كرزايشيء جميل مع انهم شعب طائفي✌😁
سعودي رايقسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
الهمدانيلو كان العكس شيعي يصلي في مكان سنة كيف بيكون الوضع كارثي
التقية تسعة أعشار الدين !أولا الصلاة اللي يصليها صلاة شيعة وليست صلاة أهل السنة بدليل إنه كان يضرب بيدينه وهو جالس وهذه صلاة الشيعة ثانيا كله على بعضه تمثيل حتى المدافع عنه
خاقا باقاكان أول مانعرف إلا مسلمين ولكن الاخونج والمجوس فرقونا. لاشرقية لا غربية لا سنية لاشيعيه
اوالله من هذا الفيديو حبيت المذهب الشيعي
علي العمرياللهم. صلي. علي. محمد وال محمد