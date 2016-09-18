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بالفيديو : رد فعل الشيعة عندما شاهدوا “ سُنّي ” يصلي في كربلاء

18 سبتمبر, 2016 , 23:24 م
بالفيديو : رد فعل الشيعة عندما شاهدوا “ سُنّي ” يصلي في كربلاء
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لتجربة اجتماعية أجراها شاب عراقي حين قام بالصلاة في منطقة “كربلاء” .

وقد أوضح الفيديو قيام الشاب العراقي بالصلاة في الشارع على أنه سُني، فيما يأتي شخص آخر شيعي “ممثل”، يحاول منعه من الصلاة كونها منطقة مقدسة خاصة بالشيعة، في محاولة لقياس ردود أفعال المتواجدين في المنطقة من الشيعة حول قيام رجل “سني” بالصلاة في كربلاء.

وكشف الفيديو أن معظم من كان متواجدا دافع عن الشاب “السني”، حيث قام البعض منهم بالدخول في مشادات عنيفة مع الشخص الشيعي “الممثل”، باعتبار أنه يصلي لله ومن حقه الصلاة في أي مكان حتى لو كان “كربلاء”.



تعليقات ( 75 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 75
    19 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    احمد

    شي جميل ..الناس باقي فيهم خير لكن المتشددين يحاولون بث الفتن والفوضى وزرع الكراهيه
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  2. 74
    19 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    الله يحفظ أهل السنة قل آمين يارخال أو رخمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 73
    19 سبتمبر, 2016 , 0:21 ص

    رخال ايران جاء مايبي الشيعة يهتدون ويتركون الشرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 72
    19 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    زينب...

    في القبر لايسألك الله عن كونك سني أم شيعي.ستسأل عن التوحيد."توحيد الله بالعباده"وهل حققت مقتضى "لاإله إلا الله. :اعتقادوقول وعمل كما أمرك الله بالقرآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 71
    19 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    جميع قلوب البشر من دياناتها وطوائفها يحبون السلم والأمان..الا الدواعش فهم شياطين متأصله فيهم الخبث والخبائث من شياطينهم..الدواعش لايصدقون ذلك
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  6. 70
    19 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    ياشيعة افتحوا اليوتيوب وشوفوا الشيعة المهتدين تسيل دموعهم لأنهم عرفوا الحق وان عمرهم راح على الشرك والضلال وبنفس الوقت مبسوطين على الهداية وانشراح ص
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  7. 69
    19 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    الاخوه الذين يقولون ان عندنا الوضع عادي صحيح كلامهم لاننا ولله الحمد لاتوجد عندنا فتنه الطائفيه كما هو الحال بالعراق كان الله بعون اخواننا السنه هناك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 68
    19 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    الحمد لله

    كل مكان فيه الطيب والردي والمعتدل والمتعصب .. انا سني لكن لوشفت شيعي او مسيحي او اي ديانة يمارس طقوسه احترمها مادام يحترم ديني ومذهبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 67
    19 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    زينب...

    أكثر الشيعة متشيعين لأن آبائهم كانوا كذا..فاتركوا تقليد الآباء وابحثوا عن الإسلام الحق بعيدا عن تأثير المعممين الجهله. ارجعوا للقرآن يامسلمين.
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  10. 66
    19 سبتمبر, 2016 , 0:12 ص

    يقدر الشيعي اذا وحد الله بإنه مايعلن انه وحد الله وصار من أهل السنة يصلي وهم مايدرون فيه يصلي ببيته بغرفته لأنه مجبور
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  11. 65
    19 سبتمبر, 2016 , 0:12 ص

    من يقتل السنه بالعراق هم شيعه بالاسم ولكن ولائهم لايران وعملاء لها بمعنى سياسيين يقتلون ويطهرون مناطق السنه لاغراض سياسيه وليست مذهبيه بحته
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  12. 64
    19 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    عادي وشفيكم حتى أنا يوم مسافر إلى المدينه كان فيه مسجد في الطريق يصلي فيه السنه والشيعه عادي أنتم وشفيكم وأنا مره صلى على يمني واحد شيعي عراقي يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 63
    19 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    الى 42

    يا اخي الحديث غير صحيح فالانبياء قبل الرسول صلاتهم مختلفة النوع والطريقة ..وافطارهم من الصوم كبني اسرائيل كان بعد العشاء عند تشابك النجوم اي متاخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 62
    19 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    زينب...ت44

    ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم "الاسدال " و ضم اليدين " وأسأل أهل العلم عن الدليل. ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 61
    19 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    deleted

    لعنه الله على الدواعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 60
    19 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    دحوم1

    الله يصلح الحال وينتقم من ايران الخبيثه التي فرقت بين العراقين باسم الطايفيه العراقين رجال بس ايران الله يدمرها دمرت العراق وسرقت خيراته من الاذناب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 59
    19 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    زينب...

    صلى علي بن أبي طالب خلف ابي بكر وعمر و36عاماصلاة "سنيه"على سنة النبي صلى الله عليه ولم يتخذ حسينية أو مسجد خاص به وباولاده فمن أين أتى إلينا التشيع؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 58
    19 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    وحدو الله قبل لاتموتون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 57
    19 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    الهمداني

    46 الفارس ابو زيد (ابو زيد متحمس شكله ماهو راقد اليوم بيهوجس بوزيد ماعندك شغل روح نام او انت متقااااعد هههههههههههههههه)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 56
    19 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    فالكلمة الطيبة والمعامله بالحسنى بدون التصنع سوف تكسب قلوبهم وعلى الاقل ترد شرهم عن اخوتنا الذين يعيشون معهم اعانهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 55
    19 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    نحب علي والحسين

    الشيعة طيبين جدآ جدآ لكن سياسة المعممين هي الخبيثة يشهد الله سني أبآ عن جد لا اكرة الشيعة بنتي متزوجة وزوجها يعمل في قطاع عسكري في الحساء تمدحهم حيل
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  22. 54
    18 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    زمان بالعراق يقولون حنا اخوان سنة وشيعة ويوم استلموا الحكم صار السني عندهم مابين قتيل ومعتقل ومعذب وجريح ومفقود ومشرد ولاجىء ومحاصر ❗
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  23. 53
    18 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    وغير مقتنعين بما يقوله لهم غلاتهم من اللعن والتطبير واللطم ولكن يقولون ماذا نفعل وجدنا اباؤنا على هذا المذهب ونتمنى اليوم الذي نعود فيه للحق
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  24. 52
    18 سبتمبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:1720

    توووووونسية

    أيادينا نحن السنة ممدوده للسلام من أراد السلام معناسلام حقيقي ليس مزيف يبطل شتم في الصحابة وام المؤمنين وعدم الترهيب لدولة التوحيد وقتها أهلا بهم..!
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  25. 51
    18 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    يقولك تمثيل يعني ليس حقيقي .. هم هدموا مساجد اهل السنة فهذا لتحسين صورتهم القبيحة والتي اتضحت من طائفيتهم المقيته
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  26. 50
    18 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    صحيح

    ابحثو عن غيرها هذي الكذبة ماتمشي علينا
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  27. 49
    18 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    قدر لي ان اتعامل مع بعض من الشيعه العاديين البسطاء وكنت اقول لهم من باب السوالف وحب الاطلاع نتناقش والله اني وجدت فيهم رغبه شديده لترك كثير من عاداتهم
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  28. 48
    18 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    هل وصل الامر لهاذي السخافه بتباع خامئني

    نعرف انه تمثيل وهاذا دليل العراق وصل لمرحله خطره بالطائيفيه
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  29. 47
    18 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    الخليفة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قد طلب من جيشه حين غزا الشام أو فلسطين سلامة المعابد مع دفع الجزية وسلامة الاطفال والنساء وكبار السن
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  30. 46
    18 سبتمبر, 2016 , 23:54 م
    عدد التعليقات:189

    الفارس ابو زيد

    بعدين هم يبون يضحكون على السذج من اهل السنه بهذي التمثيليه لاكن على مين تلعبها يارافضي ياغبي واغبى ماخلق ربي هذولي كرههم لاهل السنه اكثر من اي شيء
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  31. 45
    18 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    أحذروا الحرباء

    لم تجف دماء أهلنا في البحرين بعد من غدر الروافض والصفويين
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  32. 44
    18 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    الامر ليس شيعي متخلف او سني متخلف

    سنة الرسول الكريم في الصلاة هو اسدال اليدين اما حركة ضمها الى صدرك فعل المجوس لملوكهم تم اضافتها في احد العصور بعد الرسول .وعقلك في راسك تعرف خلاصك
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  33. 43
    18 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    أهم شيء أنهم مايسوون مظاهرات ومشاكل وشعارات طائفيه وأذية للأخرين

    الهمداني7يوجد بالرياض الكثير من الشيعةالإمامية وماخذين راحتهم بدون مشاكل
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  34. 42
    18 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    عمار

    ت20/عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء أمرنا(ونص الحاجة منه )(ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)خرجه ابن حبان(1770)
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  35. 41
    18 سبتمبر, 2016 , 23:50 م
    عدد التعليقات:189

    الفارس ابو زيد

    طبعا كله تمثيل لتحسين صورة الشيعه بعد ماطلعت فضايحهم القذره في كل مكان واعتقد فيه شيعه معتدلين لاكن عددهم قليل مع الشحن الطائفي الموجود الان
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  36. 40
    18 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    لا تخلطوا بين الشيعه السياسيين الذين تربوا في ايران وينفذون اجندتها في العراق والشيعة العوام العرب في العراق فهم بسطاء ومتصاهرون مع السنه منذ زمن
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  37. 39
    18 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    سهل عمل المشهد التمثيلي يقدر الحوثي والنصيري يسوي زي كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 38
    18 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    اخو زنيفر

    والله الشعوب ماعندها مشكله نهائي لكن الحكومات الرافضه هي السبب
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  39. 37
    18 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    الفتنه نائمه لعن الله من ايقضها كونوا دعاة سلام ومحبه ولو افترضنا ان 40% منهم متطرفين فمن حق النسبه الباقيه ان لا نظلمهم ومن ثم نخسرهم
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  40. 36
    18 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    سعودي وافتخر

    يفترض ان كل واحد يتبع دينه ولا يتدخل به احد الشيعه من ٣٣٥ سنه من اول مابنو حسينيه ماحد عارضهم من السنه وعاشو بامن واستقرار ولم يقتل احد منهم لدينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 35
    18 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    أهم شيء أنهم مايسوون مظاهرات ومشاكل وشعارات طائفيه وأذيه للأخرين

    عادي..حتى هم يصلون معنا وفي الحرمين الشريفين ومخلينهم على راحتهم
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  42. 34
    18 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    أن معظم من كان

    الصدق انهم كلهم دفعوا عن المصلي ما نظروا الى مذاهبه عكس عدنا كأنه المسجد ابوه يمنع الصلاه كان سني او شيعي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 33
    18 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    والله لو سني بس يمر من عند الحسينية قطعوه شيعة العراق اوسلموه لجيش العبادي اوللحشد الشيعي
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  44. 32
    18 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    من أصدق من الله سبحانه _الله أخبرنا بكتابه بإن أشد أعدائنا اليهود والذين اشركوا
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  45. 31
    18 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    مرسى الساحل الغربي

    كلهم عرب اهلنا بالعراق ولكن من زرع هذه الفتنه بينهم.لاتوجد عائله بالعراق سنيه او شيعيه كامله.كل عائله فقدت من رجالها. يارب اطفى نار الفتنه بالعراق ..
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  46. 30
    18 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    رضي الله عنك ياعمر ابن الخطاب

    اللهم صلي على سيدنا محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 29
    18 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    الهمداني

    ههههههههه جن جنون بعض مدعي الاسلام هههههه سيبررون ويكذبون هههه خلاص خلكم مثلي فري لا اصدق ولا اطيع شيخ ولا معمم ديني من كيفي ههههههه
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  48. 28
    18 سبتمبر, 2016 , 23:42 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    يعني هذا المذهب مبتدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 27
    18 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    كلهم الشيعة المجتمعين يمثلون كنهم مو طاءيفيين بالعراق نعرفكم زين ياشيعة العراق (((كلهم المجتمعين يسوون مشهد تمثلي فقط قدام العالم )))
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  50. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    كما هو الحال بالنسبه للغرب مستفيد من خلاف العرب والمسلمين كذلك المتطرفين من الطائفتين مستفيدين من هذا الخلاف ولايريدون اتحادهما لان مصالحهم تنتهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 25
    18 سبتمبر, 2016 , 23:41 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    في عصر النبي عليه السلام ماكان فيه شيعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 24
    18 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    ااببووححمموودد

    اتمنى ان لا يكون الشخص الثالث ممثل أيضا .. والدف فقط تخفيف الاحتقان المذهبي الحاصل بالعراق .. اللهم أبعد عنا العنصرية البغيضة بكافة أشكالها والوانها !
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 23
    18 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    الهمداني

    على كل حال يجب الانسان يكون محترم ليحترمه الناس بغض النظر عن دينه او مذهبه حتى لو كان يعبد تمساح مالك ومال الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 22
    18 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    وشك وشك

    كذب في كذب تمثيل..... طهران مافيها مسجد سنه ..تلميع سئ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 23:39 م
    عدد التعليقات:445

    أبو معاذ محمد الحمياني

    الاخ الهمداني..... انا قلت اسلوب صلاته وعءا تلميع فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    العبادات توقيفية عن الرسول

    الطريقة بدعية خاطئة ضم اليدين الى الصدر مالها دخل بالضالين سواء الشيعة او السنة ..فالعبادة توقيفية عن الرسول ومنهج الامة وسطي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  57. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    لا تجد الا جاهل او متطرف هو من يتغنى ويشجع الطائفيه اما المتنور والمثقف فيعلم ان الله هو من يحاسب كلا على عمله وطالما لم يسيء لك فدعه ودينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    تقية متفق عليها نعرف حقدهم وشرهم وبغضهم للسنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 23:37 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    ولكن الطائفيه لها أهلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    الهمداني

    أبو معاذ محمد الحمياني بدون تلميع للشيعة..... اسلوب صلاته من صلاة الشيعة(الشيعي يصلي على تربة حرام الكذب)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 23:37 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    الشيعه يصلون عندنا في الحرم وما احد يعترضهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  62. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    العبادات توقيفية عن الرسول الرسول

    ضم اليدين الى الصدر بدعة تم اضافتها الى الصلاة في عهد عمر بن الخطاب تشبه بحركات المجوس حيث كانوا يعظمون ملوكهم بهذه الحركة .. ولم يسنها لنا الرسول
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  63. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    قم

    غباء الرافضه ماله حدود
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  64. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    نعم عوام الشيعه والسنه لاتوجد بينهم العداوة ولكنها تكون عند المتطرفين في كلا الطائفتين وهم المستفيدين من عمليه التفرقه الطائفيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  65. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    حكاية عشق 💕

    طيب والمطلوب ؟ نتشيع مثلًا ؟؟ ولا نشد ادرحال ونصلي ف كربلاء ؟🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  66. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 23:35 م
    عدد التعليقات:445

    أبو معاذ محمد الحمياني

    بدون تلميع للشيعة..... اسلوب صلاته من صلاة الشيعة.....شاهدو لما يضرب فخذيه بالتشهد وتقبيل الارض كلها من افعال الشيعة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  67. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    حامد كرزاي

    شيء جميل مع انهم شعب طائفي✌😁
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  68. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    سعودي رايق

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  69. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    الهمداني

    لو كان العكس شيعي يصلي في مكان سنة كيف بيكون الوضع كارثي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  70. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    التقية تسعة أعشار الدين !

    أولا الصلاة اللي يصليها صلاة شيعة وليست صلاة أهل السنة بدليل إنه كان يضرب بيدينه وهو جالس وهذه صلاة الشيعة ثانيا كله على بعضه تمثيل حتى المدافع عنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  71. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    خبرنا عن الحقيقة لا الأفلام. الإيرانيين وأزلامهم يبغا لهم دعس. مثل السجاد الإيراني كل ما دعست عليه زادت قيمة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    خاقا باقا

    كان أول مانعرف إلا مسلمين ولكن الاخونج والمجوس فرقونا. لاشرقية لا غربية لا سنية لاشيعيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  73. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 23:33 م

    ما اكذبكم ياروافض كلهم ممثليين ويستخدمون التقيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  74. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 23:31 م

    ا

    والله من هذا الفيديو حبيت المذهب الشيعي
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  75. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    علي العمري

    اللهم. صلي. علي. محمد وال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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