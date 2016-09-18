بالفيديو : رد فعل الشيعة عندما شاهدوا “ سُنّي ” يصلي في كربلاء

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لتجربة اجتماعية أجراها شاب عراقي حين قام بالصلاة في منطقة “كربلاء” .

وقد أوضح الفيديو قيام الشاب العراقي بالصلاة في الشارع على أنه سُني، فيما يأتي شخص آخر شيعي “ممثل”، يحاول منعه من الصلاة كونها منطقة مقدسة خاصة بالشيعة، في محاولة لقياس ردود أفعال المتواجدين في المنطقة من الشيعة حول قيام رجل “سني” بالصلاة في كربلاء.

وكشف الفيديو أن معظم من كان متواجدا دافع عن الشاب “السني”، حيث قام البعض منهم بالدخول في مشادات عنيفة مع الشخص الشيعي “الممثل”، باعتبار أنه يصلي لله ومن حقه الصلاة في أي مكان حتى لو كان “كربلاء”.