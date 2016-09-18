بالفيديو : الاتحاد يسحق الوحدة بخمسة أهداف ويتصدر دوري جميل

صحيفة المرصد : تغلب فريق نادي الاتحاد على الوحدة بنتيجة 5/ 3 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الشرائع في مكة وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري عبداللطيف جميل.
سجل اهداف الاتحاد محمود كهربا د: “15، 47، 62، 81″ احمد العكايشي “56” ، وسجل للوحدة موسى هادي من ضربة جزاء في د: “23”، كامل الموسى د: “69”، وفريد الحربي “93” و بهذه النتيجة يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري بـ “9” نقاط ويبقى الوحدة بـ “3” نقاط في المركز “11”.
تعليقات ( 17 )
نسيم الصبحمبروك للاتي
متابع عن بعد. بيض الله وجهك .. والله إنني أحد محبي هذه الصحيفة ولي عدد كبير من التعليقات في أغلب الصحف الإلكترونية .. لكن المرصد غير ..
نايك نايكهيفاءوالساري يلقى خير
وجة نضرمبروك
عدد التعليقات:13858
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
عدد التعليقات:13858
عمر السميريخروووج
عدد التعليقات:13858
عمر السميرياذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت
عدد التعليقات:13858
عمر السميريالاتي في الصداره والكل من بعدوه اوه ي الله هذا الاتي محد قدو
عدد التعليقات:1058
نبرااسترا كل موسم كذا يتصدر الاتحاد في اول ثلاث جولات وفي آخر الدوري الرابع الخامس،،الوعد الجوله الرابعه يرجعك الملكي للثالث او الرابع.
عدد التعليقات:13858
عمر السميريمريض المرصد تراك مكشوف وكل المعلقين عارفين من تكون
عدد التعليقات:13858
عمر السميريوهاااردلك للوحده
عدد التعليقات:13858
عمر السميريمبروووك للمونديالي
عدد التعليقات:13858
عمر السميريمبروووك للاتي
سعودي رايقنعم هذا العميد ياسادة
اسمرعبرالف مبروك للاتهاد .. نريد رجعة الثلاثة الكبار للواجهة نريد دوري بلا دفع رباعي وبلا شبهات ! كفاكم التلاعب بالنتائج لمصلحة اندية فاشلة رجعتوها للواجهة