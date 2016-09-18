بالفيديو : الاتحاد يسحق الوحدة بخمسة أهداف ويتصدر دوري جميل

صحيفة المرصد : تغلب فريق نادي الاتحاد على الوحدة بنتيجة 5/ 3 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الشرائع في مكة وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري عبداللطيف جميل.

سجل اهداف الاتحاد محمود كهربا د: “15، 47، 62، 81″ احمد العكايشي “56” ، وسجل للوحدة موسى هادي من ضربة جزاء في د: “23”، كامل الموسى د: “69”، وفريد الحربي “93” و بهذه النتيجة يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري بـ “9” نقاط ويبقى الوحدة بـ “3” نقاط في المركز “11”.