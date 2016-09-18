  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : الاتحاد يسحق الوحدة بخمسة أهداف ويتصدر دوري جميل

18 سبتمبر, 2016 , 23:36 م
بالفيديو : الاتحاد يسحق الوحدة بخمسة أهداف ويتصدر دوري جميل
  • 754
  • 17
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تغلب فريق نادي الاتحاد على الوحدة بنتيجة 5/ 3 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الشرائع في مكة وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري عبداللطيف جميل.

سجل اهداف الاتحاد محمود كهربا د: “15، 47، 62، 81″ احمد العكايشي “56” ، وسجل للوحدة موسى هادي من ضربة جزاء في د: “23”، كامل الموسى د: “69”، وفريد الحربي “93” و بهذه النتيجة يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري بـ “9” نقاط ويبقى الوحدة بـ “3” نقاط في المركز “11”.



تعليقات ( 17 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    نسيم الصبح

    مبروك للاتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    متابع عن بعد

    . بيض الله وجهك .. والله إنني أحد محبي هذه الصحيفة ولي عدد كبير من التعليقات في أغلب الصحف الإلكترونية .. لكن المرصد غير ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    كم نقطه عند الاتحاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    والله زمان يا اتحاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    نايك نايكهيفاء

    والساري يلقى خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    وجة نضر

    مبروك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 23:55 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    خروووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 23:49 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 23:48 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    الاتي في الصداره والكل من بعدوه اوه ي الله هذا الاتي محد قدو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 23:47 م
    عدد التعليقات:1058

    نبرااس

    ترا كل موسم كذا يتصدر الاتحاد في اول ثلاث جولات وفي آخر الدوري الرابع الخامس،،الوعد الجوله الرابعه يرجعك الملكي للثالث او الرابع.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 23:45 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    مريض المرصد تراك مكشوف وكل المعلقين عارفين من تكون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 23:44 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    وهاااردلك للوحده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 23:44 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    مبروووك للمونديالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 23:43 م
    عدد التعليقات:13858

    عمر السميري

    مبروووك للاتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    سعودي رايق

    نعم هذا العميد ياسادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    اسمرعبر

    الف مبروك للاتهاد .. نريد رجعة الثلاثة الكبار للواجهة نريد دوري بلا دفع رباعي وبلا شبهات ! كفاكم التلاعب بالنتائج لمصلحة اندية فاشلة رجعتوها للواجهة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم