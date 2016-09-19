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بالفيديو : سعودية تكشف الأسباب وراء قيام عائلتها بمنعها من الزواج 10 سنوات

19 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص
بالفيديو : سعودية تكشف الأسباب وراء قيام عائلتها بمنعها من الزواج 10 سنوات
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صحيفة المرصد: كشفت فتاة سعودية قصة منعها من الزواج لمدة 10 سنوات من قبل أهلها ، كما أوضحت الأساليب التي أتبعوها لتطفيش المتقدمين لطلب يدها .

جاء ذلك في عبر برنامج “الثامنة” على قناة mbc ، حيث أضافت الفتاة “نوف” قائلة أن هناك مصلحة معينة وراء منعها من الزواج ، وأنه بمجرد أن تتزوج ستزول هذه المصلحة .

هذا وقد عبرت “نوف” عن مدى احساسها بالاكتئاب ، وفقدان طعم الحياة ، موضحة أن الموت والحياة أصبح واحداً بالنسبة لها .

وفي نهاية حديثها أوضحت أنها لا تعرف طريقة التقدم بشكوى ، وبينت أنها خائفة من أن يتم التحفظ عليها وتظل مشكلتها معلّقة .



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    ناقد

    ويقولون المراة السعودية ملكة واميرة وكل نساء الغرب حاسدينها ههههههههه
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  2. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 0:20 ص

    منى ~

    قالك ما تعرف تقدم شكوى وهي جايه للبرنامج تشكي الحمدلله والشكر
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  3. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    الادميرال الذهبي

    Freedom For Women
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  4. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 0:17 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    طيب الأخونجي السروق اللي يسرق راتب بنته ولا معاش أخته ويحجرها عنده أو بالأصح يسجنها ويربطها عنده مايزوجها خايف راتبها ينقطع عنه هو وشـ محلل الراتب له
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  5. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    منى ~

    بدينا موسم جديد وسنه جديده الى رمضان القادم الله يصبرنا ، برنامج فضائحي بامتياز ومن غير فائده ،، وقفو البرنااامج
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  6. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    صحيح

    اشتغلوا على وتر نزع الولايه
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  7. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    رجعت افلام mbc والهدف تغريب المراة ورفع الولايه

    يعني طول الصيف وانتم بالخارج تصيفون وترجعون لنا بفكار تفكك المجتمع اقترح اغلاق القناوات المعاديه للمجتمع السعودي
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  8. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليكم يالأخونجية ياأعداء الله ورسوله هذه نتائجكم الكارثية والطوام الكبرى على الوطن ونسائه. سلب لكامل حقوق المرأة السعودية تحت التهديدوالظلم.
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  9. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    فارس الزهراني

    أكيد نوف معلمه ووالدها هدفه الراتب وهي ليست الاولى ولن تكون الاخيره فأعوذبالله من هؤلاء الأباء الماديين .
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