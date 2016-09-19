بالفيديو : سعودية تكشف الأسباب وراء قيام عائلتها بمنعها من الزواج 10 سنوات

صحيفة المرصد: كشفت فتاة سعودية قصة منعها من الزواج لمدة 10 سنوات من قبل أهلها ، كما أوضحت الأساليب التي أتبعوها لتطفيش المتقدمين لطلب يدها .

جاء ذلك في عبر برنامج “الثامنة” على قناة mbc ، حيث أضافت الفتاة “نوف” قائلة أن هناك مصلحة معينة وراء منعها من الزواج ، وأنه بمجرد أن تتزوج ستزول هذه المصلحة .

هذا وقد عبرت “نوف” عن مدى احساسها بالاكتئاب ، وفقدان طعم الحياة ، موضحة أن الموت والحياة أصبح واحداً بالنسبة لها .

وفي نهاية حديثها أوضحت أنها لا تعرف طريقة التقدم بشكوى ، وبينت أنها خائفة من أن يتم التحفظ عليها وتظل مشكلتها معلّقة .