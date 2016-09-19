بالفيديو : سعودية تكشف الأسباب وراء قيام عائلتها بمنعها من الزواج 10 سنوات

صحيفة المرصد: كشفت فتاة سعودية قصة منعها من الزواج لمدة 10 سنوات من قبل أهلها ، كما أوضحت الأساليب التي أتبعوها لتطفيش المتقدمين لطلب يدها .
جاء ذلك في عبر برنامج “الثامنة” على قناة mbc ، حيث أضافت الفتاة “نوف” قائلة أن هناك مصلحة معينة وراء منعها من الزواج ، وأنه بمجرد أن تتزوج ستزول هذه المصلحة .
هذا وقد عبرت “نوف” عن مدى احساسها بالاكتئاب ، وفقدان طعم الحياة ، موضحة أن الموت والحياة أصبح واحداً بالنسبة لها .
وفي نهاية حديثها أوضحت أنها لا تعرف طريقة التقدم بشكوى ، وبينت أنها خائفة من أن يتم التحفظ عليها وتظل مشكلتها معلّقة .
تعليقات ( 9 )
ناقدويقولون المراة السعودية ملكة واميرة وكل نساء الغرب حاسدينها ههههههههه
منى ~قالك ما تعرف تقدم شكوى وهي جايه للبرنامج تشكي الحمدلله والشكر
الادميرال الذهبيFreedom For Women
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهطيب الأخونجي السروق اللي يسرق راتب بنته ولا معاش أخته ويحجرها عنده أو بالأصح يسجنها ويربطها عنده مايزوجها خايف راتبها ينقطع عنه هو وشـ محلل الراتب له
منى ~بدينا موسم جديد وسنه جديده الى رمضان القادم الله يصبرنا ، برنامج فضائحي بامتياز ومن غير فائده ،، وقفو البرنااامج
صحيحاشتغلوا على وتر نزع الولايه
رجعت افلام mbc والهدف تغريب المراة ورفع الولايهيعني طول الصيف وانتم بالخارج تصيفون وترجعون لنا بفكار تفكك المجتمع اقترح اغلاق القناوات المعاديه للمجتمع السعودي
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهحسبي الله عليكم يالأخونجية ياأعداء الله ورسوله هذه نتائجكم الكارثية والطوام الكبرى على الوطن ونسائه. سلب لكامل حقوق المرأة السعودية تحت التهديدوالظلم.
فارس الزهرانيأكيد نوف معلمه ووالدها هدفه الراتب وهي ليست الاولى ولن تكون الاخيره فأعوذبالله من هؤلاء الأباء الماديين .