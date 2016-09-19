تعرف على السبب الحقيقي وراء إطلاق الرجال في بريطانيا لحاهم!؟

صحيفة المرصد:يطلق البعض لحيتهم لأسباب دينية، فيما يطلقها آخرون لأسباب الموضة وتغيير الستايل، لكنك لن تصدق لماذا يطلق الرجال في بريطانيا الآن لحاهم؟.

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، السبب الحقيقي وراء زيادة عدد الرجال الذين يطلقون لحاهم في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن زيادة أسعار أمواس الحلاقة، هي السبب الحقيقي وراء ذلك.

وأشارت إلى أن الأنواع المعروفة من الأمواس، ارتفعت أسعارها بشكل شجع المزيد من الرجال على إطلاق لحاهم، حيث زاد ثمن عبوات الأمواس على مدى العامين الماضيين، بنسبة 14% في الأسواق العالمية، بينما ارتفعت أسعار الأمواس النسائية بزيادة تبلغ 11%.

وفي مسح أجرته صحيفة “ميرور” وجدت أن الرجال أصبحوا يتكبدون ما يتراوح بين 42.3 جنيه إسترليني لشراء أشياء اعتادوا أن تتكلف ما بين 10 إلى 20 بنساً.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في مبيعات الأمواس في المملكة المتحدة، بما يوازى 4.16 مليون استرليني، إلى 356 مليون استرليني، على مدار عامين، وفقاً لأحد كبار محللي الأسواق المالية وفقاً لموقع إرم نيوز .

وأضاف المحلل: “إن انتشار اللحى القصيرة يصل إلى أعلى معدلاته، خاصة مع وجود نجوم مثل ديفيد بيكهام وشفراته اللامعة”.

فيما قال أحد الخبراء “إن الحلاقة بصفة يومية أصبحت شيئًا من الماضي”.

وأشار المسح إلى أن عبوات شفرات من نوع ويلكنسون سورد بأمور جرومر Wilkinson sword Power &Groomer blades قد قفز سعره من 9. 49 إلى 10. 84 جنيه استرليني بنسبة ارتفاع 2.14 %. وفي خلال نفس العامين، ارتفع سعر عبوة الثلاثة أمواس من جيليت فينوس& أولاى بنسبة 11 % من 10. 46 إلى 11. 64 جنيه استرليني.

وتسيطر شركة جيليت على ثلثي حجم السوق العالمية، الذي يقدر بـ 4 بلايين استرليني، لكنها تواجه منافسة شرسة.