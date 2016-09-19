بعد قصف أمريكي على دير الزور ومقتل جنود بشار .. هكذا علّق خاشقجي و القاسم على إعلان واشنطن بدفع تعويضات

صحيفة المرصد:علق الإعلامي السعودي ، جمال خاشقجي، على إعلان أمريكا استعدادها النظر في دفع تعويضات مالية لذوي الجنود السوريين من الجيش التابع للرئيس، بشار الأسد، الذين قُتلوا عن “طريق الخطأ” في غارة كان هدفها تنظيم “داعش” قرب مطار دير الزور، تساءل خاشقجي ماذا عن “النصف مليون سوري” الذين قُتل ذويهم في الحرب التي مزقت الدولة منذ سنين؟ في حين قال الإعلامي السوري البارز، فيصل القاسم، إنه في حال كانت الضربة هدفها بالفعل استهداف الجيش السوري لأسقطت أمريكا مئات الآلاف منهم، على حد تعبيره وفقاً لموقع cnn.
وجاء في تعليقه في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “الولايات المتحدة تدرس دفع ديات لعوائل جنود النظام الذين سقطوا في غارة لها على مواقعهم أمس ! ماذا عن نصف مليون سوري؟”
ومن جانبه، قال القاسم، إنه لو كانت الولايات المتحدة تعتزم فعلا استهداف الجيش السوري، لقتلت مئات الآلاف منهم وأضاف حول مزاعم البعض بأن “أمريكا متحالفة مع النظام السوري” بأن “أمريكا لا تتحالف مع أحد إلا بما يخدم مصالحها. فهي تقصف قوات المعارضة أحياناً، وتدعمها أحياناً أخرى. وهي تدعم جيش النظام أحياناً، وتضربه عن طريق فصائلها على الأرض في معظم الأحيان،” حسبما نشر على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
الولايات المتحدة تدرس دفع ديات لعوائل جنود النظام الذين سقطوا في غارة لها على مواقعهم أمس ! ماذا عن نصف مليون سوري ؟ https://t.co/AJP6NEIB86
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 18, 2016
أمريكا بالغلط قتلت حوالي مائة جندي سوريا في دير الزور، كيف لو كانت تستهدف الجيش السوري فعلاً، لربما وضعنا ثلاثة اصفار إضافية أمام الرقم
— فيصل القاسم (@kasimf) September 18, 2016
تعليقات ( 12 )
💎⭐️عهود⭐️💎نعم أمريكا حربها على السنة فقط وقد ارتكبت مجازر في الفلوجة وتكريت وغيرها ولم تطلق صاروخ واحد على النجف او البصرة بل كان بالبصرة جنود بريطانيين فقط شكل
💎⭐️عهود⭐️💎من يظن ان سبب دمار سوريا هو بشار ماهو الا شخص ساذج للأسف ليت الثورة السورية لم تندلع . كانت سوريا في أوج عهدها وازدهار الصناعة والملابس والزراعة 😔
💎⭐️عهود⭐️💎انها لاتريده وهدفها إضعاف سوريا فقط بشار قال شيعة العراق يقتلون سنة العراق بلاسبب اما هو لم يحاربهم الا بعد ان ثاروا عليه .خدعة كبيرة خدعونا اليهود
عهودشفتوا ان الربيع العربي هو خطة يهودية الخريف اليهودي يجعل كل بلدان العرب يابسة مجدبة دفع تعويضات معناه ان أمريكا تؤيد بشار وهي توهم العرب تابع
جحدرنيران صديقة وصحيح امريكا لاتتحالف إلا مع مصالحها
صراحه @مخالف
الدروب سالكةصارت سورية ليست لاحد الكل يضرب ويقتل فيها جاهلية
راجمة صواريخالشي الوحيد اللي قاله الخميني وصدق وهو كذوب : امريكا الشيطان الأكبر
جبال سديركم قتلت امريكاء من المدنيين السنة في العراق وافغانستان وسورياء ولم تعوضهم او تفكر في تعويضهم هناك حلف امريكي روسي رافضي علوي مجوسي ضد السنة في كل مكان
عبدالعزيزخلااااص واضحه للأعمى امريكا تنتقم من السنه والقادم أسوأ
شبعنا كلام وسوالفكتير مشكله