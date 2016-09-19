  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

مكالمة تكشف خطة السيستاني لنشر التشيّع في مصر

19 سبتمبر, 2016 , 1:37 ص
مكالمة تكشف خطة السيستاني لنشر التشيّع في مصر
  • 751
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:بث القيادي السلفي وليد اسماعيل، مكالمة هاتفية بين القيادي الشيعي المصري أحمد راسم النفيس، وقيادي شيعي عراقي قال إنه من النجف الأشرف، ويتبع المرجع الشيعي أية الله علي السيستاني، حول العمل على نشر المذهب الشيعي في مصر.

ووفقًا للتسريب، فإن إيران طلبت من النفيس تأسيس مركز دراسات لإحياء التراث الفاطمي، وقال: “أحد الأساتذة الأفاضل في إيران طلب مني رؤية عامة عن الوضع في مصر، وأرسلت له ما طلب، ولكنني لم أحصل على إجابة”، مشيرًا إلى أن “أحد السادة اقترح انشاء مركز دراسات لإحياء التراث الفاطمي في مصر، وتقابلنا أكثر من مرة، ثم لا شيء، وبعد أن ارتبطت بوعود من باحثين في الجامعات المصرية، لم يف بوعده، وكأن شيئًا لم يكن” وفقاً لموقع إيلاف .

وألح عليه القيادي العراقي في معرفة أسماء الباحثين، وأدلى النفيس باسم واحد منهم، وقال إنه يدعى أحمد عبد الله، باحث يعمل على إحياء التراث الفاطمي.

وقال النفيس إن إحياء التراث الفاطمي مرتبط بالواقع الحالي، مضيفًا أنه مرتبط بـ”ملف تركيا وحركات الزنادقة”، وقال إن “أحد أشرس الفصائل المقاتلة في سوريا نور الدين زنكي، وهو الرجل الذي غدر بالدولة الفاطمية”.

وقال القيادي العراقي للنفيس: “يا شيخ ما هي الطرق التي يمكن من خلالها أن نرجع الدولة الفاطمية في مصر؟”.

ورد النفيس قائلاً: ارجاع الدولة الفاطمية في مصر علمها عند الله، لكننا نريد أن نبقي على الدولة في سوريا وفي العراق وفي إيران، لسنا في وضع يعطنا المبداءات، الأولوية ليست للمبداءات”.



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 2:17 ص

    حامد كرزاي

    اطردوا العراكية من بلاد العرب تفلحوا😁✌✌
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص
    عدد التعليقات:3040

    ولدالشيوخ

    المهم انتبهو يا عرب ويا مسلمين منهم.. هؤلاء الفرس المجوس فـ والله ما راح تخلصون من مشاكلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    سعود

    كلاب الخامنئي من الخونه المستعربين مثل السوس ينخر في جسد الأمه العربية. .لذلك يجب تنظيف العالم العربي منهم ومنع التشيع كما فعلت ماليزيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 2:03 ص
    عدد التعليقات:3040

    ولدالشيوخ

    الفقر شين يـ مسلمين.. وهذا الوتر اللي يلعب عليه الزنادقه الله لا يبلان. 😂😂😂😂😂😂 استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 1:57 ص
    عدد التعليقات:3040

    ولدالشيوخ

    والله لا تقول الا خير.. الفقير منهم بيطاوعهم لو تقوله فيه نبي جديد اسمه مناحي؟ وهذا خيشة رز وطحين وسكر وهذا جاموس وجاموسه! جلس يصوت لمناحي لين تخلص..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 1:53 ص

    خاالد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 1:52 ص

    جبال سدير

    اعتقد انة تم استدراج ذلك الشيعي المصري من شخص مصري وليس عراقي وفضح نفسة وعمالتة لايران والروافض لان لهجة الشخص الاخر لهجة مصرية واخذو ما في بطنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 1:45 ص

    صالح

    ما لنا وما ل مصر عندها علمائها يقوموا بما يحتم عليهم دينهم وهم حرين والهادي هو الله وكون الايرانين يشيعوهم او يصوفوهم فالمصريين اعلم وهم حريين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم