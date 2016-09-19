مكالمة تكشف خطة السيستاني لنشر التشيّع في مصر

صحيفة المرصد:بث القيادي السلفي وليد اسماعيل، مكالمة هاتفية بين القيادي الشيعي المصري أحمد راسم النفيس، وقيادي شيعي عراقي قال إنه من النجف الأشرف، ويتبع المرجع الشيعي أية الله علي السيستاني، حول العمل على نشر المذهب الشيعي في مصر.

ووفقًا للتسريب، فإن إيران طلبت من النفيس تأسيس مركز دراسات لإحياء التراث الفاطمي، وقال: “أحد الأساتذة الأفاضل في إيران طلب مني رؤية عامة عن الوضع في مصر، وأرسلت له ما طلب، ولكنني لم أحصل على إجابة”، مشيرًا إلى أن “أحد السادة اقترح انشاء مركز دراسات لإحياء التراث الفاطمي في مصر، وتقابلنا أكثر من مرة، ثم لا شيء، وبعد أن ارتبطت بوعود من باحثين في الجامعات المصرية، لم يف بوعده، وكأن شيئًا لم يكن” وفقاً لموقع إيلاف .

وألح عليه القيادي العراقي في معرفة أسماء الباحثين، وأدلى النفيس باسم واحد منهم، وقال إنه يدعى أحمد عبد الله، باحث يعمل على إحياء التراث الفاطمي.

وقال النفيس إن إحياء التراث الفاطمي مرتبط بالواقع الحالي، مضيفًا أنه مرتبط بـ”ملف تركيا وحركات الزنادقة”، وقال إن “أحد أشرس الفصائل المقاتلة في سوريا نور الدين زنكي، وهو الرجل الذي غدر بالدولة الفاطمية”.

وقال القيادي العراقي للنفيس: “يا شيخ ما هي الطرق التي يمكن من خلالها أن نرجع الدولة الفاطمية في مصر؟”.

ورد النفيس قائلاً: ارجاع الدولة الفاطمية في مصر علمها عند الله، لكننا نريد أن نبقي على الدولة في سوريا وفي العراق وفي إيران، لسنا في وضع يعطنا المبداءات، الأولوية ليست للمبداءات”.