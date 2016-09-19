  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فتاة “مغربية” تتهم إمام مسجد “سعودي” باغتصابها بعدما تعرفت عليه في الفيسبوك

19 سبتمبر, 2016 , 1:53 ص
فتاة “مغربية” تتهم إمام مسجد “سعودي” باغتصابها بعدما تعرفت عليه في الفيسبوك
  • 1٬608
  • 25
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : نشرت فتاة مغربية، تُدعى “لمياء معتمد”، فيديو على صفحات مواقع التواصل، ادعت فيه تعرُّضها للاغتصاب على يد سعودي ورفاقه، بعد أن خدعها وأوهمها بالزواج، وألقى بها بالشارع بلا سكن.

وأكدت الفتاة في الفيديو وفق ماذكره موقع سبق أنها تعرَّفت على السعودي من خلال موقع الفيس بوك، ثم جاءت للعمل لديه بفيزة عاملة، بعدها تزوجها، وعذبها، إلا أن والدها قال في فيديو آخر: إن ابنته كانت ضحية سعودي، قام بالاعتداء عليها واغتصابها في العديد من المرات قبل أن يتسبب في سجنها أكثر من سنة في أحد السجون.

وأوضح والد لمياء البالغة من العمر (22 عامًا) أنها عاشت أيامًا صعبة مع هذا السعودي، الذي يعمل إمامًا لأحد المساجد بجدة؛ وهو ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده، تثبت أنه قام بتزوير عقد زواجهما؛ ليتم اعتقاله، والحكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات. مشيرًا إلى أن ابنته كانت هي الأخرى عرضة للسجن؛ إذ حوكمت بالسجن عامين؛ وذلك نظرًا لعدم توافر كفيل لها بعد أن تخلى عن كفالتها السعودي المذكور.

وأكد والدها أن الكفيل السعودي قام بإرسال ابن عمه للمغرب حتى يتفاوض معه؛ إذ عرض عليه مبلغ 60 مليون سنتيم (ما يعادل ٣٠٠ ألف ريال)؛ لكي تتنازل ابنته عن القضية التي اعتُقل إثرها كفيلها، ويتم توثيق عقد الزواج رسميًّا، لكنه رفض هذا المقترح، وقرر مواصلة دعم ابنته من خلال الاعتماد على محامٍ للدفاع عنها من خلال وزارة الخارجية المغربية.

وأشار والدها إلى أن أقرباء السعودي تواصلوا مع شقيقه (عمها) الموجود في السعودية، وقاموا بالتفاوض معه، وعرضوا عليه مبلغًا ماليًّا كبيرًا، لكنه رفض بدوره تنازل ابنة أخيه عن القضية؛ ليقوم برفع طلب من أجل التكفل بها، لكنه قوبل بالرفض نتيجة تدخُّل كفيلها السعودي الذي يتوافر لديه معارف وعلاقات قوية؛ مكَّنته من مغادرة السجن، وإثبات صحة عقد الزواج الذي بحوزته، والذي يحتاج فقط إلى توقيع والد الزوجة.

وأشار الموقع إلى تورُّط مقيم يمني الجنسية بخلوة غير شرعية معها، وهو ما أكده مصدر إذ ذكر أنه تم ضبطها سابقًا من قِبل شرطة الجامعة بجدة في خلوة، ومخالفة الآداب العامة، ولا تزال موقوفة.



تعليقات ( 25 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    19 سبتمبر, 2016 , 2:25 ص
    عدد التعليقات:1722

    توووووونسية

    انا ضد الدول العربية أنها ترسل بناتها خدم لدول عربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 24
    19 سبتمبر, 2016 , 2:21 ص

    الغامدي

    لا تصدق كل ماتسمع ولا نصف ماترى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 23
    19 سبتمبر, 2016 , 2:21 ص

    جنوبية..🌻🌻

    أول مرة إقراء خبر يلحس مخي مافهمت قلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 22
    19 سبتمبر, 2016 , 2:20 ص

    بيكاسو

    يطلق البعض لحيتهم لأسباب دينية.. والبعض ليترزق بها في بعض المجتمعات العربية. ...والبعض بسبب زيادة أسعار امواس الحلاقة 😊
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 21
    19 سبتمبر, 2016 , 2:20 ص

    جنوبية..

    وانظبت معا السعودي وانظبت معا اليماني وعاشت معا ولد عمها يمكن فهمي بطيء بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 20
    19 سبتمبر, 2016 , 2:19 ص
    عدد التعليقات:1722

    توووووونسية

    كيف ترضى بالذهاب بعد تعارف الفيس بوك لتدخل بفيزة خادمة ثم حسب المقال تزوجها اذا أين الاغتصاب وكيف حدث الحق عليها أنها تتعرف على رجل ثم تذهب له
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 19
    19 سبتمبر, 2016 , 2:19 ص
    عدد التعليقات:2469

    ابن الوطن

    ههههه اخونجي****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 18
    19 سبتمبر, 2016 , 2:19 ص

    الله يظهر الحق الخبر فيه من التناقضات والغموض الشيء الكثير من يعرف حق المعرفة فلا يستغرب منهم مثل هذا االكذب والتزوير وقلب الحقائق .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص

    جنوبية..

    تعرفت عليه وعدها بالزواج اغتصبها عقدها حق الزواج غير صحيح سجنها سنة انسجن ثلاث سنين طلع بواسطة اغتصبها آخر كلام اغتصبها ولا متزوجها حد يفهمنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص
    عدد التعليقات:13573

    قلم الحقيقه

    هذا أخذك من المغرب وأتى بك الى هنا ليستمتع بك بالحرام وهو عاقد نيته على هذا الشيء والاماقبل بك زوجة له عن طريقة التعارف.أنتي من سمح له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 2:14 ص

    زمن

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 2:13 ص

    بيكاسو

    مع العلم بأني لست ضد إعفاء اللحية فهي حرية شخصية ولكن ضد التقدس والثقة بكل من أطلق لحيته أو صاحب مظهر ديني. .هذة الفكرة بإختصار ☺
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 2:10 ص

    ندى

    باين عليها نصابه كبيييره الغلط راكبها من ساسها لراسها ع قولة المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى.مالقت الا السعوديه ترمي بلاها عليها الله يعين على هالاشكال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص

    بيكاسو

    .وهل كل من أطلق لحيته أصبح من المبشرين بالجنة أو إنسان مقدس. .كما تشاهد في الخبر أمام مسجد وفاسد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 2:07 ص

    صريح

    العيب على الحكومة المغربية التي تسمح لبناتها بالذهاب للعمل كخادمات في دول الخليج. . باكستان وغيرها الكثير من الدول ترفض عمل حريمهم كخادمات في أي دولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    .........................

    بيكاسو،،،، عن عائشه رضى،الله عنها، واللذى اكرم الرجال بلحاها والنساء بحيائها،حقدك، علا السنه النبويه،يقتلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    فهد

    يبغون فلوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 2:03 ص

    القحطاني

    ارجوكم واطلبكم ماحد يقذف ولا يعلق على الموضوع بشي يشووه الاعراض سواء للمدعيه او للمدعي عليه .... اللهم اعطي كل ذي حق حقه وانصر اللمظلوم انك قدير ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  19. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 2:01 ص

    ..............

    السؤال الطويل العريض كيف يسمحون باستقدام خادمات صغار في السن هل من المعقول استقدام خادمه عمرها 20 سنه.لا حول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص

    الرجال ناقصين عقل ودين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص

    """"

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص

    مخالف

    اصبح السعودى هدف لتشويه السمعه من قبل, الرافضه او من ينوب عنهم بالوكاله,,وهم كثر لاكن القافله،، تسير والكلاب تنبح،نفس الصوره، تطلب تجمعامام السفاره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص

    بيكاسو

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 1:57 ص

    قال 300 الف ريال

    يعشقون القرش فلو عرضوا عليه 300 الف ريال ان يعوف السلطنه واخوه كذلك ثم اين دور السفارة المغربية عن تلك الفتاة واين الشرطة فبلاش بكش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 1:57 ص

    بيكاسو

    أمام مسجد وفاسد قلنالكم اللحية لاتعني القداسه أو تدين الشخص ☺
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم