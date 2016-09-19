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فيديو: شاهد.. كيف علّق الفراج على فوز الاتحاد الساحق على نادي الوحدة

19 سبتمبر, 2016 , 3:05 ص
فيديو: شاهد.. كيف علّق الفراج على فوز الاتحاد الساحق على نادي الوحدة
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صحيفة المرصد:تغزل الإعلامي الرياضي وليد الفراج في نادي الاتحاد بعد ضربه نظيره الوحدة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة مساء الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة الثالثة بدوري جميل للمحترفين.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه أكشن يا دوري على فضائية أم بي سي أكشن عقب نهاية موقعة الوحدة والعميد : ” اليوم يوم جميل للغاية لنادي الاتحاد،فقد عاد بقوة للدوري وأضاف نكهة له على طريقته الخاصة”.

أضاف : ” الفوز كان مميزا ورائعا للفريق الاتحادي ضد الوحدة ،وأستحق الوصول لصدارة ترتيب الدوري،فدوري من دون منافسة الاتحاد ليس له طعم،الحمد لله على السلامة يا عميد “.



تعليقات ( 2 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 3:51 ص

    بلعام

    لو ٥/٠ ممكن نسميه فوز ساحق لاكن ٥/٤يعني كأن النتيجة ٢/٠
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  2. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 3:17 ص

    والله ان الكورة السعودية انتهت من غير رجعة والسبب التخبط الي موجود في الرياضة السعودية. حرام بلد عظيم ومافيه الكوادر التي تحمل الراية.
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