الهريفي: كهربا 220 وهؤلاء ينطبق عليهم مثل “العور في ديرت العميان مفتح”

صحيفة المرصد: أثنى لاعب فريق النصر والمنتخب السعودي السابق ، فهد الهريفي على ناديي الاتحاد والشباب بعد تجاوزهما الوحدة بخمسة أهداف لثلاثة والأهلي بثلاثة أهداف لهدفين،في نهاية الأسبوع الثالث لدوري جميل للمحترفين.

وقال فهد الهريفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) تعليقا على فوز الاتحاد والشباب على الوحدة والأهلي بختام الجولة الثالثة للدوري : “مبروك للشباب والاتحاد .. العميد اليوم كهربا 220 .. وبن يطو يعطي الشباب أول إنتصار في الدوري” وفقاً لموقع النادي .

أضاف الهريفي : ” عيبنا لا نحكم الأمور وتلعب فينا العاطفه ، الاستعجال شين .. في دورينا كل شي وارد .. الفوز يجب ما قبله وتتكرر الحالة … جمهور كورة عاشق هذا ما أخرنا !

كما أنهى الهريفي تغريداته،قائلاً : ” بدون زعل .. بن يطو ، السهلاوي ، السومة .. نسخ أصلية في دوري ينطبق فيه المثل : العور في ديرت العميان مفتح”.