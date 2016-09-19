هزازي يرفض دكة الاحتياط ويطلب الرحيل من النصر

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر أن مهاجم فريق النصر نايف هزازي أبدى رغبته في الرحيل عن النادي، بالرغم من أنه لا يزال يتبقى عامان ونصف العام من عقد انتقاله من الشباب إلى النصر.

كما بينّت المصادر وفقاً لموقع “الرياضية”، أن هزازي ينوي التفاوض مع إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي لشراء المدة المتبقية من عقده ومغادرة النادي إلى وجهة أخرى، عازية رغبة اللاعب في الرحيل إلى تجاهل مدربه الكرواتي زوران ماتيتش وإبقائه على دكة البدلاء.