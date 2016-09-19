التشفير وفارس والناقل..!

• خسر الهلال وفاز النصر وضاقت وسائل التواصل الاجتماعي بروادها..!

• فارس عوض يصرخ في المباراتين «ياربااااااااه» فقلت لا تجامل على حساب صوتك يا صديقي..!

• جدل تحكيمي في مباراة النصر والقادسية حله محمد الفودة بخبرة السنين، ووضع الكثيري محلل «يو إف إم» هدف النصر موضع الشك والريبة..!• هدوء في القنوات الفضائية صاحب خسارة الهلال لدرجة مع تشابه الكلمات والتبريرات اعتقدت أنه بيان هلالي وزع على الضيوف والتزموا به..!

• الاتفاق الكبير في طريق عودته ضرب النصر والهلال ولا ندري الدور على من؟

• انتبه يا فارس على حبالك الصوتية، فما سمعته في مباراة النصر ضريبة إجهاد مباراة الهلال..!

• وفي ذات السياق، أسأل الغالي عبدالعزيز البكر: ألم يحن الوقت أن تواجه جماعتنا في الناقل الرسمي بضرورة تطعيم استديو التحليل بمذيع آخر تتناوب «أنت وياه» على قيادة الاستديو بدل هذا الاستنزاف لك وللثلاثي عبدالجواد والدعيع والشنيف..!

• لماذا -وهذه لهم وليست لك أخي عبدالعزيز- لا يكون لكل مباراة استديو تحليلي مثل ما كانت تفعل القنوات الرياضية..!

• إمبراطورية بهذا الحجم ولم تستطع مجاراة دوري دفعت من أجله ملايين من الأفضل لها أن تبيع بعض المباريات على قنوات أخرى قادرة على أن تشيل هذا العبء عن الناقل الذي من حبنا له وتقديرنا له لا نرضى عليه اللوم أو النقد..!

• أما التشفير الذي نسمع به هذه الأيام فأعتقد بل أكاد أجزم أن كراسة الشروط بين الناقل والاتحاد من ضمنها عدم التشفير، لأن تجربتنا مع التشفير كانت مريرة، وأعتقد أن هذا توجه القيادة وليس الاتحاد..!

• ففضلا لا تلعبوا بهذه الورقة التي إن أقرت -لا سمح الله- سيتجه شبابنا للمقاهي للمتابعة، وهنا مكمن رفض القيادة العليا..!

• ثمة إعلاميون ما زالوا يشوهون الإعلام في «تويتر» ويشوهون المنابر التي ينتمون لها، لكن الأكيد أن التشويه مستمر ولكن إلى متى؟

• الغريب أن بعضهم مستأنس بهذا التشويه لدرجة الفرح، ولا تستغربوا، فبيننا من يفرح بالقبح ومن يعتبره وسيلة للوصول إلى غاية ميكفيللي..!

• سؤالي الأخير إلى مدرب المنتخب مارفيك: ماذا يمكن أن تقول لنا قبل أستراليا؟

• هل من جديد في الشكل والمضمون أم ننتظر «إبرة زيتية» أخرى من جهاز المنتخب الطبي..!

• ومضة:

يقول أنيس منصور: الأغنياء جدا والفقراء جدا كذابون..!

نقلا عن عكاظ