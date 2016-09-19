صحيفة المرصد: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قيام أفراد قبلية عمانية بجلد العريس الذي يتزوج ابنتهم. ويبين الفيديو المتداول، مجموعة من أفراد القبلية يجلسون خلف العريس لحظة عقد القران، وما أن ينتهي المأذون من عقد القران حتى يشهر أفراد القبلية عصي الخيزران وينهالون بالضرب على ظهر العريس.
فيديو: قبيلة عمانية “يكافئون” عريس ابنتهم بجلده على ظهره بعصا خيزران!
صحيفة المرصد: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قيام أفراد قبلية عمانية بجلد العريس الذي يتزوج ابنتهم. ويبين الفيديو المتداول، مجموعة من أفراد القبلية يجلسون خلف العريس لحظة عقد القران، وما أن ينتهي المأذون من عقد القران حتى يشهر أفراد القبلية عصي الخيزران وينهالون بالضرب على ظهر العريس.
تعليقات ( 5 )
خلك بعيد حبك يزيد 😊اللهم إرنا الحق حقآ وارزقنا إتباعه وإرنا الباطل باطلآ وارزقنا إجتنابه .
مخالف النشرامحق من زواج
مرسي الزهرانيشكرا تعليق 2 على التوضيح ...
سامية خالدهههه يأدبونه بدري عشان مايؤذي بنتهم وكل. ماسولت له نفسه يأذيها تذكر الجلده وتراجع اعجبتني الفكرة ليتها تطبق عندنا هههههه
سعودي وافتخرهههههههه يجلدونه قبل مايجلد بنتهم من حقهم عادات توارثوها من الاجداد المفروض مع التطور توضع صورة العريس بالايباد ويجلدون صورته وبهذا يكون جلدو هههههههه