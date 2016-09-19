فيديو: قبيلة عمانية “يكافئون” عريس ابنتهم بجلده على ظهره بعصا خيزران!

صحيفة المرصد: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قيام أفراد قبلية عمانية بجلد العريس الذي يتزوج ابنتهم. ويبين الفيديو المتداول، مجموعة من أفراد القبلية يجلسون خلف العريس لحظة عقد القران، وما أن ينتهي المأذون من عقد القران حتى يشهر أفراد القبلية عصي الخيزران وينهالون بالضرب على ظهر العريس.

