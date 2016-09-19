الجماهير الأهلاوية :الفريق بلا «روح».. و”غوميز” يتخبط

صحيفة المرصد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً (تويتر) من قبل الجماهير الأهلاوية بعد الخسارة التي مُني بها الفريق أمام مستضيفه الشباب مساء أمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الثالث من دوري جميل للموسم الكروي الحالي، وما كان من الجماهير بعد أن أطلق الحكم عبدالرحمن السلطان نهاية اللقاء إلا أن بدأت بشن سيوفها على مدرب الفريق البرتغالي غوميز الذي اعتبرته الجماهير «متخبطا» وأخطأ في التشكيل من بداية اللقاء، إضافة إلى تأخره في التغيير وعدم قراءة الخصم بالشكل الصحيح، كما استغربت من الأخطاء البدائية من المدافع عقيل بلغيث التي كلفت الفريق خسارة اللقاء وعدم تعامله مع بعض الكرات بالشكل الصحيح مما أدى إلى تسجيل هدفين للشباب حملتها الجماهير للمدافع الأيمن عقيل بلغيث، كما أن البعض حمّل خسارة الفريق لغياب الروح عن الفريق التي غابت مع غياب القائد تيسير الجاسم الذي وضح غيابه جلياً في أرض الملعب، مشيرة إلى أن الفريق بهذه الروح لن يذهب بعيداً خصوصاً أن الجولة القادمة ستجمع الفريق مع شقيقه الاتحاد في الديربي المنتظر, بحسب صحيفة “عكاظ”.