الجماهير الأهلاوية :الفريق بلا «روح».. و”غوميز” يتخبط

صحيفة المرصد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً (تويتر) من قبل الجماهير الأهلاوية بعد الخسارة التي مُني بها الفريق أمام مستضيفه الشباب مساء أمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الثالث من دوري جميل للموسم الكروي الحالي، وما كان من الجماهير بعد أن أطلق الحكم عبدالرحمن السلطان نهاية اللقاء إلا أن بدأت بشن سيوفها على مدرب الفريق البرتغالي غوميز الذي اعتبرته الجماهير «متخبطا» وأخطأ في التشكيل من بداية اللقاء، إضافة إلى تأخره في التغيير وعدم قراءة الخصم بالشكل الصحيح، كما استغربت من الأخطاء البدائية من المدافع عقيل بلغيث التي كلفت الفريق خسارة اللقاء وعدم تعامله مع بعض الكرات بالشكل الصحيح مما أدى إلى تسجيل هدفين للشباب حملتها الجماهير للمدافع الأيمن عقيل بلغيث، كما أن البعض حمّل خسارة الفريق لغياب الروح عن الفريق التي غابت مع غياب القائد تيسير الجاسم الذي وضح غيابه جلياً في أرض الملعب، مشيرة إلى أن الفريق بهذه الروح لن يذهب بعيداً خصوصاً أن الجولة القادمة ستجمع الفريق مع شقيقه الاتحاد في الديربي المنتظر, بحسب صحيفة “عكاظ”.
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تعليقات ( 6 )
عدد التعليقات:13853
هيفاء @يسعد صباحك بسمه ☺️💙 منوره ي قممر
ابن الوطنتعليق رقم 1 صحيح الحقد ازلي , تونا في الجوله الثالثه , حسستني اننا نلعب في دوري الاربعه , المشوار طويل , والاول اليوم هو سراب ,, الاهلي فريق كبير ....
(صح )البصاص فيتفا المؤشر مكانهم دكة البدلاء ولم يفعلوا شيئا . عبد الفتاح والعواجي ومهند أولى باللعب منهم كأساسايين. بالغيث أخطائه كثيره وقاتله .
بس طويسيمحنا متعودين على الهزيمه
عدد التعليقات:5121
بسمهعاااادي لو دامت لك ماوصلت لغيرك 👌🏻
هذا هو المستوى الحقيقي للأهليوهذا ما يثبت ما كنا نقوله بأن بطولات الموسم المنصرم إنما كانت بدفع سداسي من إتحاد عضو شرفه والدامع على فرحة الفوز.