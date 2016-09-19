شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

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تعليقات ( 106 )
عدد التعليقات:13874
هيفاء @بعد عمري ربي لايحرمنى منك ي توووته ياشيخه النت يقهههر
عدد التعليقات:3345
تووتهمن عيوني ياهيييوف قاعده على قلوبهم اهم شي عندي انتي والبنات و باقي الملاقيف بطقاق
??ت 76 قصف جبهتكن يا شنبات ههههههههههههاي
عدد التعليقات:13874
هيفاء @هههههههههه طنشي من القهر يقولون كذا والله ياتووته شوفتك عيد اهم شي بين فتره وفتره بنشوفك هنا لايشغلونك الملاقيف ههه
??هههههههه عنوبه زنوبه اه بطني
عدد التعليقات:6779
الحرمانتعجبني الزوجه الي تهتم بمظهر زوجه الكرش والجلابيه وسروال سنه ولا بصقر خليه يلبس وزره مدامك لابسه جلابيه روز من كامشه
عدد التعليقات:3345
تووتهمن زنوبه جتكم وحده جديده ياهيووف
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنزيدي مجلوط ارحل
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخولبسمتك ٺرخص غوالي سنيني همي يزول وصادق الشوق يزداد.. ياللي صباحك غير قلي صباح الخير. ولو خيروني بين فرقاك والموت كني مخير بين خالي وعمي..☝☝
عدد التعليقات:3345
تووتهكل هذا وباقي مامتي موووتي دام جاك مغص واكتئاب ولوعة كبد الله***
أبو أسامةكيف بربره ومن أين وصلت لنا هل هي من بربر أو أنها تقرب لـ الكلمه المشهورة ( بربسه ) أو هما أخوين أو أختين من عائله***
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنهههههه البشري زويته ازرع توت في حفرة الزيت يا زويته
عدد التعليقات:3345
تووتهجو الملاقيف ماصدقو على الله
حسيبك الله....نشره على العقآل في بعض العلوم // ونسامح الجهآل دنيا وآخره.. *** - وهرجٍ يجي من دون توقيع وختوم// نشطب عليه امن اوله الياااخره ,,***
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنادعس على زيود ابرهه
ااببووححممووددالمهج رشيد .. الله يشفيك من داء العالمي .. أحترم عقولنا يا طاقية !
عدد التعليقات:13874
هيفاء @بصررراحه ابدااع بس اكثر شي شفت مباراة الاهلي عشان كلها بنفس الوقت ههه بس على فكره الاتحاد راح يلعب مع الاهلي ومستوى الاهلي عال العال ههه
عدد التعليقات:3345
تووتهوش رايك في الاتحاد امس 😎
عدد التعليقات:3345
تووتهالملاقيف متواجدين دائماً وابداً لكن طناااش على قولتك
عدد التعليقات:13874
هيفاء @هههه ايش رايك في الملاقيف والله من بعدك الصفحه صارت غييير كثرة المعرفات المجهوله وهاتي شوفي تعليقات تجيب الهم 😭😝
الى بنت الوطناحسك ***وقاعد مسوي فيها انا عزران......
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخخبر عاجل 🔴🔴: الصامولي.. والحليب والجبن هذه الأيام. الاكثر مبيعا في المملكه "̮ 😅😅..
deletedالبنات ***وهم قاعدين يقرقرون على الفاضي ولا همهم بطونهم .....
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنمخالف للنشر
عدد التعليقات:13874
هيفاء @ههه 😂😂 استغفرالله ياربي شوفي هو بكيفه يزيد وزنه لا كان انتي حاااولي تحافظين ع وزنك نصيحه ههه
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخالحوار يفضح العقول.. والغضب يفضح الأخلاق اذا حاورت انسان فسترى عقله واذا اغضبته فسترى خلقه. ✍ من اجمل ما قراته بحياتي..
deletedالبنات المفروض ما يعلقون.....
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنتوته نسقي المزرعه لكم بالزيت و الزنجفيل
عدد التعليقات:3345
تووتهعاد انا لمحت لكم اني بتزوج وقلت اني بغيب
عدد التعليقات:3345
تووتهلا ما يحبونه يزيدهم جوع تلقين وجهه كامش لو اكل اكل لبناني ماينفع الا الكبسه تبسطهم كل واحد وكرشته وش تعودت عليه
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنلعن الله بني جحش
عدد التعليقات:2490
ابن الوطننياق ملبنه
عدد التعليقات:13874
هيفاء @أن شاء الله تكون بخيير بس اختفت فجاء مثلك والله اعلم توقعااتي وانشاء الله صح ربي يسعدهااا يارب 🌹🌹
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنراكز لك الرمح تموت فيه
عدد التعليقات:13874
هيفاء @هههههههههههه مايحبون الاكل البناااني هه
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخالعلاقات.. لا تقاس بطول العشره انما تقاس بجميل الأثر وجميل الأخلاق. فكم من معرفه قصيره لكنها بجمالها وهدوئها اعمق وانقى من اطول معرفه..
عدد التعليقات:3345
تووتهيمكن اعرست امووون وراحت جده وانا جيت مكانها تبادل اماكن
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنالمترو سريع غابه يلقم التماسيح
عدد التعليقات:3345
تووتهغداء السعوديين معروف كبسة لحم والا كبسه دجاج وايدام وسلطه وكفايه يحمدون ربهم لو ما اكلتيهم رز الرجال تلقينهم عند الثلاجه طول الوقت😂احشيه رز وانفكي
عدد التعليقات:13874
هيفاء @امووت فيها حلاوه بقره هه لاتضحكون والله طعمها روعه اممممم 😋😋
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنG3
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنحلاوة وحيد القرن
عدد التعليقات:13874
هيفاء @اموووون حاسه متزوجه بس ماتبي تقوول احساسي يقوول هههه
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنزنجفيل حلبه توت زيت صمغ
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخعزيزي المعلم.. عندما تقابل احد زملائك فيناديك يا عسل يا غالي يا حبيب القلب. فـ اعلم يا رعاك الله ان الرجال ناسي اسمك..!!
عدد التعليقات:13874
هيفاء @ههه ربي يسسعدك توووته وجبة الغداء اهم شي اطبخي خليك بنت سنعه سوي حركات في الطبخ تفنني 😂😂👏🏻
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنهههه البشري يخلط الزيت مع التوت
عدد التعليقات:3345
تووتهانا ما احبها حلاوه بقره بس بعض الاحيان اكلها مجامله
عدد التعليقات:2490
ابن الوطنهههههه البشري توت زويته
عدد التعليقات:3345
تووتهخلاص مرت سنه كل شويه تقولين سنتين لا تحددين خليها على ربك
عدد التعليقات:13874
هيفاء @ههههه حلو البراد مومتعوده على الاجواء الاوربيه تدفي زين وخليك على الزنجبيل 😂
عدد التعليقات:3345
تووتهياااارب تكونين جنبي ياااارب 😃 عاد انتي ديرتك هنا بس انتي تحبين البيتزا والمكرونه يعني يمكن تعيشين في ايطاليا 😎
عدد التعليقات:13874
هيفاء @حلاوه بقرة الاصليه لذيذه ي ولد الشيوخ ههه لايغرك الاسم طعمها ووااوو ههه
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخفوائد يوم الأحد😊 ١- الأحد الماضي الوقوف بعرفه ٢-الأ حد امس الوقوف بالطابور الصباحي ٣- الأحد الجاي الوقوف عند الصراف كم انت غالي ايها الأحد..
عدد التعليقات:13874
هيفاء @ابشرك بعد سنتين حالياااا ان شاء الله لاااااا مابي لاتدعين ههه
عدد التعليقات:3345
تووتهبس ابها برد وانا ماني متعوده على البرد الحين سرت جنب امووون يمكن انقل الرياض عند بدور مابقي الا هي عشان ماتزعل
عدد التعليقات:6779
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتولّني فيمن تولّيت﴾ كرّرها في دعائك فإذا تولاك الله سخر لك كُل شيء ولو كان في نظرك مستحيلاً .
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوختيراميسو" نوع من انواع الحلويات الايطاليه الشهيره.. تعني ارفع معنوياتي. من جد ناس ذوق فيه ناس عندهم حلاوه اسمها حلاوة بقر🐮😓 الله يحلي اوقاتكم..
عدد التعليقات:13874
هيفاء @ههههههههههههههه لا مااحب الفرموزه ولا العريكه الله يستر وين بكون 😂😂💙
عدد التعليقات:3345
تووته😚الله يسعدك ويوفقك هيييوف وعقبال ما تبشرينا بزواجك يارب الله يرزقك الزوج الصالح آمين
عدد التعليقات:13874
هيفاء @حتى ابها حلوه مو مهم قريبا او بعيده المهم تعيشي حياتك وتنبسطي يااارب لاتفكري بهذا الشي حيااتك اهم 😘 ربي يسعدك
عدد التعليقات:3345
تووتهسرت ساكنه عند اهل العريكه من كثر ما كنت اقول عريكه انتي قولي بليله والا فرموزه عشان تقعدين في جده ماتخرجين منها لما تتزوجين
عدد التعليقات:13874
هيفاء @الله يووفقك الف مبررروك الله يسعدكم حبو بعض ههه عقبال تبشريني 💑👨👨👧👦 المهم اسالي بين فتره وفتره ولاتنشغلي في الصحيفه كثير ههه
عدد التعليقات:3345
تووتهوالله ذكريات حلوووه صداقتنا انا وانتي وبدور الله يديمها
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخكن ايجابي فبدلا من انتقاد نفسك والاخرين ابحث عن شيء يعجبك في نفسك وبكل من تعرف وبدلا من التركيز على اخفاقاتك ركز على نجاحك وانجازاتك. صباح النجاح..
عدد التعليقات:3345
تووتهوالله ياهيييوف ماصرت قريبه منك في جده الحين بيتي في الجنوب في ابها 😭
عدد التعليقات:3345
تووتههههههههه هلا فيك هيووف سرت دبا شوي 😆 غياب شهر فقط على قولتهم شهر العسل
حسيبك الله....المرجلة بين الرجال أخذ وعطاء // اسمع وخل العالم المسترجله،، *** - ماهو بعيب إليا اعتذرت عن الخطأ // العذر في بعض المواقف مرجله !!***
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخواعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وصباح الخير عاللي عندهم روحي..
عدد التعليقات:13874
هيفاء @والله امس في بالي وكنت اتصفح الصفحات القديمه واضحك على تعليقاتنا وعبى العريكه وههه المندي ودعيت ربي يسعدك واليوم انتي هنا مو مصدقه احس بحلم 😭😂
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخاصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملكُ وله الحمد وهو على كل شئ قدير رب اسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده..
عدد التعليقات:3345
تووتههيووووف وينك 👀
عدد التعليقات:13874
هيفاء @هلاااا وغلااا توووته 😳 وعليكم السلام انتي يالي كيفك وايش العلوووممم كل هذا غياب يادبا😘😘
شيماء الأنيقةالصفحة كئيبة يالله صباح خير. خروووج
عدد التعليقات:13874
هيفاء @تمنوا - وابتسموا - وتوكلوا فربكم كريم ..❤️
عدد التعليقات:3345
تووتهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🙋صبااااح الخير 🌹كيفك هييييوف والله اشتقت لك 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍
عدد التعليقات:13874
هيفاء @اللهم أني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك أنت الله لا اله الا أنت وحدك لاشريك لك وان محمدا عبدك ورسولك 🌾
عدد التعليقات:13874
هيفاء @وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : صباح جميل باذن الله 🌺
عدد التعليقات:8219
اللامي10اللهم أسقنا غيثاً مغيثا هنيئاً مريئاً
عدد التعليقات:8219
اللامي10اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخصباح الخير.. مشرفنا الغالي اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين. اسعد الله صباحكم بكل خير..
عدد التعليقات:8219
اللامي10السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بالخير والنور جميعآ🌼🌺🍃
عدد التعليقات:8219
اللامي10كن راقياً في كلامك سهلاً في تعاملك فلا تؤذي ولاتجرح كن طيفاً جميلاً يصل الى القلوب فيجعلها تبتسم كن ذكرى جميلة لاتنسى ولا تمحوها السنين🌺🌿
عدد التعليقات:8219
اللامي10أسمك او معرفك المستعار لا يعفيك من عقوبه الله سبحانه وتعالى هو يعلم من أنت و يعلم ما في صدرك اترك ذم الناس و اتهامهم بغير علم.!!
عدد التعليقات:8219
اللامي10قال رسول لله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
عدد التعليقات:8219
اللامي10اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
عدد التعليقات:3056
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عدد التعليقات:8219
اللامي10لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير