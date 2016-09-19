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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

19 سبتمبر, 2016 , 10:30 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
  • 1٬508
  • 106
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-فهد الجبيري

9

الجزيرة-منال محمد

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 106 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 106
    19 سبتمبر, 2016 , 12:21 م
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    بعد عمري ربي لايحرمنى منك ي توووته ياشيخه النت يقهههر
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  2. 105
    19 سبتمبر, 2016 , 12:15 م
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    من عيوني ياهيييوف قاعده على قلوبهم اهم شي عندي انتي والبنات و باقي الملاقيف بطقاق
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  3. 104
    19 سبتمبر, 2016 , 12:00 م

    تعليق 76 انصحكم بقرائته ههههه
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  4. 103
    19 سبتمبر, 2016 , 11:58 ص

    ??

    ت 76 قصف جبهتكن يا شنبات ههههههههههههاي
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  5. 102
    19 سبتمبر, 2016 , 11:56 ص

    ***هههههههههههههاي
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  6. 101
    19 سبتمبر, 2016 , 11:55 ص

    اي قهر ؟ يا بنت الحد الجنوبي
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  7. 100
    19 سبتمبر, 2016 , 11:54 ص

    اي قهر ؟ يا بنت الحد الجنوبي
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  8. 99
    19 سبتمبر, 2016 , 11:53 ص

    هههههه
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  9. 98
    19 سبتمبر, 2016 , 11:52 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    هههههههههه طنشي من القهر يقولون كذا والله ياتووته شوفتك عيد اهم شي بين فتره وفتره بنشوفك هنا لايشغلونك الملاقيف ههه
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  10. 97
    19 سبتمبر, 2016 , 11:52 ص

    ??

    هههههههه عنوبه زنوبه اه بطني
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  11. 96
    19 سبتمبر, 2016 , 11:51 ص

    برااااااااااا
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  12. 95
    19 سبتمبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:6779

    الحرمان

    تعجبني الزوجه الي تهتم بمظهر زوجه الكرش والجلابيه وسروال سنه ولا بصقر خليه يلبس وزره مدامك لابسه جلابيه روز من كامشه
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  13. 94
    19 سبتمبر, 2016 , 11:48 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    من زنوبه جتكم وحده جديده ياهيووف
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  14. 93
    19 سبتمبر, 2016 , 11:48 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    زيدي مجلوط ارحل
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  15. 92
    19 سبتمبر, 2016 , 11:47 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    ولبسمتك ٺرخص غوالي سنيني همي يزول وصادق الشوق يزداد.. ياللي صباحك غير قلي صباح الخير. و‏لو خيروني بين فرقاك والموت ‏كني مخير بين خالي وعمي..‏☝☝ ‏
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  16. 91
    19 سبتمبر, 2016 , 11:47 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    كل هذا وباقي مامتي موووتي دام جاك مغص واكتئاب ولوعة كبد الله***
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  17. 90
    19 سبتمبر, 2016 , 11:47 ص

    أبو أسامة

    كيف بربره ومن أين وصلت لنا هل هي من بربر أو أنها تقرب لـ الكلمه المشهورة ( بربسه ) أو هما أخوين أو أختين من عائله***
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  18. 89
    19 سبتمبر, 2016 , 11:46 ص

    زنوبه المزن هيفا توته امون اكثر بنات عرفتهم بحياتي *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 88
    19 سبتمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    هههههه البشري زويته ازرع توت في حفرة الزيت يا زويته
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  20. 87
    19 سبتمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    جو الملاقيف ماصدقو على الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 86
    19 سبتمبر, 2016 , 11:45 ص

    حسيبك الله....

    ‏نشره على العقآل في بعض العلوم // ونسامح الجهآل دنيا وآخره.. *** - وهرجٍ يجي من دون توقيع وختوم// نشطب عليه امن اوله الياااخره ,,***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 85
    19 سبتمبر, 2016 , 11:45 ص

    ***بنت هنا اسمها بحرف الهاء خخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 84
    19 سبتمبر, 2016 , 11:44 ص

    ابن الوطن منو تقصد بالزيود!!!!!؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 83
    19 سبتمبر, 2016 , 11:44 ص

    الله ياخذكن اخذ عزيز مقتدر لوعتو كبدي رايح اتقيأ
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  25. 82
    19 سبتمبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    ادعس على زيود ابرهه
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  26. 81
    19 سبتمبر, 2016 , 11:42 ص

    يقولو هيفا ***خخخخخ
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  27. 80
    19 سبتمبر, 2016 , 11:42 ص

    ااببووححمموودد

    المهج رشيد .. الله يشفيك من داء العالمي .. أحترم عقولنا يا طاقية !
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  28. 79
    19 سبتمبر, 2016 , 11:41 ص

    الله يقطعكن اطلعن
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  29. 78
    19 سبتمبر, 2016 , 11:40 ص

    خيسوو الصفحه صارت كئيبه
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  30. 77
    19 سبتمبر, 2016 , 11:40 ص

    هيفا وتوته اكررررهم بجد ***
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  31. 76
    19 سبتمبر, 2016 , 11:39 ص

    البنت كيف تعرفها هادئه جميله حساسه راقيه / ماتحب المباراة ولا تحشر روحها مع الشباب علشان تقول انا كوووول وسبورتيه علينا ي ام شنب
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  32. 75
    19 سبتمبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    بصررراحه ابدااع بس اكثر شي شفت مباراة الاهلي عشان كلها بنفس الوقت ههه بس على فكره الاتحاد راح يلعب مع الاهلي ومستوى الاهلي عال العال ههه
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  33. 74
    19 سبتمبر, 2016 , 11:37 ص

    توته تجيب المغص وع وع وع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 73
    19 سبتمبر, 2016 , 11:35 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    وش رايك في الاتحاد امس 😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 72
    19 سبتمبر, 2016 , 11:33 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    الملاقيف متواجدين دائماً وابداً لكن طناااش على قولتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 71
    19 سبتمبر, 2016 , 11:30 ص

    بنت الوطن كلك ذوق
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  37. 70
    19 سبتمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    هههه ايش رايك في الملاقيف والله من بعدك الصفحه صارت غييير كثرة المعرفات المجهوله وهاتي شوفي تعليقات تجيب الهم 😭😝
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  38. 69
    19 سبتمبر, 2016 , 11:29 ص

    اللهم اجعل هذا اليوم خير لعبادك الصالحين ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 68
    19 سبتمبر, 2016 , 11:27 ص

    الى بنت الوطن

    احسك ***وقاعد مسوي فيها انا عزران......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 67
    19 سبتمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    ‏خبر عاجل 🔴🔴: ‏ الصامولي.. والحليب والجبن ‏هذه الأيام. الاكثر مبيعا في المملكه "̮ 😅😅..
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  41. 66
    19 سبتمبر, 2016 , 11:25 ص

    deleted

    البنات ***وهم قاعدين يقرقرون على الفاضي ولا همهم بطونهم .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 65
    19 سبتمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 64
    19 سبتمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    ههه 😂😂 استغفرالله ياربي شوفي هو بكيفه يزيد وزنه لا كان انتي حاااولي تحافظين ع وزنك نصيحه ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 63
    19 سبتمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    الحوار يفضح العقول.. والغضب يفضح الأخلاق اذا حاورت انسان فسترى عقله واذا اغضبته فسترى خلقه. ✍ من اجمل ما قراته بحياتي..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 62
    19 سبتمبر, 2016 , 11:22 ص

    deleted

    البنات المفروض ما يعلقون.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  46. 61
    19 سبتمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    توته نسقي المزرعه لكم بالزيت و الزنجفيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 60
    19 سبتمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    عاد انا لمحت لكم اني بتزوج وقلت اني بغيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 59
    19 سبتمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    لا ما يحبونه يزيدهم جوع تلقين وجهه كامش لو اكل اكل لبناني ماينفع الا الكبسه تبسطهم كل واحد وكرشته وش تعودت عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 58
    19 سبتمبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    لعن الله بني جحش
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 57
    19 سبتمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    نياق ملبنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 56
    19 سبتمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    أن شاء الله تكون بخيير بس اختفت فجاء مثلك والله اعلم توقعااتي وانشاء الله صح ربي يسعدهااا يارب 🌹🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 55
    19 سبتمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    راكز لك الرمح تموت فيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 54
    19 سبتمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    هههههههههههه مايحبون الاكل البناااني هه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 53
    19 سبتمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    العلاقات.. لا تقاس بطول العشره انما تقاس بجميل الأثر وجميل الأخلاق. فكم من معرفه قصيره لكنها بجمالها وهدوئها اعمق وانقى من اطول معرفه..
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  55. 52
    19 سبتمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    يمكن اعرست امووون وراحت جده وانا جيت مكانها تبادل اماكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 51
    19 سبتمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    المترو سريع غابه يلقم التماسيح
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 50
    19 سبتمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    غداء السعوديين معروف كبسة لحم والا كبسه دجاج وايدام وسلطه وكفايه يحمدون ربهم لو ما اكلتيهم رز الرجال تلقينهم عند الثلاجه طول الوقت😂احشيه رز وانفكي
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  58. 49
    19 سبتمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    امووت فيها حلاوه بقره هه لاتضحكون والله طعمها روعه اممممم 😋😋
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 48
    19 سبتمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    G3
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  60. 47
    19 سبتمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    حلاوة وحيد القرن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 46
    19 سبتمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    اموووون حاسه متزوجه بس ماتبي تقوول احساسي يقوول هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 45
    19 سبتمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    زنجفيل حلبه توت زيت صمغ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 44
    19 سبتمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    ‏عزيزي المعلم.. ‏عندما تقابل احد زملائك فيناديك ‏يا عسل ‏يا غالي ‏يا حبيب القلب. فـ اعلم يا رعاك الله ان الرجال ناسي اسمك..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 43
    19 سبتمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    ههه ربي يسسعدك توووته وجبة الغداء اهم شي اطبخي خليك بنت سنعه سوي حركات في الطبخ تفنني 😂😂👏🏻
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  65. 42
    19 سبتمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    هههه البشري يخلط الزيت مع التوت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 41
    19 سبتمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    انا ما احبها حلاوه بقره بس بعض الاحيان اكلها مجامله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 40
    19 سبتمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:2490

    ابن الوطن

    هههههه البشري توت زويته
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  68. 39
    19 سبتمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    خلاص مرت سنه كل شويه تقولين سنتين لا تحددين خليها على ربك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 38
    19 سبتمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    ههههه حلو البراد مومتعوده على الاجواء الاوربيه تدفي زين وخليك على الزنجبيل 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 37
    19 سبتمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    ياااارب تكونين جنبي ياااارب 😃 عاد انتي ديرتك هنا بس انتي تحبين البيتزا والمكرونه يعني يمكن تعيشين في ايطاليا 😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 36
    19 سبتمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    حلاوه بقرة الاصليه لذيذه ي ولد الشيوخ ههه لايغرك الاسم طعمها ووااوو ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 35
    19 سبتمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    فوائد يوم الأحد😊 ١- الأحد الماضي الوقوف بعرفه ٢-الأ حد امس الوقوف بالطابور الصباحي ٣- الأحد الجاي الوقوف عند الصراف كم انت غالي ايها الأحد..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 34
    19 سبتمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    ابشرك بعد سنتين حالياااا ان شاء الله لاااااا مابي لاتدعين ههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  74. 33
    19 سبتمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    بس ابها برد وانا ماني متعوده على البرد الحين سرت جنب امووون يمكن انقل الرياض عند بدور مابقي الا هي عشان ماتزعل
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  75. 32
    19 سبتمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:6779

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ‏وتولّني فيمن تولّيت﴾ ‏كرّرها في دعائك فإذا تولاك الله سخر لك كُل شيء ولو كان في نظرك مستحيلاً .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 31
    19 سبتمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    تيراميسو" نوع من انواع الحلويات الايطاليه الشهيره.. تعني ارفع معنوياتي. من جد ناس ذوق فيه ناس عندهم حلاوه اسمها حلاوة بقر🐮😓 الله يحلي اوقاتكم..
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  77. 30
    19 سبتمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    ههههههههههههههه لا مااحب الفرموزه ولا العريكه الله يستر وين بكون 😂😂💙
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 29
    19 سبتمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    😚الله يسعدك ويوفقك هيييوف وعقبال ما تبشرينا بزواجك يارب الله يرزقك الزوج الصالح آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 28
    19 سبتمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    حتى ابها حلوه مو مهم قريبا او بعيده المهم تعيشي حياتك وتنبسطي يااارب لاتفكري بهذا الشي حيااتك اهم 😘 ربي يسعدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 27
    19 سبتمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    سرت ساكنه عند اهل العريكه من كثر ما كنت اقول عريكه انتي قولي بليله والا فرموزه عشان تقعدين في جده ماتخرجين منها لما تتزوجين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 26
    19 سبتمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    الله يووفقك الف مبررروك الله يسعدكم حبو بعض ههه عقبال تبشريني 💑👨‍👨‍👧‍👦 المهم اسالي بين فتره وفتره ولاتنشغلي في الصحيفه كثير ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  82. 25
    19 سبتمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    والله ذكريات حلوووه صداقتنا انا وانتي وبدور الله يديمها
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  83. 24
    19 سبتمبر, 2016 , 10:55 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    ‏كن ايجابي فبدلا من انتقاد نفسك والاخرين ابحث عن شيء يعجبك في نفسك وبكل من تعرف وبدلا من التركيز على اخفاقاتك ركز على نجاحك وانجازاتك. صباح النجاح..
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  84. 23
    19 سبتمبر, 2016 , 10:55 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    والله ياهيييوف ماصرت قريبه منك في جده الحين بيتي في الجنوب في ابها 😭
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  85. 22
    19 سبتمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    هههههههه هلا فيك هيووف سرت دبا شوي 😆 غياب شهر فقط على قولتهم شهر العسل
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  86. 21
    19 سبتمبر, 2016 , 10:52 ص

    حسيبك الله....

    ‏المرجلة بين الرجال أخذ وعطاء // اسمع وخل العالم المسترجله،، *** - ماهو بعيب إليا اعتذرت عن الخطأ // العذر في بعض المواقف مرجله !!***
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  87. 20
    19 سبتمبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وصباح الخير عاللي عندهم روحي..
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  88. 19
    19 سبتمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    والله امس في بالي وكنت اتصفح الصفحات القديمه واضحك على تعليقاتنا وعبى العريكه وههه المندي ودعيت ربي يسعدك واليوم انتي هنا مو مصدقه احس بحلم 😭😂
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  89. 18
    19 سبتمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملكُ وله الحمد وهو على كل شئ قدير رب اسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده..
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  90. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    هيووووف وينك 👀
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  91. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    هلاااا وغلااا توووته 😳 وعليكم السلام انتي يالي كيفك وايش العلوووممم كل هذا غياب يادبا😘😘
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  92. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 10:43 ص

    شيماء الأنيقة

    الصفحة كئيبة يالله صباح خير. خروووج
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  93. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    تمنوا - وابتسموا - وتوكلوا فربكم كريم ..❤️
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  94. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:3345

    تووته

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🙋صبااااح الخير 🌹كيفك هييييوف والله اشتقت لك 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍
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  95. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    اللهم أني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك أنت الله لا اله الا أنت وحدك لاشريك لك وان محمدا عبدك ورسولك 🌾
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  96. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 10:35 ص
    عدد التعليقات:13874

    هيفاء @

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : صباح جميل باذن الله 🌺
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  97. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:8219

    اللامي10

    اللهم أسقنا غيثاً مغيثا هنيئاً مريئاً
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  98. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:8219

    اللامي10

    اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
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  99. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    صباح الخير.. مشرفنا الغالي اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين. اسعد الله صباحكم بكل خير..
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  100. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:8219

    اللامي10

    السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بالخير والنور جميعآ🌼🌺🍃
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  101. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:8219

    اللامي10

    كن راقياً في كلامك سهلاً في تعاملك فلا تؤذي ولاتجرح كن طيفاً جميلاً يصل الى القلوب فيجعلها تبتسم كن ذكرى جميلة لاتنسى ولا تمحوها السنين🌺🌿
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  102. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:8219

    اللامي10

    أسمك او معرفك المستعار لا يعفيك من عقوبه الله سبحانه وتعالى هو يعلم من أنت و يعلم ما في صدرك اترك ذم الناس و اتهامهم بغير علم.!!
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  103. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:8219

    اللامي10

    قال رسول لله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
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  104. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:8219

    اللامي10

    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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  105. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:3056

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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  106. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:8219

    اللامي10

    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
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