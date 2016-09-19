بالفيديو: شاهد كريستيانو رونالدو وزملاؤه يهنّئون المملكة باليوم الوطني

صحيفة المرصد: هنّأ نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين، الذي يوافق يوم الجمعة 23 من سبتمبر.
واستغلت شركة “طيران الإمارات”، رعايتها لنادي ريال مدريد لتبث مقطع فيديو، أمس الأحد، يوجد به نجوم الفريق أبرزهم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وسيرجيو راموس ومارسيلو وتوني كروس، وهم يقدمون التهنئة للمملكة بعدة لغات.
وقدّم اللاعبون التهاني كلٌ حسب لغته الأم في بلده، في مقطع فيديو أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:3815
العنيدشكرا طيران الإمارات شكرا لدولة الإمارات أولاد زايد يستاهلون المجد والتحية بالمثل
وطنيولا عزاء لخونة الأوطان
عدد التعليقات:3815
العنيدكله بفلوس لا يهنئون مجانا هذي تهنئه دفعت اموال من اجلها ولا ننسى رونالدوا التافه هذا ومن معه كم حصلوا من الملايين عندما جائوا هنا
علي الحربيشكرا يابلدي الثاني بسراحه الامارات فخر
شكراوانا اهنئكم بصدارة الدوري الاسباني . رغم اني برشلوني ومتعصب بشكل غير طبيعي . اجمل ما في ريال مدرير الظاهرة كريستيانو . والدوري برشلوني لمسي وجماعته
عدد التعليقات:1724
توووووونسيةمنها وما بطن
عدد التعليقات:1724
توووووونسيةكم دفعت الإمارات حتى يهنئون المملكة على العموم نحن أولى بتهنئة بلد التوحيد كل سنة وهيا طيبة وجميع الأشقاء في المملكة ويارب يبعد عليها شر الفتن ما ظهر
حنتوشاخجلتنى الامارات بكل امانة