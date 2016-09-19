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بالفيديو: شاهد كريستيانو رونالدو وزملاؤه يهنّئون المملكة باليوم الوطني

19 سبتمبر, 2016 , 11:58 ص
بالفيديو: شاهد كريستيانو رونالدو وزملاؤه يهنّئون المملكة باليوم الوطني
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صحيفة المرصد: هنّأ نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين، الذي يوافق يوم الجمعة 23 من سبتمبر.

واستغلت شركة “طيران الإمارات”، رعايتها لنادي ريال مدريد لتبث مقطع فيديو، أمس الأحد، يوجد به نجوم الفريق أبرزهم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وسيرجيو راموس ومارسيلو وتوني كروس، وهم يقدمون التهنئة للمملكة بعدة لغات.

وقدّم اللاعبون التهاني كلٌ حسب لغته الأم في بلده، في مقطع فيديو أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:3815

    العنيد

    شكرا طيران الإمارات شكرا لدولة الإمارات أولاد زايد يستاهلون المجد والتحية بالمثل
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  2. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 12:25 م

    وطني

    ولا عزاء لخونة الأوطان
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  3. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:3815

    العنيد

    كله بفلوس لا يهنئون مجانا هذي تهنئه دفعت اموال من اجلها ولا ننسى رونالدوا التافه هذا ومن معه كم حصلوا من الملايين عندما جائوا هنا
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  4. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 12:14 م

    علي الحربي

    شكرا يابلدي الثاني بسراحه الامارات فخر
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  5. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 12:13 م

    شكرا

    وانا اهنئكم بصدارة الدوري الاسباني . رغم اني برشلوني ومتعصب بشكل غير طبيعي . اجمل ما في ريال مدرير الظاهرة كريستيانو . والدوري برشلوني لمسي وجماعته
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  6. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 12:10 م
    عدد التعليقات:1724

    توووووونسية

    منها وما بطن
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  7. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 12:09 م
    عدد التعليقات:1724

    توووووونسية

    كم دفعت الإمارات حتى يهنئون المملكة على العموم نحن أولى بتهنئة بلد التوحيد كل سنة وهيا طيبة وجميع الأشقاء في المملكة ويارب يبعد عليها شر الفتن ما ظهر
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  8. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 12:01 م

    حنتوش

    اخجلتنى الامارات بكل امانة
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