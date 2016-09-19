بالفيديو: شاهد كريستيانو رونالدو وزملاؤه يهنّئون المملكة باليوم الوطني

صحيفة المرصد: هنّأ نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين، الذي يوافق يوم الجمعة 23 من سبتمبر.

واستغلت شركة “طيران الإمارات”، رعايتها لنادي ريال مدريد لتبث مقطع فيديو، أمس الأحد، يوجد به نجوم الفريق أبرزهم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وسيرجيو راموس ومارسيلو وتوني كروس، وهم يقدمون التهنئة للمملكة بعدة لغات.

وقدّم اللاعبون التهاني كلٌ حسب لغته الأم في بلده، في مقطع فيديو أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.