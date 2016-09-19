بالفيديو .. محمد عبده يكشف أسرار إلغاء حفلته بالرياض

صحيفة المرصد: أكد الفنان محمد عبده، أن قرب تزامن الحج واليوم الوطني كان سبب إلغاء حفلته المقررة في السعودية، موضحا أن المسرح الغنائي في السعودية “ما زال في المنفى”، بحسب تعبيره، يفسح له أحيانا وساعات لا.
وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها معه قناة “العربية”:
– برأيك، ما أسباب عدم التنوع في اختيار الشعراء بألبومك الأخير؟
“ساري” ألف لي عدة نصوص خاصة بي، وفكرنا بنشرها بطريقة السينغل، لكن ارتأينا جمعها بألبوم واحد. هناك تنوع في الألحان لكن المؤلف واحد.
– تعاونت مع الموسيقار ناصر الصالح في ألبومك الجديد، هل ستنافس “راحلة” وباقي الأغاني الجديدة “الأماكن وبنت النور”؟
الموسيقار ناصر الصالح من الفنانين المتميزين، لذلك تجدين ألحانه فيها شجن وطرب وإحساس مغنٍّ. قدمنا عدة أغانٍ، لكل واحدة مقام مختلف عن الثاني وجاءت معها “راحلة” وهو لحن موفق.
– “راحلة” محضر من 6 سنوات، لماذا تأخر الإفراج عن هذا الألبوم؟
تم تسجيل الألبوم عام 2010 وبسبب الظروف المحيطة بالدول العربية تم تأجيل
إطلاقه، لكن مع طول المدة ارتأينا الإفراج عنه.
– هنالك أغانٍ أخرى سجلتها وروتانا لم تفرج عنها؟
نعم، وهي في عهدة روتانا.
– ما سبب إلغاء حفلة الرياض؟
باعتقادي، قرب تزامن الحج واليوم الوطني كان سبب إلغاء حفلتي بالسعودية، أحترم رأي القائمين على رعاية بلدنا، فهم لديهم نظرة أوسع منا وأحترم رأيهم، ومتى ما يريدون أن نتغنى بالوطن بداخله نتغنى.
– تتوقع عودة الحفلات الغنائية بالسعودية؟
لدينا مسارح العالم العربي كله يذكرها. الجزيرة العربية نشأ فيها الشعر والثقافة والغناء وهي رائدة في ذلك، ولا تزال في مقدمة على الساحة العربية نقاء وصفاء وطربا.
– صرحت نلتقي بالوطن ونتمنى ألا يبقى المسرح السعودي بالمنفى؟
تواجد الفنان السعودي موجود في وجدان الناس وأفراحهم ومناسباتهم الوطنية. لكن المسرح الغنائي في السعودية ما زال في المنفى. يفسح له أحيانا وساعات لا.
تعليقات ( 32 )
ساكن البجيريابن عبده اثرنا كدينا
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهكل أغنية لك الله سبحانه وتعالى يضاعف لك فيها الأجر درجات لأنك أنت من خلالها تنقذ أرواح بريئة من أن تتعرض للارهاب .لأن الأغاني تطردالارهابيين من الوطن.
محمد الرويلي.سأنتقم لكرامتي شر انتقام..سأذيقك الوان العذاب.. سأجعلك للذباب جذاب.. صدقني لكلامي لآ يوجد نهاية.
زائريا اخي اتق الله ... كم عمرك الحين
أبو عبد الله الغامديأراك الله سوء خاتمة صاحبك طلال مداح ولم تتعض .. أي قلب هذا الذي في صدرك ؟
يا ت 22خلك بس من الجمبزة والإسطوانة البايخة. كل من سافر بالصيف تفهم والا ما تفهم
عميد الفنانينحلووووووه التصريفه يابوعبده عطني اذنك يابوعبده اقول اعقل ترى معاد باقي من العمر شي الله حسن الخاتمة
صراحه @لاحد يذمه او يرشدة هو الان في76 الي يبي يتسمع له يواصل ولي لايردالسماع له لايعني نفسه صح انهم طلعو على انهيار الاغنيه الشعبيه طبعا وهم السبب خوف تركهم
وان اختلف الفكر فالجمبزة واحدةتغطي يامرة بالسوق بس ما يقدر يروح لمحطات التلفزيون
ههه بس متجمبزينلحضر فلان حلال ولراح حرموها
ماعليك منهم يابو نورهذولا بو وجهين وتطوروا وصاروا بو ثلاثة وخمسة. لحضر الحفلة شخص سكتوا ولراح تجمبزوا ومعروفه نواياهم بإسم الدين البريئ من تحليلهم وتحريمهم بهواهم
الشرقاويالله يهديك يابو نورة لما أختلف في قلبك وأن يردك للحق ردا جميلا
ابو مسلحيالله تحسن لنا ولك الخاتمه والله مابقى من العمر اكثر من مامضي لاتروح وزادك قليل ياعثرة العاصي يوم(ن)خطاياه تعثره وياحسرة العاصي اذا كثر من هالذنوب
عدد التعليقات:3818
العنيدالغاء الى غير رجعة فوق السبعين ولا زال متى تكون التوبة يالله حسن الخاتمة
اصيلقلم الخنبقه يا مريض شوف لك دكتور نفسى يشوف وضعك وش سالفه الاخوان معك يمكن يحل مشكلتك النفسيه اصبحت مضحكه ارحم نفسك واسرتك ومن يهمك ضيعت نفسك يا مريض
سامية خالدفنان العرب محمد عبدة فنان جميل صوت عذب واحساس عالي لاكنك اخطأت بأختيار الوقت غير مناسب حج ووطننا في حالة حرب الله يحفظك يابو نورة
علي العمريالحج. كل. سنه. بس. ابو نوره نادر. ما. يغني. في البلد. الله يحفظه
عدد التعليقات:5063
الرحااالالمتشدد يظن التوبه في الغناء ولا يعلم ان التوبه واجبه عليه هو..فهو ظالم للعبيد..وياليتك تغني ايها المتشدد تسلم من عذاب ربك
صراحه @عدم تنوع الشعار لانه محتكر
عدد التعليقات:1266
بلادي زويناجمييل وراائع أنه تم ألغاء الحفل .
جريس الحمدهذا الهرم الذي أضل الكثير من الناس ولا زال يحشوا خزينته من جيوب السفهاء. يجب إيقافه عند حده. نحنوا بلد يرعى الحرمين. والخطار من كل جانب وحرب وهو يغني
غادهيالله حسن الخاتمة
عدد التعليقات:157
الصميليارجل مابقى من العمر أكثر مما راح بادر بالتوبة فلا يدري أحد متى يحل به هادم اللذات ومفرق الجماعات نسأل الله لنا ولك توبة نصوحا قبل الموت وحسن الخاتمة
راقعتتصرف وكأنك ذلك المراهق المقبل على الحياة دونما إكتراث! تعديت السبعين سنة و أنت في غيك وعمى بصيرتك. الم تكتف من حطام الدنيا؟ وراك سؤال وحساب وعقاب!!!
إمرأهلن يطول بقاء فنك في المنفى تلبية لرغبة القليل بترجع أبو نوره تصدح في مسارح السعوديه وبتسعدنا طرباً وغيرك من المطربين الجميلين بارك الله في مسعاك
محمد الغامديطيب مختلفًنا في الفنان لاكن السوال اللي يطرح نفسه .... حد جنوبي . وكل أولادنا في الجبهه وهم دوله في نجاح موسم حج ويوم وطني ..... والا اغاني محمد عبده
عازف الكمانالله يرحم بونايف عيسى الأحسائي فتي الشرقية كنا نسجل الحفلات الشعبية وكان الجمهور بكثافة والحريم فوق سطح المنازل والكل يطرب على صوت الفتى عيسى الأحسائي
سواق وايت مويةيا أبا نورة لم يعد يبقى من العمر كثر اللي فات لازال باب التوبة مفتوح فلاتخدعك قنوات وأقلام النفاق والكذب و ( الرخالة ).
راقعاللهم إني أسألك لي حسن الخاتمة. و ليست نهاية صديقك ورفيق مشوار عمرك عنك ببعيد. لقد حاربت الله يا رجل! ألا تخاف من غضب الله؟
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهمحمد عبده صوت الوطن وحياته واشراقه.من خلاله يصيب الأخونج المتشددين أعداء الوطن والحياة وحواء حالة من الهستيريا العدوانية من حقدهم على المجتمع السعودي
عدد التعليقات:5063
الرحااالالله يحفظك يابونوره ويبعد عنك كل متشدد ظالم