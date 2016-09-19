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بالفيديو .. محمد عبده يكشف أسرار إلغاء حفلته بالرياض

19 سبتمبر, 2016 , 13:54 م
بالفيديو .. محمد عبده يكشف أسرار إلغاء حفلته بالرياض
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صحيفة المرصد: أكد الفنان محمد عبده، أن قرب تزامن الحج واليوم الوطني كان سبب إلغاء حفلته المقررة في السعودية، موضحا أن المسرح الغنائي في السعودية “ما زال في المنفى”، بحسب تعبيره، يفسح له أحيانا وساعات لا.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها معه قناة “العربية”:

– برأيك، ما أسباب عدم التنوع في اختيار الشعراء بألبومك الأخير؟
“ساري” ألف لي عدة نصوص خاصة بي، وفكرنا بنشرها بطريقة السينغل، لكن ارتأينا جمعها بألبوم واحد. هناك تنوع في الألحان لكن المؤلف واحد.

– تعاونت مع الموسيقار ناصر الصالح في ألبومك الجديد، هل ستنافس “راحلة” وباقي الأغاني الجديدة “الأماكن وبنت النور”؟
الموسيقار ناصر الصالح من الفنانين المتميزين، لذلك تجدين ألحانه فيها شجن وطرب وإحساس مغنٍّ. قدمنا عدة أغانٍ، لكل واحدة مقام مختلف عن الثاني وجاءت معها “راحلة” وهو لحن موفق.

– “راحلة” محضر من 6 سنوات، لماذا تأخر الإفراج عن هذا الألبوم؟
تم تسجيل الألبوم عام 2010 وبسبب الظروف المحيطة بالدول العربية تم تأجيل
إطلاقه، لكن مع طول المدة ارتأينا الإفراج عنه.

– هنالك أغانٍ أخرى سجلتها وروتانا لم تفرج عنها؟
نعم، وهي في عهدة روتانا.

– ما سبب إلغاء حفلة الرياض؟
باعتقادي، قرب تزامن الحج واليوم الوطني كان سبب إلغاء حفلتي بالسعودية، أحترم رأي القائمين على رعاية بلدنا، فهم لديهم نظرة أوسع منا وأحترم رأيهم، ومتى ما يريدون أن نتغنى بالوطن بداخله نتغنى.

– تتوقع عودة الحفلات الغنائية بالسعودية؟
لدينا مسارح العالم العربي كله يذكرها. الجزيرة العربية نشأ فيها الشعر والثقافة والغناء وهي رائدة في ذلك، ولا تزال في مقدمة على الساحة العربية نقاء وصفاء وطربا.

– صرحت نلتقي بالوطن ونتمنى ألا يبقى المسرح السعودي بالمنفى؟
تواجد الفنان السعودي موجود في وجدان الناس وأفراحهم ومناسباتهم الوطنية. لكن المسرح الغنائي في السعودية ما زال في المنفى. يفسح له أحيانا وساعات لا.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 32
    19 سبتمبر, 2016 , 14:27 م

    ساكن البجيري

    ابن عبده اثرنا كدينا
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  2. 31
    19 سبتمبر, 2016 , 14:25 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    كل أغنية لك الله سبحانه وتعالى يضاعف لك فيها الأجر درجات لأنك أنت من خلالها تنقذ أرواح بريئة من أن تتعرض للارهاب .لأن الأغاني تطردالارهابيين من الوطن.
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  3. 30
    19 سبتمبر, 2016 , 14:25 م

    محمد الرويلي.

    سأنتقم لكرامتي شر انتقام..سأذيقك الوان العذاب.. سأجعلك للذباب جذاب.. صدقني لكلامي لآ يوجد نهاية.
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  4. 29
    19 سبتمبر, 2016 , 14:24 م

    زائر

    يا اخي اتق الله ... كم عمرك الحين
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  5. 28
    19 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    أبو عبد الله الغامدي

    أراك الله سوء خاتمة صاحبك طلال مداح ولم تتعض .. أي قلب هذا الذي في صدرك ؟
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  6. 27
    19 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    يا ت 22

    خلك بس من الجمبزة والإسطوانة البايخة. كل من سافر بالصيف تفهم والا ما تفهم
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  7. 26
    19 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    عميد الفنانين

    حلووووووه التصريفه يابوعبده عطني اذنك يابوعبده اقول اعقل ترى معاد باقي من العمر شي الله حسن الخاتمة
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  8. 25
    19 سبتمبر, 2016 , 14:22 م

    صراحه @

    لاحد يذمه او يرشدة هو الان في76 الي يبي يتسمع له يواصل ولي لايردالسماع له لايعني نفسه صح انهم طلعو على انهيار الاغنيه الشعبيه طبعا وهم السبب خوف تركهم
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  9. 24
    19 سبتمبر, 2016 , 14:22 م

    وان اختلف الفكر فالجمبزة واحدة

    تغطي يامرة بالسوق بس ما يقدر يروح لمحطات التلفزيون
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  10. 23
    19 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    ههه بس متجمبزين

    لحضر فلان حلال ولراح حرموها
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  11. 22
    19 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    العالم على جبهات القتال وانت تدور الغنا ، كن اللي ناقصنا حفلاتك ، لاحول ولا قوه الابالله
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  12. 21
    19 سبتمبر, 2016 , 14:18 م

    ماعليك منهم يابو نوره

    ذولا بو وجهين وتطوروا وصاروا بو ثلاثة وخمسة. لحضر الحفلة شخص سكتوا ولراح تجمبزوا ومعروفه نواياهم بإسم الدين البريئ من تحليلهم وتحريمهم بهواهم
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  13. 20
    19 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    الشرقاوي

    الله يهديك يابو نورة لما أختلف في قلبك وأن يردك للحق ردا جميلا
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  14. 19
    19 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    ابو مسلح

    يالله تحسن لنا ولك الخاتمه والله مابقى من العمر اكثر من مامضي لاتروح وزادك قليل ياعثرة العاصي يوم(ن)خطاياه تعثره وياحسرة العاصي اذا كثر من هالذنوب
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  15. 18
    19 سبتمبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:3818

    العنيد

    الغاء الى غير رجعة فوق السبعين ولا زال متى تكون التوبة يالله حسن الخاتمة
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  16. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    اصيل

    قلم الخنبقه يا مريض شوف لك دكتور نفسى يشوف وضعك وش سالفه الاخوان معك يمكن يحل مشكلتك النفسيه اصبحت مضحكه ارحم نفسك واسرتك ومن يهمك ضيعت نفسك يا مريض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    سامية خالد

    فنان العرب محمد عبدة فنان جميل صوت عذب واحساس عالي لاكنك اخطأت بأختيار الوقت غير مناسب حج ووطننا في حالة حرب الله يحفظك يابو نورة
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  18. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    علي العمري

    الحج. كل. سنه. بس. ابو نوره نادر. ما. يغني. في البلد. الله يحفظه
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  19. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:5063

    الرحااال

    المتشدد يظن التوبه في الغناء ولا يعلم ان التوبه واجبه عليه هو..فهو ظالم للعبيد..وياليتك تغني ايها المتشدد تسلم من عذاب ربك
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  20. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    صراحه @

    عدم تنوع الشعار لانه محتكر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 14:12 م
    عدد التعليقات:1266

    بلادي زوينا

    جمييل وراائع أنه تم ألغاء الحفل .
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  22. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    جريس الحمد

    هذا الهرم الذي أضل الكثير من الناس ولا زال يحشوا خزينته من جيوب السفهاء. يجب إيقافه عند حده. نحنوا بلد يرعى الحرمين. والخطار من كل جانب وحرب وهو يغني
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  23. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    غاده

    يالله حسن الخاتمة
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  24. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:157

    الصميل

    يارجل مابقى من العمر أكثر مما راح بادر بالتوبة فلا يدري أحد متى يحل به هادم اللذات ومفرق الجماعات نسأل الله لنا ولك توبة نصوحا قبل الموت وحسن الخاتمة
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  25. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    راقع

    تتصرف وكأنك ذلك المراهق المقبل على الحياة دونما إكتراث! تعديت السبعين سنة و أنت في غيك وعمى بصيرتك. الم تكتف من حطام الدنيا؟ وراك سؤال وحساب وعقاب!!!
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  26. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 14:08 م

    إمرأه

    لن يطول بقاء فنك في المنفى تلبية لرغبة القليل بترجع أبو نوره تصدح في مسارح السعوديه وبتسعدنا طرباً وغيرك من المطربين الجميلين بارك الله في مسعاك
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  27. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 14:07 م

    محمد الغامدي

    طيب مختلفًنا في الفنان لاكن السوال اللي يطرح نفسه .... حد جنوبي . وكل أولادنا في الجبهه وهم دوله في نجاح موسم حج ويوم وطني ..... والا اغاني محمد عبده
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  28. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    عازف الكمان

    الله يرحم بونايف عيسى الأحسائي فتي الشرقية كنا نسجل الحفلات الشعبية وكان الجمهور بكثافة والحريم فوق سطح المنازل والكل يطرب على صوت الفتى عيسى الأحسائي
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  29. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    سواق وايت موية

    يا أبا نورة لم يعد يبقى من العمر كثر اللي فات لازال باب التوبة مفتوح فلاتخدعك قنوات وأقلام النفاق والكذب و ( الرخالة ).
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  30. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    راقع

    اللهم إني أسألك لي حسن الخاتمة. و ليست نهاية صديقك ورفيق مشوار عمرك عنك ببعيد. لقد حاربت الله يا رجل! ألا تخاف من غضب الله؟
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  31. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    محمد عبده صوت الوطن وحياته واشراقه.من خلاله يصيب الأخونج المتشددين أعداء الوطن والحياة وحواء حالة من الهستيريا العدوانية من حقدهم على المجتمع السعودي
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  32. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 13:58 م
    عدد التعليقات:5063

    الرحااال

    الله يحفظك يابونوره ويبعد عنك كل متشدد ظالم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)

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