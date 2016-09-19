بالفيديو:شاهد شباب يبتكرون طريقة جديدة لنشر الوعي المروري بجدة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر على “يوتيوب” لمجموعة من الشباب توصلوا إلى طريقة إبداعية لنشر الوعي المروري واحترام حقوق الطريق بين السائقين .

وظهر الشبان في المقطع وهم يقفون في أحد مخارج الدوران، ويشجعون السائقين الملتزمين بالنظام باستخدام رموز تعبيرية مستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعبرون للسائقين المخالفين للنظام بتجاوز السيارات الأخرى والدخول من أمامها عن استيائهم من سلوكياتهم الخاطئة.

وختم المقطع برسالة: “احترامك للنظام ينظم عملية سير المركبات، ويجعل قيادتك آمنة، ويسهل لك المرور بسرعة وسلام، كما أن تجاوز السيارات المنتظمة بالصف يساهم في نشر الطريقة الخاطئة، ما يؤزم المرور بحركة المرور في قادم الأيام.. بيدك القرار كن واعياً”.