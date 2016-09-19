بالفيديو:شاهد شباب يبتكرون طريقة جديدة لنشر الوعي المروري بجدة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر على “يوتيوب” لمجموعة من الشباب توصلوا إلى طريقة إبداعية لنشر الوعي المروري واحترام حقوق الطريق بين السائقين .
وظهر الشبان في المقطع وهم يقفون في أحد مخارج الدوران، ويشجعون السائقين الملتزمين بالنظام باستخدام رموز تعبيرية مستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعبرون للسائقين المخالفين للنظام بتجاوز السيارات الأخرى والدخول من أمامها عن استيائهم من سلوكياتهم الخاطئة.
وختم المقطع برسالة: “احترامك للنظام ينظم عملية سير المركبات، ويجعل قيادتك آمنة، ويسهل لك المرور بسرعة وسلام، كما أن تجاوز السيارات المنتظمة بالصف يساهم في نشر الطريقة الخاطئة، ما يؤزم المرور بحركة المرور في قادم الأيام.. بيدك القرار كن واعياً”.
تعليقات ( 10 )
جداوياتمني من المرور ايجاد طريق من الشرق للغرب بدون اشارات مثل طريق الملك
جداويطريق الملك في جده طريق متعوب عليه ومنضم بطريقه بدون اشارات مرور ويربط الجنوب ب الشمال
غرم اللهحركه ممتازه للاسف الوعي المروري متدني جدا
جداوييعتبر طريق الملك شريان حيوي ومهم في جده الرجاء من المرور منع دخول الشاحنات لاجل يضل الطريق سريع لانه vip
جداويكان المرور في السابق يعطي مخالفات وكان الكل ملتزم بس دحين الطريق سار شوربه اتمني من المرور اقل شي منع دخول الشاحنات الصغيره والكبيره والتشدد معهم
فاهم اللعبةاشكر فريق العمل وتشكرون هلى فعلكم الجميل
مخالف النشرشكرا لاهل جده على نشر الوعي ياليت يحذون.حذوكم اهل الرياض والدمام تحيه من اعماق قلبي ل شباب جده
أبو مصلفح الرياضعموما أتمنى دعم الشباب السعودي بشكل إسلامي لنشر سماحة الدين وبشكل عربي للإنتصار على قوى الشر في العالم ودعمه بشكل دولي للإنتصار على كوكب فيجا فيجا
Good Jobشكرا لكم
أبو مصلفح الرياضيااااارباااه مدري مين المحظوظ أكثر هل هي الفتاة السعودية لوجدود شباب سعوديين صالحين أمثال هؤلاء أو الشباب السعوديين لوجود جوهرة مكنونة المرأة السعودية