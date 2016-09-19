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بالفيديو:شاهد شباب يبتكرون طريقة جديدة لنشر الوعي المروري بجدة

19 سبتمبر, 2016 , 14:47 م
بالفيديو:شاهد شباب يبتكرون طريقة جديدة لنشر الوعي المروري بجدة
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر على “يوتيوب” لمجموعة من الشباب توصلوا إلى طريقة إبداعية لنشر الوعي المروري واحترام حقوق الطريق بين السائقين .

وظهر الشبان في المقطع وهم يقفون في أحد مخارج الدوران، ويشجعون السائقين الملتزمين بالنظام باستخدام رموز تعبيرية مستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعبرون للسائقين المخالفين للنظام بتجاوز السيارات الأخرى والدخول من أمامها عن استيائهم من سلوكياتهم الخاطئة.

وختم المقطع برسالة: “احترامك للنظام ينظم عملية سير المركبات، ويجعل قيادتك آمنة، ويسهل لك المرور بسرعة وسلام، كما أن تجاوز السيارات المنتظمة بالصف يساهم في نشر الطريقة الخاطئة، ما يؤزم المرور بحركة المرور في قادم الأيام.. بيدك القرار كن واعياً”.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 15:53 م

    جداوي

    اتمني من المرور ايجاد طريق من الشرق للغرب بدون اشارات مثل طريق الملك
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  2. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 15:49 م

    جداوي

    طريق الملك في جده طريق متعوب عليه ومنضم بطريقه بدون اشارات مرور ويربط الجنوب ب الشمال
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  3. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 15:42 م

    غرم الله

    حركه ممتازه للاسف الوعي المروري متدني جدا
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  4. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 15:34 م

    جداوي

    يعتبر طريق الملك شريان حيوي ومهم في جده الرجاء من المرور منع دخول الشاحنات لاجل يضل الطريق سريع لانه vip
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  5. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    جداوي

    كان المرور في السابق يعطي مخالفات وكان الكل ملتزم بس دحين الطريق سار شوربه اتمني من المرور اقل شي منع دخول الشاحنات الصغيره والكبيره والتشدد معهم
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  6. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    فاهم اللعبة

    اشكر فريق العمل وتشكرون هلى فعلكم الجميل
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  7. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    مخالف النشر

    شكرا لاهل جده على نشر الوعي ياليت يحذون.حذوكم اهل الرياض والدمام تحيه من اعماق قلبي ل شباب جده
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  8. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 14:54 م

    أبو مصلفح الرياض

    عموما أتمنى دعم الشباب السعودي بشكل إسلامي لنشر سماحة الدين وبشكل عربي للإنتصار على قوى الشر في العالم ودعمه بشكل دولي للإنتصار على كوكب فيجا فيجا
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  9. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 14:54 م

    Good Job

    شكرا لكم
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  10. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 14:52 م

    أبو مصلفح الرياض

    يااااارباااه مدري مين المحظوظ أكثر هل هي الفتاة السعودية لوجدود شباب سعوديين صالحين أمثال هؤلاء أو الشباب السعوديين لوجود جوهرة مكنونة المرأة السعودية
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