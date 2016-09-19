بالصور: صيانة الجوال تجذب لاعباً بالمنتخب السعودي للالتحاق بها

صحيفة المرصد-خاص: جذبت الدورات التدريبية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال صيانة أجهزة الجوال مختلف فئات المجتمع السعودي للالتحاق بها ومنهم “الرياضيين ” الراغبين في الاستفادة من تلك الدورات لاكتساب المهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل مناسبة أو افتتاح مشروع خاص في قطاع الاتصالات بعد إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين هذا القطاع.

وقال الكابتن عصام بعيطي لاعب المنتخب السعودي لكرة السلة لذوي الإعاقة “تقدمت للالتحاق بالدورة المنفذة في الكلية التقنية بالرياض لتحقيق هدفي بفتح مشروع خاص والاستثمار بمجال الاتصالات، وحرصت على دخول دورة صيانة الجوال باعتبارها أكثر مهن الجوال طلباً للوظائف وربحية بالنشاط، والحمد لله تمكنت من اجتياز الدورة والحصول على الشهادة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني”.

وأضاف بعيطي ” قبل دخولي الدورة كان فك وإصلاح جهاز الجوال صعب لي ولكثير من السعوديين، ومنذ بداية الدورة أستطيع كشف الأعطال وإصلاحها، وأسعى حالياً لتطوير مهارتي بالمجال سواء بالدورات الالكترونية، أو التقديم في دورة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والتي تؤهل المتدرب بأن يكون لديه معرفة كاملة ببرمجة الجوال”.

وأشار بعيطي إلى أن القائمين على الدورة قاموا بتدريبه وبقية المتدربين على الأجهزة الشهيرة والمتداولة بالسوق المحلي، لضمان نجاح الخريج في التعامل مع واقع بيئة العمل سواء بشركات الاتصالات أو الاستثمار بفتح مشروع لصيانة وبيع أجهزة الجوال، والاستفادة من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بقصر النشاط على السعوديين فقط.

وأضاف لاعب منتخب المملكة لكرة السلة ” المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصت على توفير بيئة تدريبية مناسبة لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية ذوي الإعاقة الحركية من خلال توفير قاعات تدريبية في الطابق الأرضي وممرات مناسبة للكراسي المتحركة، إضافةً إلى أشراك الجهات ذات العلاقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية “هدف” وبنك التسليف والادخار، ومعهد ريادة الاعمال الوطني ، لدعم الخريجين من تلك الدورات وتوجيههم التوجيه الصحيح بعد تخرجهم للاستفادة من الفرص المتاحة بسوق العمل في هذا المجال الذي يزخر بالعديد من الفرص ذات الدخل المالي العالي”.

يذكر بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى للتوسع في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة في صيانة وبيع أجهزة الجوال لتشمل مختلف فئات المجتمع، حيث تمّ تخصيص برامج لتطوير مهارات ذوي الإعاقة من الجنسين في هذا المجال وذلك من خلال أربعة برامج رئيسية هي :(صيانة الجوال المتقدمة، أساسيات صيانة الجوال، مهارات خدمات العملاء، مهارات إدارة المبيعات) والتي يتم تنفذيها في أكثر من (100) كلية ومعهد تقني بمختلف مناطق المملكة.

