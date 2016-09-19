موجة قادمة في ارتفاع رسوم المدارس الأهلية بجدة.. ورئيس اللجنة في “الغرفة”: أمر طبيعي!

صحيفة المرصد: قدّر رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة تجارة جدة، مالك غازي بن طالب، رسوم المدارس الأهلية للعام الدراسي في المملكة، والتي هي رسوم لا تطبق حتى يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم بالنسبة لفئة المدارس العالمية، والتي قال بأنها قليلة العدد بأكثر من 45 ألف ريال وللفئة ما فوق المتوسطة بمبلغ يتراوح بين 30 و40 ألف ريال أما الفئة المتوسطة والتي تشكل العدد الأكبر من المدارس الأهلية بمبلغ يتراوح ما بين 10 و15 ألف ريال أما المدارس المنخفضة الكلفة فتكون رسومها دون 10 آلاف ريال.

ووفقا لصحيفة “الرياض” فقد قدّرت لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة التجارية نسبة المدارس الأهلية والعالمية التي ستلجأ إلى رفع رسوم التسجيل هذا العام بـ 60%، وقد برّر رئيس اللجنة رفع الرسوم بعوامل تشغيلية أثرت على قطاع التعليم الأهلي، والتي منها إلزام المدارس برسوم التأمين الطبي للمعلمين وأسرهم إضافة لزيادة رواتب المعلمين وارتفاع الإيجارات للمباني المدرسية، وغير ذلك من المستجدات، حسب قوله.

وأشار مالك إلى أن تفاوت الأسعار بالنسبة لرسوم المدارس هو أمر طبيعي فهناك المدارس العالمية التي تتيح خدمات تعليمية بجودة عالية سواء فيما يختص بهيئة التدريس أو المباني المدرسية أو المناهج التي يتم تدريسها وكل تلك الأمور تتطلب المزيد من التكاليف.