المتحدث بأسم وزارة العمل يعلق على فيديو”المتحرش بالخادمة”

صحيفة المرصد:علق المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل على المقطع المتداول لتحرش شاب بخادمته، بقوله :تم الرفع للجهات الأمنية، وذلك للتحقق من صحة المقطع المتداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقاً لموقع”سبق”جاء رد أبا الخيل في رتويت على أحد المغردين الذي طالب بتحرّك رسمي من الجهات المعنية، لإنصاف الخادمة وإيقاف من وصفهم بـ “المعتوهين”.

وكان وسم دُشن حول الواقعة يطالب بمحاسبة المتحرش قد وصلت تغريداته لاكثر من 13 ألف تغريدة وسط استنكار واستياء من المتابعين المطالبين بالتحرك الرسمي العاجل لكشفه ومحاسبته.