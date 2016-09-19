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المتحدث بأسم وزارة العمل يعلق على فيديو”المتحرش بالخادمة”

19 سبتمبر, 2016 , 15:30 م
المتحدث بأسم وزارة العمل يعلق على فيديو”المتحرش بالخادمة”
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صحيفة المرصد:علق المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل على المقطع المتداول لتحرش شاب بخادمته، بقوله :تم الرفع للجهات الأمنية، وذلك للتحقق من صحة المقطع المتداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقاً لموقع”سبق”جاء رد أبا الخيل في رتويت على أحد المغردين الذي طالب بتحرّك رسمي من الجهات المعنية، لإنصاف الخادمة وإيقاف من وصفهم بـ “المعتوهين”.

وكان وسم دُشن حول الواقعة يطالب بمحاسبة المتحرش قد وصلت تغريداته لاكثر من 13 ألف تغريدة وسط استنكار واستياء من المتابعين المطالبين بالتحرك الرسمي العاجل لكشفه ومحاسبته.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 16:27 م

    ...خالد...أبوعمر...

    أكثر شبابنا وبناتنا فيهم الخير ومايرضون بهذه الأفعال القذرة المرفوضة الدخيلة علينا
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  2. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 16:10 م

    اسمرعبر

    ما اعتقد ان هذا المقطع عندنا ..
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  3. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 16:10 م

    رأي

    لانستبق الأحداث
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  4. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 15:50 م
    عدد التعليقات:698

    نصوح

    كلب بشري .. تخيل اختك او بنتك ياحقير يتحرش بها احد العمال او الموظفين في عملها .. هل ترضاه عليها .. إن شاء الله يتم القبض عليه وتقديمة للمحاكمة
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