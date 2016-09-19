صحيفة المرصد: كشف عمدة مدينة نيويورك هوية مشتبه به في تفجير مانهاتن، وقال إن المشتبه به من نيوجرسي، واسمه أحمد خان رحمي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو أميركي من أصل باكستاني. وأضاف “تم التعرف على المهاجم في تفجير مانهاتن، وربما يكون مسلحا وخطرا”.وقال عمدة الولاية إن التحقيقات في تفجير مانهاتن تقود إلى مؤشرات بأنه إرهابي، وإن هناك احتمال وجود صلات لجهات خارجية وراء الحادث. وتبحث الشرطة الأميركية عن أميركي من أصل باكستاني على علاقة بتفجير نيويورك.
هذا وهزّ انفجار هائل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، مدينة نيويورك الأميركية. وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الانفجار في حي تشيلسي بمانهاتن، وسط نيويورك. وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة أن الانفجار أدى إلى إصابة نحو 29 شخصاً بجروح.
الكشف عن اسم وجنسية المتهم بتفجير “مانهاتن” في مدينة نيويورك
صحيفة المرصد: كشف عمدة مدينة نيويورك هوية مشتبه به في تفجير مانهاتن، وقال إن المشتبه به من نيوجرسي، واسمه أحمد خان رحمي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو أميركي من أصل باكستاني. وأضاف “تم التعرف على المهاجم في تفجير مانهاتن، وربما يكون مسلحا وخطرا”.وقال عمدة الولاية إن التحقيقات في تفجير مانهاتن تقود إلى مؤشرات بأنه إرهابي، وإن هناك احتمال وجود صلات لجهات خارجية وراء الحادث. وتبحث الشرطة الأميركية عن أميركي من أصل باكستاني على علاقة بتفجير نيويورك.
تعليقات ( 9 )
دروجباصدق عقلك صغير يامستر خنبوقه الموضوع يمس أمن الوطن وانت جايب محمد عبده ويش دخله في الموضوع الله يكسر ظهرك يا اكبر***
دروجباخنبوقه سلط الله عليك رجعنا للموال حقك الله يكسر ظهرك انت اكبر اخونجي ليش ماتقول ايران صناعه صليبيه دواعشيه مجوسيه وهي وراء كل تخريب في مملكتي الغاليه
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦هناك مؤامره كبرى من الغرب والروس ضدنا نحن السعوديون لأننا منبع الدين الاسلامي والحرمين الشريفين 🕋🕌 هي حرب صليبه غير معلنه بالاشتراك مع الفرس ضدنا
سعودي وافتخراكيد المجوس لانه امريكا اجزرت ١٠٠ نصيري معهم مجوس وينتقمون وبعد داعش تعلن من عندهم بسوربا والعراق ومأمنين لهم التقنيه والاتصالات
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦المسلم الحقيقي لا يقوم بالتفجير وانما زي هاذا الشخص مزروع من قبل المخابرات الامريكيه او الروسيه يبون يشوهون الاسلام ويكرهون المجتمعات بديننا ونبينا
سعودي وافتخركانه يشبه ابو مصلفح **** لاندري
عدد التعليقات:13585
قلم الحقيقهكل شر يخرج على وجه الأرض يقف خلفه أخونجي عدو لله ولرسوله وللمسلمين أجمعين.هؤلاء الأخونج ماعندهم غير محمد عبده لايغني والحزام الناسف الخاص بهم يغرد.
قاهر المجوسابحثو تجدون المجوس خلف هذا الارهابي وستجدون امواله ودعمه من قبل ايران ،،،،،،،،،،،،،،،،،
عدد التعليقات:13585
قلم الحقيقهقلنا لكم كل عمل ارهابي خلفه أخونجي جعل من الدين ستارآ له للتغطية على أفعاله الاجرامية الارهابية. حتى هؤلاء الفرحانين بعدم غناء محمد عبده من نفس فصيله.