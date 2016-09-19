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الكشف عن اسم وجنسية المتهم بتفجير “مانهاتن” في مدينة نيويورك

19 سبتمبر, 2016 , 15:31 م
الكشف عن اسم وجنسية المتهم بتفجير “مانهاتن” في مدينة نيويورك
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صحيفة المرصد: كشف عمدة مدينة نيويورك هوية مشتبه به في تفجير مانهاتن، وقال إن المشتبه به من نيوجرسي، واسمه أحمد خان رحمي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو أميركي من أصل باكستاني. وأضاف “تم التعرف على المهاجم في تفجير مانهاتن، وربما يكون مسلحا وخطرا”.وقال عمدة الولاية إن التحقيقات في تفجير مانهاتن تقود إلى مؤشرات بأنه إرهابي، وإن هناك احتمال وجود صلات لجهات خارجية وراء الحادث. وتبحث الشرطة الأميركية عن أميركي من أصل باكستاني على علاقة بتفجير نيويورك.
هذا وهزّ انفجار هائل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، مدينة نيويورك الأميركية. وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الانفجار في حي تشيلسي بمانهاتن، وسط نيويورك. وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة أن الانفجار أدى إلى إصابة نحو 29 شخصاً بجروح.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 16:03 م

    دروجبا

    صدق عقلك صغير يامستر خنبوقه الموضوع يمس أمن الوطن وانت جايب محمد عبده ويش دخله في الموضوع الله يكسر ظهرك يا اكبر***
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  2. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    دروجبا

    خنبوقه سلط الله عليك رجعنا للموال حقك الله يكسر ظهرك انت اكبر اخونجي ليش ماتقول ايران صناعه صليبيه دواعشيه مجوسيه وهي وراء كل تخريب في مملكتي الغاليه
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  3. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 15:50 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    هناك مؤامره كبرى من الغرب والروس ضدنا نحن السعوديون لأننا منبع الدين الاسلامي والحرمين الشريفين 🕋🕌 هي حرب صليبه غير معلنه بالاشتراك مع الفرس ضدنا
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  4. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 15:47 م

    سعودي وافتخر

    اكيد المجوس لانه امريكا اجزرت ١٠٠ نصيري معهم مجوس وينتقمون وبعد داعش تعلن من عندهم بسوربا والعراق ومأمنين لهم التقنيه والاتصالات
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  5. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 15:45 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    المسلم الحقيقي لا يقوم بالتفجير وانما زي هاذا الشخص مزروع من قبل المخابرات الامريكيه او الروسيه يبون يشوهون الاسلام ويكرهون المجتمعات بديننا ونبينا
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  6. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 15:42 م

    سعودي وافتخر

    كانه يشبه ابو مصلفح **** لاندري
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  7. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:13585

    قلم الحقيقه

    كل شر يخرج على وجه الأرض يقف خلفه أخونجي عدو لله ولرسوله وللمسلمين أجمعين.هؤلاء الأخونج ماعندهم غير محمد عبده لايغني والحزام الناسف الخاص بهم يغرد.
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  8. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 15:38 م

    قاهر المجوس

    ابحثو تجدون المجوس خلف هذا الارهابي وستجدون امواله ودعمه من قبل ايران ،،،،،،،،،،،،،،،،،
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  9. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 15:36 م
    عدد التعليقات:13585

    قلم الحقيقه

    قلنا لكم كل عمل ارهابي خلفه أخونجي جعل من الدين ستارآ له للتغطية على أفعاله الاجرامية الارهابية. حتى هؤلاء الفرحانين بعدم غناء محمد عبده من نفس فصيله.
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