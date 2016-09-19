الكشف عن اسم وجنسية المتهم بتفجير “مانهاتن” في مدينة نيويورك

صحيفة المرصد: كشف عمدة مدينة نيويورك هوية مشتبه به في تفجير مانهاتن، وقال إن المشتبه به من نيوجرسي، واسمه أحمد خان رحمي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو أميركي من أصل باكستاني. وأضاف “تم التعرف على المهاجم في تفجير مانهاتن، وربما يكون مسلحا وخطرا”.وقال عمدة الولاية إن التحقيقات في تفجير مانهاتن تقود إلى مؤشرات بأنه إرهابي، وإن هناك احتمال وجود صلات لجهات خارجية وراء الحادث. وتبحث الشرطة الأميركية عن أميركي من أصل باكستاني على علاقة بتفجير نيويورك.

هذا وهزّ انفجار هائل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، مدينة نيويورك الأميركية. وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الانفجار في حي تشيلسي بمانهاتن، وسط نيويورك. وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة أن الانفجار أدى إلى إصابة نحو 29 شخصاً بجروح.